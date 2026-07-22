Hệ sinh thái Sunshine Group nộp bao nhiêu tiền thuế cho Hà Nội và Hưng Yên?

Quy mô triển khai lớn bậc nhất thị trường Hà Nội, Hưng Yên

Theo các số liệu mới nhất, Sunshine Group (SSG) và các công ty con, công ty thành viên, liên kết, công ty chủ đầu tư mà SSG nhận chuyển nhượng hiện đang là chủ đầu tư hợp pháp của khoảng 20 dự án với tổng mức đầu tư xấp xỉ 215.000 tỷ đồng, đã đóng góp gần 40.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động.

Tuy nhiên, con số này mới đang chỉ là thống kê phần lớn các dự án đã hoàn thiện hoặc đang triển khai tại Hà Nội và Hưng Yên như: Sunshine Riverside, Sunshine Center, Noble Palace Tay Ho, Noble Palace Tay Thang Long, Sunshine Golden River, Sunshine Green Iconic, Noble Crystal Long Bien, Sunshine Capital Tay Thang Long, Sunshine City, Sunshine Palace, Sunshine Garden, Noble Crystal Tay Ho, Noble Rivera, Noble West Lake Ha Noi, Sunshine Empire, Sunshine River Park (Hà Nội) và Sunshine Legend City, Alluvia Sunshine Marina (Hưng Yên), chưa bao gồm các dự án Sunshine Continental (Trần Bình), Noble Palace Garden (Đan Phượng)... cùng nhiều dự án khác đang trong quá trình triển khai pháp lý.

Được biết, với tổng giá trị xây dựng ước tính lên tới cả triệu tỷ đồng, Sunshine Group cũng đang ráo riết ký kết hợp đồng tổng thầu thi công với các tổng thầu uy tín trong nước như DELTA Group, Hoà Bình… đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai đồng thời nhiều đại dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật trên toàn hệ thống.

Điểm danh một số dự án đang triển khai của Sunshine Group tại Hà Nội và Hưng Yên

Noble West Lake Ha Noi - tổ hợp hàng hiệu gồm 12 tòa tháp cao khoảng 40 tầng, đối diện Lotte Mall West Lake -một trong những dự án Branded Residences cao cấp bậc nhất tại Việt Nam.

Noble Palace Tay Ho - Gần 600 dinh thự, shop villas cao cấp tại tâm điểm Ciputra đang chuẩn bị được bàn giao từ Quý 3 năm nay.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences - tổ hợp Branded Residences với 5 tòa tháp 40 tầng, gần 400.000 m2 sàn xây dựng cùng gần 1000 căn hộ hàng hiệu và hơn 50 tiện ích đẳng cấp tại Ciputra.

Sunshine Empire - Khu phức hợp lớn bậc nhất Thủ đô, đồng thời là trụ sở của Sunshine Group trong tương lai. Quy mô trên 5ha cùng 5 tòa tháp cao từ 35 - 47 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng gần 700 nghìn m2, bao gồm Trung tâm tài chính, Trung tâm R&D chuyên về AI, cùng tổ hợp khách sạn 6 sao, văn phòng 4.0 và tổ hợp tiện ích 5 sao.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences - tổng diện tích theo quy hoạch lên đến hơn 70ha với gần 2500 nhà phố châu Âu, giữa vành đai 4 và 3,5; ngay cạnh đại lộ Tây Thăng Long, có trục xuyên tâm là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài. Hiện cả 4 phân khu đang được triển khai đồng loạt, bàn giao từ đầu quý 3/2026.

Alluvia Sunshine Marina - 1 trong 4 phân khu trong dự án Alluvia City, tiếp giáp trực diện sông Hồng và kế cận bến du thuyền 5 sao. Quy mô 55ha, gần 8.000 căn hộ cao cấp và 700 biệt thự và shophouse.

Sunshine Legend City - quy mô gần 50ha, cung cấp gần 8.000 căn hộ cao cấp và gần 700 dinh thự, ngay sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, kết nối nhanh với vành đai 3,5 - cầu Ngọc Hồi.