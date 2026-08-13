Người mua chung cư chờ “thị trường sập giá giảm sâu”?

Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý II/2026 của CBRE cho hay, nguồn cung chung cư tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, giá chung cư mở bán mới vẫn tăng dù giao dịch chững lại.

Khảo sát của PV Đại Đoàn Kết, các dự án mở bán chung cư mở bán tại Hà Nội vài tháng trở lại đây giá vẫn neo ở vùng giá 100 triệu đồng/m2. Cụ thể, dự án Lumière Hà Nội Seasons Garden tại số 233 - 235 Nguyễn Trãi do Masterise Homes phát triển, đang được bán với mức giá khoảng 120 - 180 triệu đồng/m2. Dự án dự kiến bàn giao vào quý IV/2028.

Nhiều dự án chung cư mở bán tại Hà Nội vẫn neo ở vùng giá 100 triệu đồng/m2. Ảnh: HG

Tại khu vực Tây Hồ, dự án The Reflection West Lake cũng đang được rao bán với mức giá dao động khoảng 150 - 250 triệu đồng/m2. Dự án The Vista Văn La tại khu đô thị Văn La, Hà Đông hiện đang được rao bán trên thị trường với mức giá trên 90 triệu đồng/m2.

Một dự án căn hộ khác cao 33 tầng nằm trong khu đô thị Khai Sơn City, phường Bồ Đề cũng vừa được tung ra thị trường với giá 99 - 129 triệu đồng mỗi m2, áp dụng phương thức thanh toán sớm. Trường hợp vay ngân hàng, khách hàng có thể phải chi đến 119 - 139 triệu đồng/m2.

Theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội, phân khúc căn hộ chung cư ghi nhận tổng nguồn cung mở bán 16.600 căn, mức cao nhất kể từ năm 2020.

Ghi nhận của CBRE, thị trường ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét trong cơ cấu sản phẩm. Đáng chú ý, Hà Nội không còn chung cư mới có giá bán dưới 60 triệu đồng/m². Thay vào đó, hai phân khúc nổi bật nhất là 80 - 110 triệu đồng/m² và trên 120 triệu đồng/m², lần lượt chiếm 30% và 35% tổng nguồn cung mới.

Trong đó, chỉ tính riêng phân khúc trên 120 triệu đồng/m², thị trường căn hộ Hà Nội quý này đã ghi nhận hơn 3.000 căn từ 4 dự án tại nội đô và cận nội đô như Thanh Xuân, Tây Hồ và Đông Anh được mở bán.

Tuy nhiên, trái ngược với mức giá vẫn tăng, giao dịch lại đang chững lại. Tổng số căn bán được đạt hơn 5.800 căn, tương ứng 68% tổng nguồn cung mở bán mới. Tỷ lệ này tương đương với quý 1 năm nay, nhưng thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2024 - 2025 (thường xuyên vượt 90%, thậm chí vượt tổng số căn mở bán mới trong kỳ).

Nhận định về giá dự án mới mở bán, ông Nguyễn Quang Trung (Vision Land) cho biết, thị trường không còn dễ như trước, thanh khoản chậm hơn. Người mua cân nhắc kỹ hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa mặt bằng giá sơ cấp sẽ giảm.

"Nhìn lại thị trường chung cư trong hai năm qua, giá chung cư sơ cấp tại Hà Nội và vùng ven đã tăng từ khoảng 50 triệu đồng lên 80 triệu đồng/m² ở mức bình quân. Còn ở khu vực nội đô, con số hiện đã chạm khoảng 125 triệu đồng/m² và vẫn tiếp tục tăng kể từ cuối năm 2025 tới nay, bất chấp việc thanh khoản không còn sôi động như trước", ông Trung nhận định.

Theo ông Trung, đối với hàng sơ cấp, giảm giá trực tiếp chưa bao giờ là một việc đơn giản. Một dự án mở bán hôm nay không được hình thành từ chi phí của vài tháng gần đây, mà là kết quả của cả một quá trình kéo dài nhiều năm. Giá đất, chi phí vốn, chi phí xây dựng, thời gian triển khai và các rủi ro pháp lý đều đã được tích lũy vào giá thành từ rất lâu trước khi sản phẩm xuất hiện trên thị trường.

Vì vậy, nếu giảm sâu, chủ đầu tư không chỉ mất biên lợi nhuận mà còn làm ảnh hưởng tới định vị dự án, tới nhóm khách đã mua trước đó, tới hệ thống phân phối và tới toàn bộ mặt bằng giá.