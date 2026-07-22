Hệ sinh thái Sunshine Group nộp bao nhiêu tiền thuế cho Hà Nội và Hưng Yên?
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group - SSG, mã CK: KSF) hiện đang là chủ đầu tư khoảng 20 dự án tại Hà Nội và Hưng Yên, với tổng mức đầu tư 215.000 tỷ đồng, đóng góp gần 40.000 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động.
Quy mô triển khai lớn bậc nhất thị trường Hà Nội, Hưng Yên
Theo các số liệu mới nhất, Sunshine Group (SSG) và các công ty con, công ty thành viên, liên kết, công ty chủ đầu tư mà SSG nhận chuyển nhượng hiện đang là chủ đầu tư hợp pháp của khoảng 20 dự án với tổng mức đầu tư xấp xỉ 215.000 tỷ đồng, đã đóng góp gần 40.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động.
Tuy nhiên, con số này mới đang chỉ là thống kê phần lớn các dự án đã hoàn thiện hoặc đang triển khai tại Hà Nội và Hưng Yên như: Sunshine Riverside, Sunshine Center, Noble Palace Tay Ho, Noble Palace Tay Thang Long, Sunshine Golden River, Sunshine Green Iconic, Noble Crystal Long Bien, Sunshine Capital Tay Thang Long, Sunshine City, Sunshine Palace, Sunshine Garden, Noble Crystal Tay Ho, Noble Rivera, Noble West Lake Ha Noi, Sunshine Empire, Sunshine River Park (Hà Nội) và Sunshine Legend City, Alluvia Sunshine Marina (Hưng Yên), chưa bao gồm các dự án Sunshine Continental (Trần Bình), Noble Palace Garden (Đan Phượng)... cùng nhiều dự án khác đang trong quá trình triển khai pháp lý.
Được biết, với tổng giá trị xây dựng ước tính lên tới cả triệu tỷ đồng, Sunshine Group cũng đang ráo riết ký kết hợp đồng tổng thầu thi công với các tổng thầu uy tín trong nước như DELTA Group, Hoà Bình… đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai đồng thời nhiều đại dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật trên toàn hệ thống.
Điểm danh một số dự án đang triển khai của Sunshine Group tại Hà Nội và Hưng Yên
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