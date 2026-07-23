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Những người có đất cần chuẩn bị 2 giấy tờ quan trọng để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

| | Bất động sản

Đối với những thửa đất cần tiếp tục hoàn thiện dữ liệu người dân cần chuẩn bị 2 giấy tờ quan trọng gồm căn cước công dân và sổ đỏ của thửa đất.

Những người có đất cần chuẩn bị 2 giấy tờ quan trọng để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai- Ảnh 1.

Với tổng diện tích tự nhiên khoảng 335.984ha diện tích tự nhiên, tương ứng với khoảng hơn 4,19 triệu thửa đất, Hà Nội là một trong những địa phương có khối lượng công việc lớn nhất cả nước về cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thành phố phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/8.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn cho các địa phương, Công an cấp xã và các đơn vị liên quan, đồng thời thành lập 5 tổ công tác do các lãnh đạo sở làm tổ trưởng, trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn. Các kế hoạch thực hiện được xây dựng chi tiết đến từng xã phường, kiểm đếm từng ngày, bảm bảo rõ người rõ việc đảm bảo chất lượng công việc.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, sau hơn hai tuần triển khai chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, các sở, ngành và 126 xã, phường đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến ngày 19/7, đã hoàn thành 1.006.485 thửa đất (nhóm 1) theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống; còn lại khoảng 1,9 triệu thửa đất tiếp tục làm giàu, làm sạch, tiến độ phải hoàn thành trước ngày 30/7; khoảng 1,2 triệu thửa đất (bao gồm khoảng 950.000 thửa đất chưa đo đạc và khoảng 250.000 thửa đã đo nhưng cần phải chỉnh lý, bổ sung) hoàn thành trước ngày 30/8.

Dữ liệu thường xuyên được cập nhật, chỉnh lý nhằm bảo đảm tính chính xác và đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng lâu dài.

Đối với những thửa đất cần tiếp tục hoàn thiện dữ liệu người dân cần chuẩn bị 2 giấy tờ quan trọng gồm: Căn cước công dân của chủ sở hữu, những người đồng sở hữu (nếu có); sổ đỏ của thửa đất. Để hoàn thiện dữ liệu, cán bộ địa chính đối chiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với dữ liệu số, quét căn cước công dân, xác định vị trí thửa đất trên bản đồ số trước khi đồng bộ lên hệ thống.

Thanh Phong

Nhịp sống thị trường

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