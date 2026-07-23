Nằm cách Đà Lạt 6km, Khu du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương này đang được hoàn thiện quy hoạch, dự báo đón gần 5 triệu khách/năm

Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Sáng 22/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác lập Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm đến năm 2050.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc lập quy hoạch là cơ sở để hình thành các sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của điểm đến, đồng thời yêu cầu quá trình triển khai phải bảo đảm đúng quy định và tạo dư địa phát triển lâu dài.

Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, đến nay công tác lập quy hoạch cơ bản được triển khai đúng trình tự. Đơn vị đã hoàn thành lựa chọn tư vấn, ký hợp đồng và xây dựng dự thảo đồ án, đồng thời tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Tính đến ngày 17/7, cơ quan chức năng đã tiếp nhận ý kiến của 13/15 sở, ngành, địa phương, 19/33 doanh nghiệp và 65/100 ý kiến người dân, đồng thời gửi hồ sơ xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tuy nhiên, quá trình lập quy hoạch vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến chênh lệch diện tích, ranh giới dự án, quy định mới về mật độ xây dựng và quy hoạch lâm nghiệp.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, đánh giá hiện trạng, làm rõ các dự án chậm tiến độ và hiện trạng sử dụng đất trong khu vực, đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể để sớm hoàn thiện Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm đến năm 2050.

Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm nằm cách trung tâm Đà Lạt hơn 6 km về phía Nam. Khu vực trung tâm là hồ Tuyền Lâm với diện tích mặt nước khoảng 350 ha, được bao quanh bởi hệ thống rừng thông, rừng lá rộng cùng địa hình đồi núi đặc trưng của cao nguyên Lâm Đồng, tạo lợi thế phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên.

Theo định hướng quy hoạch đến năm 2050, Hồ Tuyền Lâm sẽ được phát triển trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của Việt Nam và khu vực theo mô hình du lịch xanh, sinh thái, gắn với bảo tồn cảnh quan và tài nguyên tự nhiên.

Quy hoạch mới cũng nghiên cứu bổ sung hệ thống hạ tầng chuyên biệt gồm bến thuyền, cầu tàu, cầu cảnh quan và sân bay trực thăng, nhằm khai thác hiệu quả hơn không gian mặt nước hồ, đồng thời phát triển các sản phẩm như du thuyền tham quan, vui chơi giải trí trên hồ.

Với lợi thế về cảnh quan tự nhiên gồm nhiều thung lũng, sông suối, gềnh thác nổi tiếng như Đatanla, Bảo Đại, Hồ Tuyền Lâm được đánh giá có tiềm năng lớn để phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp, khu vực này được công nhận là Di tích lịch sử - thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 1998 và trở thành Khu du lịch quốc gia đầu tiên của Việt Nam vào năm 2017. Năm 2023, Hồ Tuyền Lâm tiếp tục được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam vinh danh là "Khu du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương".

Đến nay, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm có 33 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 9.605 tỷ đồng, tổng vốn đã thực hiện khoảng 6.903 tỷ đồng trên diện tích gần 2.945 ha.

Trong đó, có 16 dự án đã đi vào hoạt động kinh doanh với tổng vốn đầu tư khoảng 3.047 tỷ đồng, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm, vui chơi giải trí… với hơn 1.000 phòng lưu trú, giải quyết việc làm cho khoảng 1.200 lao động và thu hút hơn 2 triệu lượt khách du lịch.

Bên cạnh đó, còn 17 dự án đang triển khai thực hiện đầu tư, hoàn thiện thủ tục để đưa vào hoạt động theo quy định. Tuy nhiên, phần lớn các dự án này hiện đã hết tiến độ đầu tư, đang được các tổ công tác của UBND tỉnh rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Theo dự báo, khu du lịch này có thể đón khoảng 4 triệu lượt khách vào năm 2030 và tăng lên gần 5 triệu lượt khách vào năm 2050; nhu cầu lưu trú dự kiến tăng từ khoảng 11.800 phòng năm 2030 lên 14.500 phòng vào năm 2050.