Bất động sản An Gia chuẩn bị phát hành thêm 18,8 triệu cổ phiếu

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (MCK: AGG, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 và cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2026.

Theo đó, AGG dự kiến phát hành 16,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của công ty. Thời gian triển khai dự kiến trong quý III-IV/2026.

Sau khi hoàn tất trả cổ tức, Bất động sản An Gia sẽ triển khai phát hành 2,6 triệu cổ phiếu thưởng ESOP cho 7 cá nhân là cán bộ quản lý cao cấp, có đóng góp nổi bật và tích cực cho Dự án The Gió – dự án trọng điểm của công ty trong năm 2025,... Cụ thể như sau:

Nguồn: AGG

Số cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian triển khai dự kiến trong quý III-IV/2026, sau khi hoàn tất đợt trả cổ tức.

Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, nguồn vốn phát hành được sử dụng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.

Nếu hoàn tất cả 2 đợt phát hành trên, Bất động sản An Gia sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 1.813,8 tỷ đồng. Cả 2 phương án phát hành này đều được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra ngày 29/6.

Đại hội còn thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cùng ở mức 200 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận đề ra giảm 47% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Đáng chú ý, đại hội đã không thông qua việc bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2024-2029. Ứng viên được đề cử là ông Võ Đăng Hải (sinh năm 1991), hiện giữ vị trí Giám đốc tại một số doanh nghiệp gồm Công ty CP Bất động sản Điền Phúc Khang, Công ty TNHH Địa ốc Minh Khang, Công ty TNHH Kinh doanh Nhà An Việt Land, Công ty TNHH Sunbay Reort.