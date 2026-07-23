Đà Nẵng: Quyết liệt gỡ vướng, đưa đất đai vào phục vụ phát triển

Theo UBND TP Đà Nẵng, sau thời gian tập trung xử lý các dự án, đất đai vướng mắc (theo Kết luận 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 170/2024/QH15, Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ), đến nay thành phố đã hoàn thành xử lý 1.985 trong tổng số 2.035 dự án, đạt 97,5%. Trong đó, riêng các dự án, đất đai vướng mắc theo Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 đã hoàn thành xử lý 206 trong tổng số 354 dự án, đạt 58,2%.

Hiện nay Đà Nẵng đang có 354 dự án nằm trong nhóm dự án, đất đai được Trung ương cho áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ. Cuối tháng 5/2026, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa nội dung công việc, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và lộ trình triển khai. Đây là kết quả cụ thể bước đầu, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc chuyển từ rà soát, tổng hợp sang xử lý thực chất, tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện pháp lý được tiếp tục triển khai.

Cụ thể, TP Đà Nẵng đang tích cực tháo gỡ vướng mắc cho dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (dự án được tiếp tục giao đất; điều chỉnh chủ trương đầu tư), Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Khu đô thị quốc tế Đa Phước... UBND TP Đà Nẵng xác định việc tập trung xử lý, tháo gỡ các dự án vướng mắc là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong năm 2026.

Việc liên tục rà soát, cập nhật và công bố các đợt danh mục thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương của thành phố trong việc đưa các cơ chế đặc thù của Trung ương đi vào thực tiễn, không để chính sách chậm triển khai hoặc các cơ hội tháo gỡ bị bỏ lỡ.

Mục tiêu của thành phố không chỉ là giải quyết những khó khăn của từng dự án cụ thể, mà quan trọng hơn là khơi thông các nguồn lực, sớm đưa đất đai, tài sản và vốn đầu tư đang bị đình trệ vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố niềm tin của doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững thành phố trong giai đoạn mới.

Theo UBND TP Đà Nẵng, dù chủ trương tháo gỡ đã rõ ràng, đầy đủ nhưng quá trình tổ chức thực hiện gặp không ít vướng mắc. Đơn cử việc sao lục, tổng hợp hồ sơ để xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án rất khó khăn do hồ sơ lưu trữ không bài bản, phân tán ở nhiều sở, ban, ngành; các dự án đã kéo dài nhiều năm, trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch dẫn đến việc rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính rất phức tạp, mất nhiều thời gian; nhiều văn bản quy phạm pháp luật thay đổi qua các thời kỳ chưa được quy định chuyển tiếp cụ thể.

Hiện nay qua rà soát một số nhà đầu tư chưa đủ năng lực để tiếp tục thực hiện dự án; đặc biệt việc thiếu đơn vị tư vấn xác định giá đất đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ tháo gỡ cho các dự án… Do đó, UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai nhiệm vụ; yêu cầu từng cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp và kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh; không để hồ sơ chậm xử lý do thiếu phối hợp, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ trách nhiệm, rõ đầu mối xử lý, rõ thời hạn giải quyết, rõ kết quả xử lý, rõ trách nhiệm giải trình, rõ thẩm quyền.

UBND thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, thường xuyên đánh giá kết quả xử lý; kịp thời chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị chậm trễ, thiếu phối hợp hoặc chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố xác định cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư là lực lượng quan trọng, là đối tác đồng hành trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án phải được thực hiện với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, chủ động và quyết liệt; đồng thời phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Theo ông Hùng, quan điểm xuyên suốt của thành phố là không né tránh những tồn tại, vướng mắc đã kéo dài qua nhiều thời kỳ; không đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan; không để lãng phí nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư; nhưng đồng thời không hợp thức hóa sai phạm, không làm phát sinh thất thoát tài sản nhà nước và không xử lý trái quy định của pháp luật.

Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, đối với những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, thành phố sẽ chủ động xem xét, xử lý nhanh nhất theo quy định. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ hồ sơ, làm rõ các khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo, kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.