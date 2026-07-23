Thông tin mới nhất về dự án liên quan đến đại gia Khoa "khàn"

Mới đây, Sở Tài chính Hà Nội đã có báo cáo gửi Thường trực HĐND thành phố về tình hình triển khai Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh.

Quy mô diện tích nghiên cứu dự án khoảng 696 ha. Gồm khu đất 360 ha tại xã Thư Lâm (thuộc phân khu đô thị E2 - 3), khu đất 23 ha và khu đất 313 ha tại xã Đông Anh (thuộc phân khu đô thị XB - 2). Sơ bộ vốn đầu tư của dự án khoảng 60.558 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2026 - 2029.

Đầu tháng 2, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận CTCP Tập đoàn Tương lai Sông Hồng làm nhà đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh và tạm giao khoảng 2,3 ha đất tại xã Thư Lâm để phục vụ khởi công vào ngày 2/2/2026.

Sau đó, UBND thành phố đã chỉ đạo hoàn thiện các điều kiện theo quy định của pháp luật về khởi công xây dựng công trình dự án thành phần thuộc dự án tổng thể trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công.

Cập nhật kết quả triển khai, Sở Tài chính cho biết dự án đã được Hà Nội đưa vào kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030 và giai đoạn sau năm 2030.﻿

UBND xã Thư Lâm và UBND xã Đông Anh đang triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập để phục vụ dự án. Đến nay, xã Thư Lâm đã chi trả 1.448 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng khoảng 181,5/374,5 ha. Trong khi đó, xã Đông Anh đã chi trả 24,3 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng khoảng 2,1/363,4 ha.

Ngày 19/6/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo thống nhất chủ trương chấm dứt Dự án Khu xử lý rác thải huyện Đông Anh do Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Quang thực hiện. Đây là dự án chồng lấn với phạm vi Khu 2 của dự án đô thị.

Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với quy mô sử dụng đất khoảng 736,8 ha, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đầu tháng 7, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND thành phố về việc giao hơn 156 ha đất (đợt 1) tại xã Thư Lâm cho Tập đoàn Tương lai Sông Hồng để làm Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm (Phân kỳ 1 thuộc Dự án thành phần 1).

Thời gian tới, các cơ quan sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục giao đất Phân kỳ 1 - Khu đất 156 ha. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần lập và trình thẩm định các báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Doanh nghiệp được yêu cầu phối hợp với các xã Thư Lâm, Đông Anh tiếp tục triển khai thực hiện công tác GPMB, sớm hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng theo quy định.﻿

Tập đoàn Tương lai Sông Hồng được thành lập ngày 14/11/2025 với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, bao gồm 5 cổ đông sáng lập là ông Phạm Đức Anh (15%), bà Lê Thị Minh Châu (20%), ông Trần Đăng Khoa (40%), ông Trần Hữu Trung (15%) và ông Trần Hữu Pháp (10%). Trong đó, ông Trần Đăng Khoa đảm nhận vai trò chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Hồi đầu tháng 2/2026, công ty hoàn tất nâng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 9.200 tỷ đồng. ﻿

Ông Trần Đăng Khoa (SN 1970) là một trong những tên tuổi lớn trong ngành bất động sản Việt Nam. Hiện tại, ông là chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh – thành viên chủ lực, đảm nhận mảng bất động sản và hạ tầng của CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group).