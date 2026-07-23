Cận cảnh tuyến đường kết nối Tây Hồ Tây thay đổi sau dự án chống ngập
Dự án xây dựng tuyến thoát nước trên đường Xuân Tảo (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình không chỉ tăng năng lực tiêu thoát nước mà còn góp phần chỉnh trang tuyến đường kết nối khu vực Tây Hồ Tây với đường Hoàng Quốc Việt.
Đường Xuân Tảo là trục giao thông quan trọng kết nối khu Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây với đường Hoàng Quốc Việt. Tuyến đường dài khoảng 2,4 km, rộng 8 làn xe và được đưa vào khai thác từ cuối năm 2019, góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực phía Tây Bắc Thủ đô.
Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện mưa lớn, một số đoạn trên tuyến thường xảy ra tình trạng úng ngập. Trước thực tế này, Hà Nội đã triển khai công trình khẩn cấp xây dựng tuyến thoát nước từ đường ĐT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt.
Sau thời gian thi công, dự án tuyến thoát nước hiện đã cơ bản hoàn thành.
Hệ thống kè và mương tiêu thoát nước được xây dựng đồng bộ, kiên cố.
Mương tiêu thoát nước quy mô lớn được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm nguy cơ úng ngập tại khu vực.
Khu vực vỉa hè được lát đá đồng bộ.
Các lối đi và tuyến đường quanh khu vực dự án trở nên thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.
Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước khi công trình được đưa vào vận hành đồng bộ.
Khu vực từng có nhiều quán ăn, quán bia, nhà xưởng và công trình tạm nay đã được thay thế bằng hạ tầng phục vụ công cộng.
Dự án tuyến thoát nước không chỉ tăng cường khả năng tiêu úng mà còn góp phần chỉnh trang cảnh quan tuyến Xuân Tảo - trục kết nối quan trọng của khu vực Tây Hồ Tây.
Theo Giang Nam
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
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