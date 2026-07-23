Cận cảnh tuyến đường kết nối Tây Hồ Tây thay đổi sau dự án chống ngập

Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện mưa lớn, một số đoạn trên tuyến thường xảy ra tình trạng úng ngập. Trước thực tế này, Hà Nội đã triển khai công trình khẩn cấp xây dựng tuyến thoát nước từ đường ĐT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt.