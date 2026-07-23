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Cần Thơ mời gọi đầu tư 2 dự án nhà ở xã hội gần 1.400 căn hộ

| | Bất động sản

Sở Xây dựng Cần Thơ công bố thông tin 2 dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn mời gọi nhà đầu tư, với tổng số gần 1.400 căn hộ.

Cụ thể, Dự án nhà ở xã hội phường Thốt Nốt tại Khu tái định cư phường Thốt Nốt (TP. Cần Thơ), trên khu đất hơn 11.800m2. Quy mô không giới hạn số lượng căn hộ, nhưng tối thiểu từ 960 căn hộ chung cư . Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.210 tỷ đồng.

Cần Thơ mời gọi đầu tư 2 dự án nhà ở xã hội tổng vốn 1.400 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội xã Vĩnh Trinh - giai đoạn 1, tại Khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Vĩnh Trinh, tổng diện tích đất hơn 11.700m2. Quy mô tối thiểu 420 căn hộ chung cư. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 290 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hai dự án trên là 48 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao đất để, nhưng không vượt quá ngày 31/5/2030. Nhà đầu tư được đề xuất phương án phân kỳ đầu tư, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư của dự án.

Theo Cảnh Kỳ

Tiền Phong

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