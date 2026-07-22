TPHCM dự kiến ban hành 154 nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị

Phiên họp do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ chủ trì. Cùng dự có các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Trường Nhật Phượng; Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Hạnh; lãnh đạo các ban HĐND TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ chủ trì phiên họp

Ưu tiên chính sách trọng tâm, tránh dàn trải

Nêu ý kiến tại phiên họp, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình, đề nghị UBND TPHCM sớm có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, tính toán đầy đủ nguồn lực khi xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Luật Phát triển đô thị. Mỗi chính sách cần bảo đảm cân đối ngân sách của thành phố; đồng thời, cần xem xét kỹ phạm vi thụ hưởng, ưu tiên trước mắt cho các nhóm đối tượng yếu thế và những lĩnh vực trọng điểm cần tạo đột phá, thay vì mở rộng chính sách mở rộng. Ví dụ, thay vì xây dựng nhiều chính sách nhỏ lẻ, thành phố nên rà soát toàn bộ các cơ chế, chính sách hiện hành dành cho người có công, đánh giá đầy đủ tác động và xây dựng một nghị quyết tổng thể về chăm lo người có công. Theo đồng chí Cao Thanh Bình, cách làm này sẽ tạo hiệu ứng xã hội tích cực và phát huy hiệu quả chính sách tốt hơn.

Cũng tại phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cho biết HĐND Thành phố đang xây dựng kế hoạch huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tham gia góp ý các dự thảo nghị quyết ở khâu thẩm tra. Đồng thời, HĐND Thành phố cũng nghiên cứu cơ chế đặt hàng các cơ sở đào tạo như Trường Đại học Luật TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật... tham gia phản biện, thẩm định dự thảo.

Theo đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng cách làm này sẽ giúp tránh tình trạng một chuyên gia vừa tham gia xây dựng, vừa tham gia thẩm tra cùng một dự thảo nghị quyết, qua đó nâng cao tính khách quan.

Đồng chí cũng nhận định việc xây dựng các dự thảo nghị quyết của TPHCM có tham khảo kinh nghiệm từ Luật Thủ đô của Hà Nội. Tuy nhiên, khi thẩm tra cần tính đến đặc thù của TPHCM để thiết kế các quy định phù hợp với điều kiện phát triển và yêu cầu quản trị của đô thị đặc biệt, thay vì áp dụng máy móc các quy định đã có.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình nêu ý kiến tại phiên họp

Triển khai Luật phải theo tinh thần "6 rõ"

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị. Đồng chí đề nghị các cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp tục tập trung, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản dưới luật để sẵn sàng triển khai áp dụng ngay khi Luật Phát triển đô thị được thông qua và có hiệu lực thi hành.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thọ, tinh thần đặt ra là ngay sau khi Luật được thông qua phải triển khai nhanh nhất có thể, để sớm tạo hành lang pháp lý ổn định cho các cơ quan, tổ chức thực hiện. Quan trọng hơn, các cơ chế, chính sách phải mang lại lợi ích thiết thực cho quá trình phát triển của thành phố, cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

"Từ những mục tiêu đó mới thể hiện được tinh thần cả nước vì thành phố, thành phố vì cả nước, nên các nghị quyết phải được ban hành sớm, không chần chừ, với tinh thần nhanh nhất", lãnh đạo HĐND TPHCM nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM cũng cho rằng việc xây dựng hệ thống nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị không thể do một cơ quan hay một đơn vị thực hiện, mà đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống. Vì vậy, cần phân công, phân nhiệm rõ ràng, xác định cụ thể đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và người chịu trách nhiệm theo tinh thần "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả).

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu kết luận phiên họp