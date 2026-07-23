Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM
Trung tâm hành chính mới TP.HCM rộng gần 47 ha đang tăng tốc thành hình giữa “tọa độ vàng” Thủ Thiêm. Khi chính thức đi vào vận hành, công trình sẽ tạo ra dòng khách lớn cho hàng loạt bất động sản xung quanh.
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