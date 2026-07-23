Sắp xuất hiện phố đi bộ ven sông gần 2km tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa tại Sunshine Legend City

Sunshine Legend City có quy mô gần 50ha, tọa lạc ngay sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giữa 2 vành đai 3,5 và 4; cách hồ Hoàn Kiếm chỉ 20 phút di chuyển. Dự án cung cấp ra thị trường gần 8000 căn hộ cao cấp và gần 700 Grand Villa, Island Mansion, Boutique House, Town House.

Phố đi bộ thương mại cùng hệ tiện ích 5 sao đồng bộ bên dòng sông di sản

Dòng sông Cửu An dài gần 2km chạy dọc mặt tiền dự án Sunshine Legend City

Tại Sunshine Legend City, Sunshine Group đã dành hơn 31.000m2 để phát triển hệ sinh thái cây xanh và mặt nước, lấy tâm điểm là dòng sông Cửu An gần 2km chạy dọc mặt tiền dự án.

Dọc theo bờ sông di sản này, các dãy nhà phố thương mại được quy hoạch bài bản, định hình nên một tuyến phố đi bộ mua sắm - giải trí sầm uất. Tại đây, vẻ đẹp mềm mại, khoáng đạt của cảnh quan sông nước giao thoa với nhịp sống năng động, hiện đại từ các boutique, cửa hàng lifestyle thời thượng và các không gian ẩm thực cao cấp.

Phố đi bộ ven sông Cửu An sẽ hình thành nên phố mua sắm sầm uất

Không dừng lại ở mô hình mua sắm truyền thống, Sunshine Legend City nâng tầm trải nghiệm của cư dân và khách hàng thông qua chuỗi tiện ích liên hoàn bên mặt nước. Cư dân và du khách đến đây sẽ được hòa mình vào hành trình du ngoạn trên sông đầy lãng mạn, các tour ngắm cảnh đêm lung linh rực rỡ, hay những lễ hội âm nhạc, ánh sáng và các màn trình diễn nghệ thuật thực cảnh sống động ngay trên mặt nước.

Không gian này gợi nhắc một cách sinh động hình ảnh "trên bến dưới thuyền, đêm đêm rực rỡ ánh đèn" của Phố Hiến thời kỳ hưng thịnh nhất, nhưng được tái bản dưới một diện mạo đương đại và sang trọng. Mỗi bước chân của cư dân hay du khách trên tuyến phố đi bộ ven sông không đơn thuần là sự dịch chuyển vật lý, mà trở thành một hành trình trải nghiệm cảm xúc đa giác quan.

Tại tuyến phố đi bộ, chuỗi trải nghiệm nối dài từ mua sắm đến văn hóa, giải trí

Bên cạnh tuyến phố ven sông động, dự án còn mang đến đặc quyền nghỉ dưỡng sinh thái hiếm có với biển hồ nhân tạo, pool bar thời thượng - nơi mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng như một kỳ nghỉ dưỡng 5 sao. Kết hợp cùng Clubhouse nổi độc đáo giữa mặt nước, hội tụ đầy đủ các dịch vụ thời thượng: lounge thượng lưu, trung tâm spa chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, hồ bơi tràn viền…chính là điểm hẹn kết nối, giao lưu của cộng đồng cư dân.

Biển hồ nhân tạo với điểm nhấn clubhouse nổi là một trong những tiện ích độc đáo tại Sunshine Legend City

Bảo chứng dòng tiền cho các dãy nhà phố

Trên thế giới, nhiều tổ hợp thương mại thành công đều được phát triển theo mô hình ven sông - giao thông thuận tiện - phố đi bộ. Điển hình là Clarke Quay (Singapore), khu thương mại được tái sinh từ thương cảng lịch sử thành điểm đến sôi động về ẩm thực, mua sắm và giải trí; hay Asiatique The Riverfront (Bangkok), tổ hợp ven sông Chao Phraya kết hợp phố đi bộ, chợ đêm, nhà hàng, bến du thuyền và các hoạt động nghệ thuật, trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng của Thái Lan. Điểm chung của những mô hình này là biến mặt tiền ven sông thành không gian trải nghiệm, gia tăng thời gian lưu trú và thúc đẩy hoạt động thương mại thay vì chỉ khai thác giá trị cảnh quan.

Tuyến phố đi bộ bên sông Cửu An nối với khu vực quảng trường trung tâm và trục cảnh quan bờ kênh tạo sức hút du khách mạnh mẽ

Tại Sunshine Legend City, tư duy phát triển này được hiện thực hóa thông qua tuyến phố đi bộ ven sông lấy cảm hứng từ thương cảng Phố Hiến. Sự kết hợp giữa tuyến phố đi bộ với các trải nghiệm hiện đại như quảng trường sự kiện, bến thuyền, tour du ngoạn đêm, clubhouse và hệ tiện ích ven sông tạo điều kiện hình thành dòng khách thường xuyên. Đây cũng là nền tảng để các loại hình kinh doanh như ẩm thực, bán lẻ, lưu trú, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp có thêm cơ hội phát triển.

Bên cạnh lợi thế về tiện ích, cảnh quan, các căn nhà phố được thiết kế theo mô hình đa công năng với quy mô 5 tầng, mặt tiền rộng, tối ưu ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn hướng sông. Không gian có thể linh hoạt khai thác: tầng dưới dành cho hoạt động thương mại, trong khi các tầng trên phù hợp để vận hành homestay, boutique hotel, văn phòng hoặc kết hợp không gian ở, giúp gia tăng hiệu quả sử dụng và khả năng tạo dòng tiền.

Được hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích và dòng khách ổn định, các dãy nhà phố ven sông tại Sunshine Legend City được đánh giá sở hữu nhiều yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh bất động sản ven sông ngày càng khan hiếm. Khi hệ thống tiện ích và tuyến phố đi bộ hoàn thiện, dự kiến bàn giao từ 2027, đây sẽ trở thành một trong những điểm nhấn thương mại mới của khu Đông Hà Nội, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị và khai thác kinh doanh cho các chủ sở hữu.