Hà Nội đồng loạt cải tạo, chuyển đổi công năng các khu nhà tái định cư bỏ hoang

Khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng, gồm 5 tòa chung cư cao gần chục tầng. Các tòa nhà được thiết kế đồng bộ, sơn màu sáng, có một tầng hầm để xe. Dự án nhằm phục vụ giãn dân phố cổ, nhưng sau hơn 10 năm, phần lớn căn hộ vẫn bị bỏ trống, cửa khóa niêm phong. Để tránh lãng phí quỹ nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất điều chuyển hơn 140 căn hộ trống tại các tòa NO15A, NO15C, NO16A và NO16B cho UBND phường Hồng Hà quản lý. Số căn hộ này dự kiến được bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng.