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Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM

| | Bất động sản

Trung tâm hành chính mới TP.HCM rộng gần 47 ha đang tăng tốc thành hình giữa “tọa độ vàng” Thủ Thiêm. Khi chính thức đi vào vận hành, công trình sẽ tạo ra dòng khách lớn cho hàng loạt bất động sản xung quanh.

Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM - Ảnh 1.

Tổ hợp Trung tâm chính trị – hành chính TP.HCM mới có quy mô gần 47ha, tương đương diện tích công viên Văn hoá Đầm Sen. Tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, tương đương dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. Dự án khởi công ngày 29/4, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (thành viên tập đoàn Sun Group) thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT và dự kiến vận hành từ năm 2028.

Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM - Ảnh 2.

Theo quy hoạch, dự án nằm ngay lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM), giữa ba trục đường Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch và Tố Hữu. Đây là một trong những vị trí đắt giá nhất khu vực, được bao quanh bởi hàng loạt dự án bất động sản có quy mô lớn.

Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM - Ảnh 3.
Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM - Ảnh 4.

Tổ hợp Trung tâm chính trị – hành chính TP.HCM mới bao gồm quảng trường, trung tâm hành chính - hội nghị, công viên cảnh quan hồ trung tâm. Chưa đầy 3 tháng sau ngày khởi công, khu đất từng là đầm lầy đã “lột xác” thành đại công trường nhộn nhịp.

Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM - Ảnh 5.

Theo ghi nhận tháng 7/2026, bên trong công trường hàng loạt máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động đồng loạt trên diện tích hàng chục hecta.

Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM - Ảnh 6.

Nhìn từ xa, những cần cẩu nối tiếp nhau tạo thành một “rừng thép” phủ kín đường chân trời, cho thấy quy mô xây dựng đặc biệt lớn của công trình Trung tâm hành chính mới TP.HCM.

Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM - Ảnh 7.

Tại cổng dự án, hoạt động điều phối phương tiện, vận chuyển vật tư diễn ra liên tục, bảo đảm nhịp thi công bên trong công trường.

Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM - Ảnh 8.

Từ đây, người dân chỉ cần di chuyển khoảng 3km để đến trung tâm phường Sài Gòn (quận Một cũ) qua hầm Thủ Thiêm hoặc cầu Ba Son. Khu vực còn kết nối với cầu Thủ Thiêm, trong khi đường Mai Chí Thọ dẫn trực tiếp đến Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM - Ảnh 9.

Đặc biệt, khả năng tiếp cận tổ hợp sẽ càng thuận lợi khi 4 tuyến đường “xương sống” của Thủ Thiêm dần hoàn thiện sau hơn một thập kỷ dang dở, đồng thời gia tăng sức hút cho loạt dự án xung quanh.

Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM - Ảnh 10.

Trong tương lai, metro số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm và đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành sẽ nối Trung tâm hành chính mới với lõi TP.HCM và sân bay Long Thành, tạo “bệ phóng” để Thủ Thiêm vươn tầm trung tâm mới của thành phố.

Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM - Ảnh 11.

Điểm nhấn của toàn tổ hợp là tòa tháp Trung tâm chính trị – hành chính TP.HCM cao 26 tầng, với tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m². Ngoài ra, dự án còn có Trung tâm hội nghị – biểu diễn khoảng 2.000 chỗ, công viên cảnh quan, hồ trung tâm, hệ thống hầm đậu xe ngầm và quảng trường rộng 6,6 ha.

Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM - Ảnh 12.

Khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành “trái tim” điều hành của đô thị gần 14 triệu dân, tích hợp hạ tầng số và đáp ứng chỗ làm việc cho khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hệ thống một cửa dự kiến tiếp nhận 1.500–2.000 lượt người dân và đại diện doanh nghiệp mỗi ngày.

Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM - Ảnh 13.

Dòng người làm việc, giao dịch và tham quan thường xuyên tại Trung tâm hành chính mới TP.HCM sẽ tạo nguồn khách ổn định cho thương mại, dịch vụ, đồng thời gia tăng hiệu suất khai thác mặt bằng tại các dự án lân cận.

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Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

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