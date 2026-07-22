Bộ Chính trị định hướng Đồng Nai phát triển thành trung tâm hàng không hiện đại, đô thị đa trung tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2035, TP Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Một góc TP Đồng Nai. Ảnh: Tiền Phong.

Đến năm 2045, TP Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức cao; quản trị đô thị hiện đại; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Đến năm 2065, TP Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới; thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng.

Nghị quyết đặt chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP Đồng Nai từ 10%/năm trở lên.

Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt 44 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 9.200 USD; tỉ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 30%; tỉ lệ đô thị hóa đạt 65%.

Giai đoạn 2031 - 2035, tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên.

Đến năm 2035, quy mô GRDP đạt 70 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 13.000 USD, tiệm cận các đô thị phát triển trong khu vực; tỉ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 40%.

Giai đoạn 2036 - 2045, tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên. Đến 2045, quy mô GRDP đạt 150 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 23.000 USD, thuộc nhóm cao trong khu vực; tăng tỉ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP.

Giai đoạn 2046 - 2065, tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8%/năm trở lên. Đến 2065, quy mô GRDP đạt 600 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 67.500 USD.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Chính trị yêu cầu Đồng Nai tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới.

Bộ Chính trị yêu cầu quy hoạch phát triển thành phố với tầm nhìn chiến lược, dài hạn 100 năm, tạo không gian trung chuyển chiến lược, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế đô thị - kinh tế hàng không - kinh tế cửa khẩu - kinh tế nội địa.

Tổ chức hiệu quả không gian phát triển theo hướng mở, linh hoạt, thích ứng cao theo mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, liên kết đồng bộ mặt đất - mặt nước - vùng trời - lòng đất - không gian số với các hành lang chiến lược mới.

Trong đó, hành lang chủ đạo phát triển như TPHCM - đô thị Biên Hòa - đô thị Long Thành - khu bến cảng Phước An là hành lang hàng không - cảng biển - logistics - dịch vụ hiện đại.

Đô thị Biên Hòa - Dầu Giây - Tân Phú - Tây Nguyên là hành lang kết nối công nghiệp, nông nghiệp, du lịch sinh thái, năng lượng, dịch vụ... Quy hoạch, phát triển sông Đồng Nai trở thành trục không gian chiến lược.

Nghị quyết của Bộ Chính trị yêu cầu phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Tiền Phong.

Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển TP Đồng Nai.

Theo đó thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để. TP được ưu tiên lựa chọn áp dụng các quy định pháp luật thuận lợi hơn với một số lĩnh vực theo đặc thù của địa phương và quy định của pháp luật (các nội dung cụ thể được xem xét, cụ thể hóa trong dự Luật Phát triển đô thị).

Cho phép TP áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, tương đồng cơ chế, chính sách áp dụng với TPHCM trên một số lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách, đất đai, quy hoạch, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhân lực...

Nghị quyết lưu ý, phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành . Xây dựng hệ sinh thái hàng không hiện đại và đồng bộ, kết nối đa phương thức; công nghiệp hàng không, vũ trụ; dịch vụ hàng không, dịch vụ cao cấp chuẩn quốc tế vùng sân bay...

Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược và không gian đô thị hiện đại. Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược như giao thông, hạ tầng số, logistics, năng lượng...

Kết nối sân bay Long Thành với các cảng biển, trung tâm kinh tế lớn. Hình thành các trung tâm logistics đầu mối có vai trò kết nối sản xuất, lưu thông, xuất, nhập khẩu và chuỗi cung ứng khu vực, quốc tế...