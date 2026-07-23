Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau sáp nhập, TPHCM có 782 tuyến đường bị trùng tên, trùng số

| | Bất động sản

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, sau khi rà soát tại 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn, có 31 địa phương phát sinh tình trạng đường trùng tên hoặc trùng số với tổng cộng 782 tuyến đường. Trong đó, có 35 tuyến đường trùng tên tại 11 phường, xã và 747 tuyến đường trùng số tại 22 phường, xã.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa báo cáo UBND thành phố về kết quả công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo, Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục để đặt tên, đổi tên nhiều tuyến đường trên địa bàn.
Trong đó, đáng chú ý có tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa - công trình giao thông trọng điểm tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, cùng các tuyến đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất - Công viên Gia Định.

Sau sáp nhập, TPHCM có 782 tuyến đường bị trùng tên, trùng số- Ảnh 1.

Đường Lê Lợi ở trung tâm TPHCM (ảnh trên) và đường Lê Lợi nằm ở phường Bình Dương. Ảnh: Hữu Huy - Hương Chi

Ngoài ra, thành phố cũng đang triển khai thủ tục đặt tên các tuyến đường tại phường An Khánh, An Hội Đông, Tân Thới Hiệp, xã Bình Hưng, xã Củ Chi; điều chỉnh lý trình một số tuyến đường tại phường Tân Mỹ và nghiên cứu đặt tên các ga trên tuyến metro số 2 cũng như các tuyến đường sắt đô thị trong tương lai.

Trong đợt này, Sở Văn hóa và Thể thao cũng hoàn thiện quy trình để trình Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng xem xét đặt tên 2 tuyến đường, 2 công viên, điều chỉnh lý trình một tuyến đường, cho ý kiến đối với tên gọi của 6 trường học tại các phường Tân Phú, Thới An, Đông Hưng Thuận, Phú Mỹ, Dĩ An và xã Bà Điểm. Đồng thời, Hội đồng sẽ xem xét việc đặt tên đường Hồ Văn Long tại phường Bình Tân.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, sau khi rà soát tại 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn, có 31 địa phương phát sinh tình trạng đường trùng tên hoặc trùng số với tổng cộng 782 tuyến đường.

Trong đó, có 35 tuyến đường trùng tên tại 11 phường, xã và 747 tuyến đường trùng số tại 22 phường, xã.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, Nghị định 91/2005 của Chính phủ chỉ quy định việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, chưa có quy định về việc đặt tên các tuyến đường số. Do đó, việc xử lý các tuyến đường số sẽ được phối hợp thực hiện theo quy định của Luật Đường bộ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Hiện TPHCM đã hoàn thành việc cập nhật, số hóa ngân hàng tên đường và công trình công cộng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Hữu Huy

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Xây dựng đang làm 3 việc quan trọng để điều tiết giá nhà

Bộ Xây dựng đang làm 3 việc quan trọng để điều tiết giá nhà Nổi bật

Vành đai 3 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn Vành đai 2 trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao?

Vành đai 3 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn Vành đai 2 trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? Nổi bật

Tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" Việt Nam hơn 18.000 tỷ đồng do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư có diễn biến mới

Tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" Việt Nam hơn 18.000 tỷ đồng do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư có diễn biến mới

00:20 , 23/07/2026
Hà Nội sẽ nghiên cứu cơ chế đặc thù cho 2 xã thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa'

Hà Nội sẽ nghiên cứu cơ chế đặc thù cho 2 xã thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa'

00:18 , 23/07/2026
Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM

Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM

00:02 , 23/07/2026
Siêu dự án hơn 25.000 tỷ đồng do Sun Group triển khai, nối Hà Nội với sân bay lớn nhất miền Bắc nhận chỉ đạo mới

Siêu dự án hơn 25.000 tỷ đồng do Sun Group triển khai, nối Hà Nội với sân bay lớn nhất miền Bắc nhận chỉ đạo mới

23:44 , 22/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên