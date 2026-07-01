Tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" Việt Nam hơn 18.000 tỷ đồng do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư có diễn biến mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình bố trí vốn, giải ngân và tháo gỡ khó khăn đối với hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Hai dự án có tổng mức đầu tư khoảng 35.720 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh tham gia hơn 9.864 tỷ đồng. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn được bố trí cho hai dự án là hơn 4.571 tỷ đồng, tuy nhiên đến ngày 21/7 mới giải ngân hơn 794 tỷ đồng, tương đương khoảng 17,4% kế hoạch.

Đối với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là hơn 2.516 tỷ đồng. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao hơn 1.748 tỷ đồng và đã giải ngân hơn 405 tỷ đồng, đạt 23,2%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được bố trí hơn 348 tỷ đồng nhưng đến nay chưa giải ngân.

Tại dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, kế hoạch vốn năm 2026 là hơn 2.055 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã giải ngân hơn 388/1.779 tỷ đồng, đạt 21,84%, trong khi 276 tỷ đồng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 vẫn chưa được giải ngân.

Theo Sở Tài chính, tiến độ giải ngân của cả hai dự án còn chậm do nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và công tác giải phóng mặt bằng. Hiện các nhà thầu mới thực hiện san ủi, phát quang mặt bằng, chưa đủ điều kiện triển khai các hạng mục chính.

Bên cạnh đó, hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư và thiết kế kỹ thuật chưa hoàn tất, các doanh nghiệp dự án chưa ký hợp đồng tín dụng. Công tác giải phóng mặt bằng cũng gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ bàn giao mặt bằng còn thấp, dữ liệu đất đai chưa đồng bộ, phát sinh tranh chấp, chồng lấn ranh giới, nhiều hộ dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường, trong khi hạ tầng các khu tái định cư chưa hoàn thiện.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ nguồn vốn đã bố trí cho hai dự án. Trên cơ sở đó, tham mưu điều chuyển vốn sang các dự án, đơn vị có khả năng giải ngân tốt hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và cải thiện tỷ lệ giải ngân của địa phương.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được xem là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của Lâm Đồng giai đoạn 2025-2030. Dự án do Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư và trực tiếp thi công, từng được doanh nghiệp định hướng xây dựng thành tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" Việt Nam.

Khi hoàn thành và kết nối với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng 3 giờ, đồng thời giảm tải cho Quốc lộ 20, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp, logistics của khu vực.

Đối với dự án Bảo Lộc - Liên Khương, công trình có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 17.718 tỷ đồng. Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T, CTCP Đầu tư Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) và CTCP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành là nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án.