Tuyến đường 6 làn xe hơn 9.400 tỷ đồng ven sông Sài Gòn tăng tốc, bất động sản khu vực này đón lực đẩy mới

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường ven sông Sài Gòn

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh hàng loạt dự án hạ tầng nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị. Bên cạnh các tuyến vành đai, cao tốc và metro, hệ thống hạ tầng dọc sông Sài Gòn cũng được thúc đẩy theo định hướng phát triển đô thị hướng sông.

Theo đó, dự án đường ven sông Sài Gòn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu làm chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 7,4km, đi qua địa bàn các phường: Lái Thiêu, Thuận An và Bình Hòa thuộc Bình Dương cũ, nay là TP. Hồ Chí Minh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Hiện, cả 3 dự án đang trong giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, dự án cải tạo, nâng cấp đường ven sông Sài Gòn đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40 thuộc nhóm B, với tổng vốn hơn 2.644 tỷ đồng.

Dự án xây dựng đường ven sông Sài Gòn đoạn từ Quốc lộ 13 (gần rạch Vĩnh Bình) đến đường Vĩnh Bình 40 thuộc nhóm A, với tổng vốn gần 4.943 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã bàn giao thông báo thu hồi đất cho 57 trường hợp.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn có tổng vốn hơn 1.806 tỷ đồng. Hiện toàn bộ thông báo thu hồi đất đã được bàn giao cho người dân.

Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40 sớm ban hành thông báo thu hồi đất cho toàn bộ 227 trường hợp bị ảnh hưởng và phải hoàn thành chi trả bồi thường trong tháng 7/2026.

Đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Bình 40, địa phương phải hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026. Riêng đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn phải chi trả bồi thường trong tháng 7/2026.

UBND phường Lái Thiêu cho biết sẽ đẩy nhanh bồi thường, giải ngân và bàn giao mặt bằng nhằm sớm triển khai dự án đường ven sông Sài Gòn.

Theo thiết kế, tuyến đường hiện hữu sẽ được nâng cấp, mở rộng lên 32m với 6 làn xe và vỉa hè hai bên. Đây là một phần trong quy hoạch tuyến đường ven sông Sài Gòn đoạn đi qua Bình Dương (cũ) có tổng chiều dài khoảng 98,2 km.

Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 13, mà còn mở rộng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với hành lang phát triển phía Đông Bắc thành phố. Đồng thời, công trình sẽ hình thành trục cảnh quan đô thị hiện đại dọc sông Sài Gòn.

Việc đầu tư hạ tầng ven sông cũng phản ánh định hướng phát triển đô thị của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Thay vì mở rộng theo các trục giao thông truyền thống, thành phố đang khai thác không gian hai bên sông như một động lực phát triển, đồng thời tạo dư địa cho các khu đô thị mới trong bối cảnh quỹ đất khu vực trung tâm ngày càng hạn chế.

Bất động sản ven sông hưởng lợi từ định hướng phát triển mới

Hạ tầng thường đi trước một bước trong quá trình hình thành các cực tăng trưởng mới. Kinh nghiệm từ nhiều đô thị như London, Seoul hay Thượng Hải cho thấy, sau khi hệ thống giao thông và không gian công cộng ven sông được đầu tư đồng bộ, các khu vực này dần trở thành nơi tập trung các dự án bất động sản quy mô lớn.

Xu hướng phát triển bất động sản ven sông đã hình thành khá rõ tại TP. Hồ Chí Minh trong hơn một thập kỷ qua. Dọc sông Sài Gòn, nhiều dự án quy mô lớn đã được phát triển, tập trung chủ yếu tại hai khu vực là trung tâm hiện hữu và bán đảo Thủ Thiêm.

Ở khu vực trung tâm, các dự án như Vinhomes Golden River tại Ba Son, Vinhomes Central Park và Saigon Pearl tại Bình Thạnh đều được phát triển trên quỹ đất dọc sông Sài Gòn. Trong khi đó, tại bán đảo Thủ Thiêm, hàng loạt dự án như The Metropole Thủ Thiêm (SonKim Land), Empire City (liên doanh Keppel, Tiến Phước, Trần Thái và Gaw Capital) hay The River Thủ Thiêm (Refico) tiếp tục bổ sung nguồn cung căn hộ cao cấp tại khu vực ven sông.

Các dự án bất động sản ven sông nhận được sự quan tâm từ thị trường.

Bên cạnh các dự án đã hình thành, thị trường cũng ghi nhận thêm nguồn cung mới trên các quỹ đất ven sông. Đơn cử, tại khu vực Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh, The Emerald River Park do Tập đoàn Lê Phong phát triển được quy hoạch trên quỹ đất ven sông Sài Gòn. Ngoài các hạng mục cảnh quan ven sông, dự án tích hợp bến du thuyền trong quy hoạch tổng thể. Đây là một trong những xu hướng mới trên thị trường khi một số chủ đầu tư không chỉ phát triển căn hộ ven sông mà còn bổ sung các hạng mục gắn với mặt nước.

Trong bối cảnh thành phố tiếp tục đầu tư hạ tầng theo định hướng phát triển đô thị hướng sông, hành lang sông Sài Gòn nhiều khả năng sẽ tiếp tục là khu vực tập trung các dự án mới. Điều này cho thấy cùng với sự thay đổi của quy hoạch đô thị, thị trường bất động sản ven sông cũng đang bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng quy hoạch, không gian sống và hệ thống tiện ích, thay vì chỉ dựa vào lợi thế vị trí.