Vành đai 3 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn Vành đai 2 trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao?

Ông Lê Văn Hải (55 tuổi), sống gần dự án, cho biết khu vực này đã để trống nhiều năm. “Từ khoảng năm 2015–2016 đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thiện. Người dân mong công trình sớm hoàn thành để đường sá khang trang hơn, chứ để đất trống như vậy thì phí quá”, ông Hải nói.