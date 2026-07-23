Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sửa Luật Đất đai: Đề xuất mới về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

| | Bất động sản

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến đã đề xuất nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các sửa đổi hướng tới tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Đề xuất thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án

Theo dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung một số trường hợp Nhà nước được thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong trường hợp thật cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều điểm mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.(Ảnh minh họa)

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo cho phép thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời cho phép thu hồi đất trước khi hoàn thành việc bố trí tái định cư đối với một số dự án đặc thù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm đưa đất vào sử dụng.

Cùng với đó, dự thảo cũng sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất theo hướng không quy định cứng là chỉ thực hiện sau khi đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành bố trí tái định cư. Đồng thời, trình tự, thủ tục thu hồi đất sẽ không quy định trong Luật Đất đai.

Để khắc phục tình trạng trục lợi chính sách, đầu cơ mua đất "chờ bồi thường", xây dựng trái phép sau khi có thông báo thu hồi đất, dự thảo bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với người nhận chuyển quyền sử dụng đất trong thời gian thực hiện thông báo thu hồi đất.

Dự thảo cũng bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi phần diện tích còn lại của thửa đất sau khi thu hồi một phần nếu diện tích còn lại không đủ điều kiện để sử dụng và người sử dụng đất có đề nghị thu hồi.

Người dân bị thu hồi đất phải có nơi ở bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Một điểm mới khác là dự thảo luật hóa nguyên tắc người có đất bị thu hồi phải có chỗ ở và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Dự thảo đưa ra các tiêu chí có thể kiểm chứng, đánh giá như chất lượng chỗ ở, hạ tầng kỹ thuật, sinh kế, việc làm, thu nhập, điều kiện học tập, y tế, giao thông, dịch vụ công và sự hài lòng của người dân.

Dự thảo luật hóa nguyên tắc người có đất bị thu hồi phải có chỗ ở và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Bên cạnh đó, giao chính quyền địa phương được ban hành chính sách hỗ trợ đặc biệt khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án khẩn cấp có quy mô thu hồi đất lớn, ảnh hướng đến nhiều người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản, đất thu hồi có nguồn gốc phức tạp có thể khác với quy định của Luật Đất đai.

Dự thảo cũng bỏ điều kiện có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng tiền không quá 5 lần giá đất trong bảng giá đất; quy định cụ thể cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ để thuận lợi, thống nhất trong thực hiện.

Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo kế hoạch sử dụng đất cấp xã, trừ các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành, HĐND cấp tỉnh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc sửa đổi các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm tạo động lực cho phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Đồng thời, bảo đảm hài hoà lợi ích, giảm khiếu kiện, ổn định đời sống người có đất thu hồi và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, phòng ngừa trục lợi chính sách, đầu cơ bồi thường, xây dựng trái phép sau khi có thông báo thu hồi đất.

Theo Đình Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM

Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM Nổi bật

81% người mua nhà sẵn sàng vay ngân hàng nhưng lãi suất phải đáp ứng điều kiện đặc biệt

81% người mua nhà sẵn sàng vay ngân hàng nhưng lãi suất phải đáp ứng điều kiện đặc biệt Nổi bật

Toàn cảnh công trường ga ngầm S1 trên đường Văn Cao sau khi rào chắn gần 500m đường

Toàn cảnh công trường ga ngầm S1 trên đường Văn Cao sau khi rào chắn gần 500m đường

17:02 , 23/07/2026
Tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

17:00 , 23/07/2026
Tìm lời giải cho bài toán nguồn vốn của thị trường bất động sản

Tìm lời giải cho bài toán nguồn vốn của thị trường bất động sản

16:59 , 23/07/2026
Tuyến đường 6 làn xe hơn 9.400 tỷ đồng ven sông Sài Gòn tăng tốc, bất động sản khu vực này đón lực đẩy mới

Tuyến đường 6 làn xe hơn 9.400 tỷ đồng ven sông Sài Gòn tăng tốc, bất động sản khu vực này đón lực đẩy mới

16:57 , 23/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên