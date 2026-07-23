Hà Nội đồng loạt cải tạo, chuyển đổi công năng các khu nhà tái định cư bỏ hoang

Thuộc quỹ nhà tái định cư của Thành phố, dự án chung cư N01 tại ô đất D17 (Khu đô thị mới Cầu Giấy) do UBND quận Cầu Giấy (trước đây) làm chủ đầu tư, chính thức khởi công từ năm 2011.
Nằm tại ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông, chung cư N01 sở hữu vị trí “đất vàng” đắc địa. Dự án được xây thô từ năm 2013 với quy mô 4 đơn nguyên cao 15 tầng (229 căn hộ) trên diện tích khoảng 2.700 m2, nhưng sau đó rơi vào cảnh đình trệ kéo dài.
Đến cuối tháng 5/2026, công trình mới chính thức được tái khởi động, tiến hành cải tạo và sơn sửa toàn bộ hạng mục bên trong lẫn bên ngoài.
Đến nay, hệ thống PCCC đã được trang bị đồng bộ từ trong ra ngoài theo đúng quy định. Đồng thời, hạng mục tầng hầm cũng hoàn thành cải tạo, bảo đảm điều kiện đưa vào sử dụng song song với thời điểm bàn giao công trình. Công trình cũng tích hợp đầy đủ không gian sân chơi trẻ em và khu sinh hoạt cộng đồng. Việc dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026 được kỳ vọng sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng đình trệ kéo dài trong nhiều năm.
Được đưa vào sử dụng từ năm 2017 với quy mô 3 tòa nhà cao 17 tầng, khu tái định cư Đền Lừ III là quỹ nhà bố trí chỗ ở cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, bao gồm người dân nhường đất phục vụ dự án mở rộng đường Tam Trinh.
Dù hạ tầng đã hoàn thiện từ lâu, công trình vẫn rơi vào cảnh "vắng bóng người ở" do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án liên quan, khiến người dân thuộc diện tái định cư chưa thể nhận nhà.
Sau nhiều năm xuống cấp, toàn bộ mặt ngoài của các tòa nhà vừa được cải tạo, sơn sửa đồng bộ và thay thế các hạng mục hư hỏng.
Khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng, gồm 5 tòa chung cư cao gần chục tầng. Các tòa nhà được thiết kế đồng bộ, sơn màu sáng, có một tầng hầm để xe. Dự án nhằm phục vụ giãn dân phố cổ, nhưng sau hơn 10 năm, phần lớn căn hộ vẫn bị bỏ trống, cửa khóa niêm phong. Để tránh lãng phí quỹ nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất điều chuyển hơn 140 căn hộ trống tại các tòa NO15A, NO15C, NO16A và NO16B cho UBND phường Hồng Hà quản lý. Số căn hộ này dự kiến được bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng.
Khởi công từ năm 2009 với tổng vốn đầu tư gần 1.900 tỷ đồng, dự án Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp (nay thuộc phường Yên Sở) từng được kỳ vọng là khu nội trú tập trung hiện đại quy mô 6 tòa nhà 19 tầng (A1 – A6). Tuy nhiên, sau nhiều năm vận hành kém hiệu quả, hàng loạt tòa nhà rơi vào cảnh bỏ trống, gây lãng phí nghiêm trọng nguồn lực đất đai và vốn đầu tư công.
Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Hà Nội đang quyết liệt triển khai phương án chuyển đổi, cải tạo toàn bộ dự án thành nhà ở xã hội và nhà tạm cư. Trong đó, chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nâng cấp hai tòa A2 và A3 để quyết tâm hoàn thành ngay trong năm 2026, cung cấp 768 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê. Cùng với đó, tòa A4 (quy mô 19 tầng, 1 tầng hầm) dự kiến khởi công trong tháng 7/2026, bổ sung thêm 408 căn hộ vào quỹ nhà ở xã hội của Thành phố giai đoạn 2026 - 2027.
Hà Nội hiện có khoảng 170 dự án tái định cư chưa đưa vào sử dụng, bỏ trống hơn 4.000 căn hộ. Đánh giá về hoạt động cải tạo, tái thiết quỹ nhà này, KTS Trần Huy Ánh (Hội Kiến trúc sư Hà Nội) cho rằng: "Việc nâng cấp, sửa chữa để cho thuê với giá hợp lý mang lại lợi ích kép, vừa tránh lãng phí tài sản công, vừa củng cố niềm tin của nhân dân vào công tác quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đô thị".