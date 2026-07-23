Tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Các dự án thành phần xây dựng đường song hành tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Tạ Hải

Còn khó khăn về nguồn vốn, cung ứng vật liệu

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Đặng Xuân Huấn, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 56/2022/QH15 và Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai đồng bộ.

Đến nay, 7 dự án thành phần đã hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các dự án xây dựng đường song hành đều đã hoàn tất thiết kế kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công.

Đối với Dự án thành phần 3 - Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Ban Quản lý dự án đã hoàn thành đàm phán, ký kết hợp đồng BOT, khởi công dự án từ ngày 6-9-2025 và đang tập trung triển khai thi công các hạng mục đầu tiên.

Về công tác giải phóng mặt bằng, trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành với tổng diện tích khoảng 1.426ha. Hiện các địa phương chỉ còn xử lý một số vị trí liên quan đến hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi, nhà dân và các công trình cần di dời.

Trong đó, đoạn qua địa phận Hà Nội đã bàn giao 57,52/58,12km mặt bằng, đạt gần 99%; đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên đạt hơn 91%; đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh đạt trên 95%. Các địa phương đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ các vị trí còn lại trong tháng 7 và tháng 8-2026.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, các dự án thành phần xây dựng đường song hành tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Cụ thể, đoạn qua địa phận Hà Nội hiện đã thi công khoảng 38km trên tổng chiều dài 51,5km, đạt khoảng 74% khối lượng; giá trị sản lượng đạt gần 87% giá trị hợp đồng. Đoạn qua tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành khoảng 82% khối lượng thảm bê tông nhựa, còn đoạn qua Bắc Ninh đạt gần 49% giá trị hợp đồng.

Đối với dự án BOT, Ban Quản lý dự án đang phối hợp với nhà đầu tư tập trung triển khai thi công các cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng và các đoạn tuyến ưu tiên nhằm phục vụ Hội nghị APEC 2027. Theo kế hoạch, các cầu vượt sông Hồng và sông Đuống sẽ được thông xe kỹ thuật trước thời điểm diễn ra hội nghị.

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô còn khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn, cung ứng vật liệu. Ảnh: Phạm Hùng

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng theo ông Đặng Xuân Huấn, việc cung ứng vật liệu xây dựng vẫn còn gặp một số khó khăn. Đối với các dự án đường song hành, nguồn vật liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng giá vật liệu biến động mạnh, trong khi Dự án thành phần 2.3 (xây dựng đường song hành đoạn qua tỉnh Bắc Ninh) vẫn thiếu nguồn đất đắp. Với dự án BOT, nhu cầu vật liệu rất lớn nên thành phố đang phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác các mỏ đất, đá để phục vụ thi công.

Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, UBND thành phố Hà Nội đã báo cáo Chính phủ kiến nghị cho phép điều chỉnh khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 56/2022/QH15 theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026 (sau khi luật này có hiệu lực từ ngày 1-7-2026).

Theo ý kiến của Bộ Tài chính, việc cho phép sử dụng phần vốn ngân sách Trung ương còn dư, chưa giải ngân hết của Dự án thành phần 1.1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Hà Nội) để hỗ trợ phần chi phí tăng thêm của Dự án thành phần 1.3 (giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh) là cơ sở để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo các địa phương tiếp tục tập trung hoàn thành phần diện tích giải phóng mặt bằng còn lại, đồng thời sớm tháo gỡ các vướng mắc về nguồn vật liệu và cơ chế vốn, bảo đảm Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô hoàn thành đúng tiến độ Quốc hội đã đề ra.

Chủ đầu tư và các nhà thầu quyết tâm không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng. Ảnh: Tạ Hải

Không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án và đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thiết kế, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh thi công các dự án thành phần thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu, phần lớn mặt bằng đã được bàn giao. Các hạng mục thi công nhìn chung bám sát tiến độ, bảo đảm an toàn lao động và môi trường.

Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ và giải ngân vốn, Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý những tồn tại còn lại. Với dự án thành phần 3 - Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), doanh nghiệp dự án phải nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh các cầu cạn tại các nút giao cao tốc, hoàn thành phân định phạm vi đầu tư tại nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày 20-7-2026.

Về giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư phải phối hợp địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc trong tháng 7-2026; đồng thời sớm hoàn thành mặt bằng bổ sung và di dời đường điện tại nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để không ảnh hưởng tiến độ.

Dự án thành phần 2.1 - Đầu tư xây dựng hệ thống đường song hành (đường đô thị) Vành đai 4 qua địa phận Hà Nội và 2.2 – Đầu tư xây dựng đường song hành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phải hoàn thành lần lượt trong tháng 9-2026 và tháng 12-2026.

Đối với dự án thành phần 3, doanh nghiệp dự án được yêu cầu khẩn trương lựa chọn nhà thầu, triển khai đồng loạt các gói thầu còn lại và lập tiến độ chi tiết để kiểm soát quá trình thực hiện.

Mục tiêu là hoàn thành 3 cầu lớn Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng để thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC 2027; hoàn thành các nhánh rẽ phải tại các nút giao trước tháng 9-2027 và hoàn thành toàn bộ tuyến chính cao tốc cùng các nút giao trong tháng 12-2027.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường giám sát việc huy động nhân lực, thiết bị của các nhà thầu, kiên quyết xử lý đơn vị chậm tiến độ, đồng thời bảo đảm nguyên tắc "không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng", giữ vững an toàn giao thông và an toàn lao động.