Toàn cảnh công trường ga ngầm S1 trên đường Văn Cao sau khi rào chắn gần 500m đường

Ga S1 (Quần Ngựa) là một trong những ga ngầm của tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc). Sau khi hoàn thành, tuyến metro được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên các trục đường phía Tây Thủ đô, tăng cường kết nối giữa khu vực nội đô với các đô thị vệ tinh và thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng bền vững.