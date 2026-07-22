Vành đai 3 TP.HCM sắp hoàn thiện, các đoạn Vành đai 2 trị giá gần 17.000 tỷ hiện ra sao?
Trong khi Vành đai 3 đang chạy nước rút về đích, tuyến Vành đai 2 TP.HCM vẫn dang dở sau gần 20 năm quy hoạch. Ba đoạn phía Đông đang nỗ lực vượt nút thắt giải phóng mặt bằng để bắt nhịp làn sóng hạ tầng khu Đông, mở rộng không gian đô thị và tạo lực đẩy mới cho thị trường bất động sản.
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