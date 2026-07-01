Ngắm 10 làn trượt nước dài hơn 1.000 m tạo nên kỷ lục thế giới trong công viên có 10.000 cây dừa ở TP.HCM

Đường trượt nước 10 làn tạo nên hành trình kịch tính khi các đối thủ liên tục tách ra, hội ngộ và bám đuổi nhau đến phút chót. Các làn trung tâm và làn ngoài uốn lượn khác nhau nhưng có chiều dài gần như tương đồng buộc người chơi phải thử nghiệm chiến thuật để tìm làn nhanh nhất. Điểm nhấn là khoảnh khắc về đích khi các làn hội tụ và hệ thống đồng hồ điện tử hiển thị gần như ngay lập tức, khuyến khích du khách quay lại trải nghiệm nhiều lần.