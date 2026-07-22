Xây dựng Anh Quân chi 500 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn xây dựng Anh Quân (Xây dựng Anh Quân) vừa công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 15/7/2026, doanh nghiệp mua lại trước hạn 500 tỷ đồng trái phiếu mã AQCCH2328001, qua đó đưa giá trị lưu hành của lô này xuống còn 894 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Theo thông tin trên HNX, lô AQCCH2328001 được phát hành ngày 3/11/2023, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; có kỳ hạn 72 tháng; dự kiến đáo hạn vào ngày 3/11/2029. Tổng giá trị phát hành ban đầu của đợt này là 1.495 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 12/2025, Xây dựng Anh Quân tiến hành mua lại tổng cộng 101 tỷ đồng trái phiếu mã AQCCH2328001.

Đáng chú ý, trước thời điểm phát hành lô AQCCH2328001 chỉ 1 ngày (2/11/2023), Xây dựng Anh Quân đã mang tất cả Quyền tài sản phát sinh từ Thỏa thuận chuyển nhượng Quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2020/HĐHTĐT/ĐT-MINHAN ngày 1/9/2023 giữa doanh nghiệp này với Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm (Tập đoàn Đồng Tâm), Công ty TNHH Đầu Tư Thương mại và Phát triển VME đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)- Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Đến tháng 10/2025, PVcomBank tiếp tục nhận thế chấp tất cả Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2025/HĐHT/DONGTAM-ANHQUAN ngày 14/9/2025 giữa Tập đoàn Đồng Tâm và Xây dựng Anh Quân.

Nói thêm về Tập đoàn Đồng Tâm, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2008, hoạt động chính trong lĩnh vực Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; với tên gọi ban đầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đồng Tâm.

Tháng 9/2018, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm như hiện tại. Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 6/2025, Tập đoàn Đồng Tâm tăng vốn lên 2.589 tỷ đồng; 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Hiện, ông Đoàn Văn Quyết (SN 1973) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tập đoàn Đồng Tâm được biết đến là chủ đầu tư dự án Nhà ở thương mại An Sinh (tên thương mại Khu đô thị Happy Home) tại Cà Mau. Theo giới thiệu, dự án có tổng diện tích lên đến 194 ha, được quy hoạch bài bản với hệ thống tiện ích đẳng cấp và đầy đủ.

Theo tài liệu của PV, tháng 10/2025, Tập đoàn Đồng Tâm mang toàn bộ phần vốn góp và lợi tức phát sinh từ phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư Tân Thanh 1 đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)- Chi nhánh Hòa Bình.

Ngoài ra, Đồng Tâm cũng nhiều lần mang cổ phần tại chính doanh nghiệp này, cổ phần tại Công ty CP ĐT và PT đô thị Cà Mau, Công ty CP Thương mại phát triển Sài Gòn 268 đem thế chấp tại ngân hàng.

Quay trở lại với Xây dựng Anh Quân, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 4/2021, trụ sở chính đặt tại số 4 hẻm 194/55/1 thôn Yên Khê, xã Phù Đổng, TP.Hà Nội.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, xây dựng công trình đường bộ.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ ở mức 2 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm: bà Trần Tú Anh (60%), bà Nguyễn Thu Hà (20%) và ông Trần Văn Năm (20%).

Cũng tại thời điểm này, bà Trần Tú Anh (SN 1997) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Xây dựng Anh Quân.

Đến ngày 25/5/2023, ông Nguyễn Xuân Nam (SN 1989) trở thành Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Xây dựng Anh Quân thay bà Trần Tú Anh. Đồng thời, ông Nam cũng chính là chủ sở hữu của doanh nghiệp này.

Chỉ sau đó hơn 2 tháng (ngày 27/7/2023), ông Đặng Văn Quynh (SN 1995) thay ông Nam đảm nhiệm toàn bộ vị trí nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố chỉ tiêu tài chính cơ bản trong kỳ báo cáo năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức hơn 292 tỷ đồng, giảm 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu duy trì mức 335 tỷ đồng.

Năm 2025, Xây dựng Anh Quân tiếp tục kéo dài mạch thua lỗ khi báo lỗ ròng gần 5,7 tỷ đồng; năm trước đó lỗ gần 3 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng mạnh từ 1.805 tỷ đồng lên 2.430 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Xây dựng Anh Quân tăng nợ vay ngân hàng từ hơn 67 tỷ đồng lên hơn 448 tỷ đồng; khoản nợ phải trả khác cũng tăng từ 243 tỷ đồng lên hơn 588 tỷ đồng.

Điểm sáng trong báo cáo của Xây dựng Anh Quân là giảm nợ trái phiếu từ 1.495 tỷ đồng về 1.394 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu này đến từ lô AQCCH2328001 đã nói ở trên.