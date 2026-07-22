Siêu dự án công viên công nghệ 2 tỷ USD của Tập đoàn FPT tại “làng hoa” có diễn biến mới

Mới đây, Sở Tài chính Hà Nội đã có báo cáo gửi Thường trực HĐND thành phố về tình hình triển khai Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Tây Tựu, phường Phú Diễn. Dự án có sơ bộ vốn đầu tư gần 53.764 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD), quy mô sử dụng đất gần 197 ha, gồm 3 cấu phần chính.

Thứ nhất là Công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (169 ha). Thứ hai là Khu hỗn hợp HH1 (gần 14 ha), tại đây bố trí các công trình hỗn hợp cao tầng có chức năng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê. Thứ ba là phần đất an ninh và công cộng (hơn 14 ha), nhà đầu tư bố trí vốn giải phóng mặt bằng (GPMB) và đầu tư hạ tầng kỹ thuật bên ngoài khu đất, sau đó bàn giao lại cho thành phố để bố trí địa điểm cho Bộ Công an.

Công trình dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 60.000 chuyên gia, kỹ sư và các lao động phụ trợ khác, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 30.000 người. Tiến độ thực hiện từ năm 2026 - 2031.

Đầu năm nay, dự án đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với Tập đoàn FPT.

Sau khi dự án được khởi công vào ngày 16/1/2026, Hà Nội đã chỉ đạo hoàn thiện các điều kiện theo quy định của pháp luật về khởi công xây dựng công trình dự án thành phần thuộc dự án tổng thể trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công.

Qua rà soát, trong phạm vi ranh giới thực hiện Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Tây Tựu, phường Phú Diễn không có dự án chồng lấn.

Đến giữa tháng 4, thành phố có quyết định về chủ trương thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập phục vụ triển khai công viên, dự kiến hoàn thành trong tháng 9.

Tập đoàn FPT đã thống nhất phương thức ứng vốn GPMB với UBND phường Phú Diễn và phường Tây Tựu. Hai địa phương đang triển khai các thủ tục liên quan đến GPMB.

Bên cạnh đó, dự án đã hoàn thành lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch. Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, Sở Tài chính đang tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Theo Sở Tài chính, hiện nay công tác GPMB của dự án và công tác lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đang chậm theo kế hoạch. Lý do phần lớn bởi quá trình cập nhật bổ sung các chỉ tiêu dân số và chỉ tiêu quy hoạch của lô đất dành cho Bộ Công an, việc này cần thời gian để các bên tính toán sự đáp ứng của hạ tầng xã hội, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn Việt Nam.

Thời gian tới, các sở ngành, xã phường cần đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện dự án, khẩn trương trình thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định.