Siêu dự án hơn 25.000 tỷ đồng do Sun Group triển khai, nối Hà Nội với sân bay lớn nhất miền Bắc nhận chỉ đạo mới

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, tại Văn bản số 7873, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh).

Trên cơ sở kết quả làm việc nhằm tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 2 tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc, quyết tâm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích đất ở đã kiểm kê và tổ chức thẩm định theo quy định.

Đồng thời, trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường đối với các loại đất còn lại trước ngày 31/7/2026...

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp, kịp thời hướng dẫn việc bồi thường về đất, tài sản, nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật đối với phần diện tích thu hồi tại Khu công nghiệp Thuận Thành III.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 2 được giao tiếp tục đẩy nhanh tiến độ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, khẩn trương xây dựng khu tái định cư xã Lâm Thao để bảo đảm đủ điều kiện bố trí tái định cư cho người dân, đồng thời bàn giao mặt bằng đã giải phóng cho nhà đầu tư triển khai thi công.

UBND các phường Thuận Thành, Trạm Lộ, Trí Quả và Mão Điền được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư, xây dựng hoàn trả nhà văn hóa, sửa chữa trường học và các công trình liên quan...

Đối với nhà đầu tư, trên cơ sở 304/412 ha mặt bằng đã được bàn giao, tương đương khoảng 74% diện tích, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần khẩn trương huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực. Đồng thời, xây dựng phương án thi công khoa học, triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công, duy trì thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Trước đó, ngày 12/6, tại phường Thuận Thành, Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ ra quân triển khai dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh).

Dự án đoạn qua Bắc Ninh (từ Km9+00 đến Km27+766) được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao, thanh toán bằng quỹ đất, với tổng mức đầu tư hơn 25.087 tỷ đồng.

Tuyến đường dài khoảng 18,8 km, điểm đầu tại xã Gia Bình, điểm cuối tại phường Trí Quả. Tuyến có mặt cắt ngang 120 m, gồm 10 làn xe, dải cây xanh trung tâm và hai bên, cùng 4 nút giao khác mức liên thông, cầu vượt, hầm chui dân sinh và hệ thống chiếu sáng...

Dự án sử dụng khoảng 412 ha đất, đi qua 6 xã, phường gồm Trí Quả, Thuận Thành, Trạm Lộ, Mão Điền, Gia Bình và Lâm Thao. Thời gian thực hiện 30 tháng, trong đó tuyến chính phải cơ bản hoàn thành và đủ điều kiện khai thác trước Hội nghị APEC 2027.

Chủ đầu tư là Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành – Công ty TNHH Mặt Trời Cẩm Phả (thành viên Tập đoàn Sun Group).

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành trục kết nối trực tiếp giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Thủ đô Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khung, phát huy vai trò sân bay Gia Bình. Đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển không gian đô thị, công nghiệp, logistics và phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có APEC 2027.