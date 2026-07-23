Toàn cảnh công trường ga ngầm S1 trên đường Văn Cao sau khi rào chắn gần 500m đường
Gần 500m rào chắn trên đường Văn Cao đã được hoàn tất lắp đặt để phục vụ thi công ga ngầm S1 (Quần Ngựa) của tuyến metro số 5. Dự án bước vào giai đoạn xây dựng phần ngầm, đồng thời điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực.
Những ngày cuối tháng 7, trên đường Văn Cao, đơn vị thi công đã hoàn tất lắp đặt hệ thống rào chắn cố định dài gần 500m để triển khai xây dựng ga ngầm S1 (ga Quần Ngựa) – một trong những nhà ga quan trọng của tuyến metro số 5 tại Hà Nội.
Sau thời gian rào chắn tạm và vận hành thử để đánh giá ảnh hưởng đến giao thông, phương án rào chắn chính thức đã được triển khai. Phạm vi công trường dài khoảng 476m trước khu vực sân vận động Quần Ngựa, chiếm dải phân cách giữa và một phần lòng đường Văn Cao phục vụ thi công ga ngầm S1.
Theo phương án được phê duyệt, khu vực rào chắn có bề rộng từ 20 đến 40m. Tại công trường, đơn vị thi công đang tiến hành di dời hàng cây xanh để phục vụ xây dựng ga ngầm.
Bên trong công trường, nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng đã được huy động, cùng các công nhân triển khai các hạng mục chuẩn bị thi công.
Sau khi rào chắn được thiết lập, mặt đường Văn Cao bị thu hẹp đáng kể. Hướng từ Văn Cao đi Nguyễn Chí Thanh còn khoảng 3 làn xe, trong khi chiều từ Nguyễn Chí Thanh về phía Hồ Tây còn khoảng 2 làn xe.
Để giảm nguy cơ ùn tắc, lực lượng chức năng đã điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện và bổ sung hệ thống biển báo, đèn tín hiệu tại khu vực thi công.
Hệ thống rào tôn kiên cố được lắp đặt dọc tuyến để tách biệt khu vực thi công với phần đường dành cho phương tiện lưu thông. Theo phương án được phê duyệt, việc rào chắn và tổ chức giao thông phục vụ thi công ga ngầm S1 sẽ được duy trì đến hết ngày 15/4/2027.
Ga S1 (Quần Ngựa) là một trong những ga ngầm của tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc). Sau khi hoàn thành, tuyến metro được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên các trục đường phía Tây Thủ đô, tăng cường kết nối giữa khu vực nội đô với các đô thị vệ tinh và thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng bền vững.
Trước đó, khu vực rào chắn phục vụ thi công nhà ga S3 thuộc tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc đã được thiết lập từ đầu tháng 6/2026.
Theo Trọng Tài
Tiền phong
Theo
Tiền phong
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