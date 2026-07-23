Bất động sản dọc các tuyến Metro: Cuộc đua đón đầu làn sóng đô thị hóa TOD

Bùng nổ các dự án bất động sản dọc tuyến Metro và Quốc lộ 13

Mạng lưới Metro đang trở thành động lực quan trọng trong quá trình mở rộng không gian đô thị của TP.HCM sau khi mở rộng địa giới hành chính. Nếu trước đây, giá trị bất động sản chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm, thì nay cùng với sự phát triển của các tuyến đường sắt đô thị và hệ thống hạ tầng liên vùng, nhiều cực tăng trưởng mới đang dần hình thành.

Theo JLL Việt Nam, các dự án nằm trong vùng ảnh hưởng của tuyến Metro số 1 TP.HCM đã ghi nhận mức tăng giá tới 34% trong vòng 5 năm, cao hơn mặt bằng chung của thị trường. Điều này cho thấy, khi hạ tầng giao thông công cộng phát triển, giá trị bất động sản không chỉ đến từ vị trí mà còn được cộng hưởng bởi khả năng kết nối và hệ sinh thái đô thị được hình thành xung quanh các nhà ga.

Đây cũng là cơ sở để những khu vực nằm trên các tuyến Metro tương lai được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm phát triển mới. Trong đó, khu vực Bình Dương cũ, nay là phường Bình Dương (TP.HCM), được đánh giá có nhiều dư địa tăng trưởng khi được quy hoạch triển khai 02 tuyến Metro kết nối với trung tâm TP.HCM.

Theo định hướng quy hoạch, vòng xoay Chu Văn An dự kiến sẽ trở thành vị trí ga Metro trung tâm, góp phần rút ngắn thời gian kết nối từ Bình Dương đến trung tâm TP.HCM xuống còn khoảng 10-20 phút.

Song hành với tuyến Metro, hệ thống hạ tầng liên vùng gồm Quốc lộ 13, Vành đai 3, Vành đai 4 cùng nhiều tuyến giao thông từng bước hoàn thiện, tạo mạng lưới kết nối đồng bộ và mở rộng không gian phát triển đô thị. Đây là nền tảng để khu vực thu hút dòng dân cư, doanh nghiệp và các dự án bất động sản trong giai đoạn phát triển mới.

Thực tế cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, loạt dự án bất động sản quanh tuyến Metro và quốc lộ 13 mới liên tục được giới thiệu ra thị trường. Đơn cử như dự án The Emerald 68, The Lusso, The Gió Riverside, TT Avio, Sycamore... cho thấy sức hút ngày càng lớn của khu vực khi thông tin quy hoạch Metro và hạ tầng liên vùng ngày càng rõ nét.

Điều này phản ánh quy luật quen thuộc của thị trường bất động sản: hạ tầng đến đâu, đô thị phát triển đến đó. Khi kết nối giao thông được cải thiện, dòng vốn đầu tư, doanh nghiệp và dân cư sẽ dịch chuyển theo, tạo tiền đề hình thành những trung tâm đô thị mới.

Từ TOD đến TOC, hai nấc phát triển của đô thị gắn với Metro

Nếu Metro mở ra năng lực kết nối thì giá trị lớn hơn mà hạ tầng này mang lại chính là khả năng định hình các cực đô thị mới. Thực tế tại nhiều thành phố trên thế giới cho thấy, các nhà ga Metro không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn kéo theo sự dịch chuyển của dân cư, doanh nghiệp, thương mại và dịch vụ, tạo nên những khu đô thị phát triển sôi động.

Đó cũng là nền tảng của mô hình TOD (Transit-Oriented Development) - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng hình thành. Thay vì phát triển đơn lẻ, nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng, trường học, công viên và các tiện ích được quy hoạch đồng bộ quanh các nhà ga Metro, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận mọi nhu cầu sống, làm việc và giải trí trong bán kính thuận tiện.

Chính sự đồng bộ này tạo nên sức hút cho khu vực, thu hút thêm cư dân, doanh nghiệp và các hoạt động thương mại & dịch vụ, qua đó hình thành hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh và gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Tại Bình Dương (TP.HCM), định hướng đầu tư tuyến Metro số 1 Bình Dương cùng hệ thống hạ tầng liên vùng đang từng bước tạo tiền đề cho mô hình TOD phát triển. Trong đó, khu vực vòng xoay Chu Văn An được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng khi vừa là vị trí dự kiến đặt ga Metro trung tâm, vừa gắn với định hướng phát triển WTC – trung tâm thương mại, văn hóa và giải trí quốc tế.

Giá trị bất động sản gia tăng nhờ hệ sinh thái giao thông công cộng, thương mại và dịch vụ đồng bộ.

Khi đô thị phát triển ở mức hoàn thiện hơn, xu hướng TOD không còn dừng lại ở việc xây dựng các dự án nằm gần Metro, mà hướng tới hình thành những cộng đồng đô thị hoàn chỉnh. Đây cũng là lý do mô hình TOC (Transit-Oriented Communities) ngày càng được nhiều chủ đầu tư theo đuổi.

Khác với TOD tập trung vào quy hoạch không gian quanh các nhà ga, TOC hướng đến việc kiến tạo một cộng đồng cư dân có thể sống, làm việc, học tập, mua sắm và tận hưởng các tiện ích trong cùng hệ sinh thái đô thị và Metro giữ vai trò là trục kết nối trung tâm.

Đón đầu xu hướng này, ngày 30/7/2026, thị trường bất động sản Bình Dương sẽ đón thêm một dự án mới được phát triển theo định hướng TOC, thừa hưởng lợi thế từ tuyến Metro số 1 Bình Dương cùng mạng lưới hạ tầng liên vùng đang ngày càng hoàn thiện.

Sự xuất hiện của dự án không chỉ bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường mà còn phản ánh xu hướng phát triển bất động sản mới: lấy hạ tầng giao thông công cộng làm nền tảng, lấy hệ sinh thái đô thị làm giá trị cốt lõi và lấy chất lượng sống của cư dân làm trung tâm.

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