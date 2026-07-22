Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vành đai 3 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn Vành đai 2 trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao?

| | Bất động sản

Trong khi Vành đai 3 đang chạy nước rút về đích, tuyến Vành đai 2 TP.HCM vẫn dang dở sau gần 20 năm quy hoạch. Ba đoạn phía Đông đang nỗ lực vượt nút thắt giải phóng mặt bằng để bắt nhịp làn sóng hạ tầng khu Đông, mở rộng không gian đô thị và tạo lực đẩy mới cho thị trường bất động sản.

Vành đai 2 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn đường trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 1.

Là một trong những dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM, tuyến Vành đai 2 TP.HCM được quy hoạch từ năm 2007 với tổng chiều dài khoảng 64 km, quy mô hoàn chỉnh 6–10 làn xe. Đây là tuyến đường trục chính đô thị bao quanh khu vực nội thành, đi qua Gò Dưa – An Sương – An Lạc – Nguyễn Văn Linh – cầu Phú Mỹ – Võ Chí Công – Bình Thái rồi trở lại Gò Dưa.

Vành đai 2 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn đường trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 2.

Sau gần 20 năm, khoảng 50km đã được đầu tư và đưa vào khai thác, gồm đoạn Quốc lộ 1 từ Gò Dưa đến An Lạc, đường Nguyễn Văn Linh và trục từ cầu Phú Mỹ đến cầu Phú Hữu. Gần 14 km còn lại được chia thành bốn đoạn, khiến toàn tuyến đến nay vẫn chưa thể khép kín.

Vành đai 2 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn đường trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 3.

Trong đó, ba đoạn phía Đông nối cầu Phú Hữu đến nút giao Gò Dưa có tổng chiều dài khoảng 8,7km, tổng vốn gần 16.600 tỷ đồng, là chuỗi “mắt xích” then chốt, quyết định khả năng lưu thông liên tục và hiệu quả khai thác toàn tuyến Vành đai 2 TP.HCM. Cụ thể, đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp dài khoảng 3,6 km, vốn khoảng 9.300 tỷ đồng; đoạn 2 từ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng dài khoảng 2,5 km, vốn gần 4.600 tỷ đồng; đoạn 3 từ Phạm Văn Đồng đến Gò Dưa dài khoảng 2,7 km, vốn hơn 2.700 tỷ đồng.

Vành đai 2 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn đường trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 4.

Đáng chú ý, ba đoạn tuyến dài chưa đầy 9 km nhưng “ngốn” gần 16.600 tỷ đồng, thuộc nhóm dự án đường đô thị có tổng mức đầu tư cao tại TP.HCM. Bình quân mỗi mét đường cần gần 1,9 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng vốn.

Vành đai 2 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn đường trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 5.

Độ trễ của dự án càng thể hiện rõ khi đặt cạnh Vành đai 3. Dù là “người đi sau”, mới khởi công từ tháng 6/2023, Vành đai 3 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đến tháng 7/2026, khối lượng xây lắp toàn dự án đạt khoảng 78%, hướng đến hoàn thành phần tuyến chính trong năm 2026. (Ảnh Vành đai 3 đoạn qua khu Đông TP.HCM - CĐVN)

Vành đai 2 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn đường trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 6.

Ông Lê Văn Hải (55 tuổi), sống gần dự án, cho biết khu vực này đã để trống nhiều năm. “Từ khoảng năm 2015–2016 đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thiện. Người dân mong công trình sớm hoàn thành để đường sá khang trang hơn, chứ để đất trống như vậy thì phí quá”, ông Hải nói.

Vành đai 2 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn đường trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 7.

Khi hoàn thiện, tuyến Vành đai 2 TP.HCM sẽ tạo trục kết nối Đông – Nam – Tây TP.HCM, liên thông khu vực TP Thủ Đức cũ với sân bay Tân Sơn Nhất, hệ thống cảng biển và các khu công nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai. Tuyến đường sẽ phân luồng xe tải, container khỏi khu vực trung tâm, giảm áp lực cho các cửa ngõ và trục xuyên tâm, đồng thời rút ngắn hành trình logistics.

Vành đai 2 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn đường trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 8.

Đặc biệt, riêng cung phía Đông, hành lang từ cụm cảng Cát Lái – Phú Hữu qua Khu Công nghệ cao, metro số 1, cao tốc đến Quốc lộ 1 sẽ mở rộng không gian đô thị, gia tăng khả năng tiếp cận và giá trị khai thác của thị trường bất động sản dọc tuyến. Đây cũng là khu vực thị trường bất động sản sôi động, với nhiều khu đô thị quy mô như The Global City, Vinhomes Grand Park, Gladia by the Waters và các khu dân cư quanh trục Võ Chí Công – Nguyễn Duy Trinh. Ảnh: KĐT Gladia by the Waters - Trần Út.

Vành đai 2 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn đường trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 9.

Hiện đoạn cầu Phú Hữu – Võ Nguyên Giáp đang được thi công cục bộ trên phần mặt bằng đã bàn giao, song tiến độ vẫn phụ thuộc lớn vào công tác bồi thường, tái định cư.

Vành đai 2 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn đường trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 10.

Nhiều vị trí vẫn còn nhà cửa, công trình và hạ tầng kỹ thuật chờ di dời, khiến việc triển khai máy móc, thiết bị chưa thể đồng loạt.

Vành đai 2 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn đường trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 11.

Trong khi đó, nút Bình Thái vẫn là khu vực phức tạp nhất về giải phóng mặt bằng và tổ chức giao thông.

Vành đai 2 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn đường trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 12.

Đoạn Võ Nguyên Giáp – Phạm Văn Đồng đồng đã hoàn tất phần lớn thủ tục chuẩn bị, dự kiến khởi công sau khi phê duyệt thiết kế và lựa chọn nhà thầu.

Vành đai 2 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn đường trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 13.

Các vị trí còn vướng chủ yếu tập trung tại nút giao Phạm Văn Đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thi công đồng loạt các hạng mục chính.

Vành đai 2 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn đường trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 14.

Trong khi đó, đoạn Phạm Văn Đồng – Gò Dưa đã chính thức thi công trở lại sau thời gian đình trệ, TP.HCM đang thúc giao đất BT và tháo gỡ các vướng mắc để tăng tốc tiến độ, hướng tới mục tiêu “về đích” trong giai đoạn 2026 – 2027.

Vành đai 2 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn đường trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao? - Ảnh 15.

Một số khu vực thi công dở dang vẫn còn nhếch nhác, cỏ mọc um tùm, được người dân tận dụng chăn thả bò.

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Xây dựng đang làm 3 việc quan trọng để điều tiết giá nhà

Bộ Xây dựng đang làm 3 việc quan trọng để điều tiết giá nhà Nổi bật

Quá nhanh, sân vận động lớn nhất thế giới dần thành hình sau hơn nửa năm thi công, khán đài 135.000 chỗ lộ diện

Quá nhanh, sân vận động lớn nhất thế giới dần thành hình sau hơn nửa năm thi công, khán đài 135.000 chỗ lộ diện Nổi bật

Siêu dự án công viên công nghệ 2 tỷ USD của Tập đoàn FPT tại “làng hoa” có diễn biến mới

Siêu dự án công viên công nghệ 2 tỷ USD của Tập đoàn FPT tại “làng hoa” có diễn biến mới

15:22 , 22/07/2026
Hệ sinh thái Sunshine Group nộp bao nhiêu tiền thuế cho Hà Nội và Hưng Yên?

Hệ sinh thái Sunshine Group nộp bao nhiêu tiền thuế cho Hà Nội và Hưng Yên?

14:46 , 22/07/2026
Công khai danh sách loạt DN có hành vi hủy hoại đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng

Công khai danh sách loạt DN có hành vi hủy hoại đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng

14:39 , 22/07/2026
DN đảm nhận 40.000 tấn thép ở SVĐ Việt Nam lớn nhất thế giới vừa thắng thầu 60 triệu USD ở Mỹ: Đó là ai?

DN đảm nhận 40.000 tấn thép ở SVĐ Việt Nam lớn nhất thế giới vừa thắng thầu 60 triệu USD ở Mỹ: Đó là ai?

14:19 , 22/07/2026

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên