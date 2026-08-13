Hà Nội khắc phục hố sâu ven Quốc lộ 6, làm rõ nguyên nhân thi công 'xôi đỗ'

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông tin về việc kiểm tra, xử lý những nội dung Báo Tiền Phong phản ánh liên quan dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, trong đó có tình trạng hố sâu ven nhà dân và việc thi công ngắt quãng trên tuyến đường huyết mạch này.

Hố sâu do thi công đường ống nước dọc Quốc lộ 6 (đoạn qua xã Phú Nghĩa) sát nhà dân trước khi được khắc phục, hoàn trả mặt bằng.

Theo Sở Xây dựng, tại khu vực Km25+300, xã Phú Nghĩa, việc thi công đường ống nước dọc Quốc lộ 6 chưa kịp hoàn trả mặt bằng đã ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của một số hộ dân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và các nhà thầu khẩn trương hoàn trả lại mặt bằng. Đồng thời, các đơn vị phải tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường khu vực công trường như phun nước dập bụi, dọn dẹp vật liệu xây dựng, vệ sinh lòng đường và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết những bất cập được phản ánh tại khu vực này đã được khắc phục ngay sau khi có chỉ đạo. Các gói thầu thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai hiện đang được khẩn trương triển khai, nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Đối với phản ánh về tình trạng thi công “xôi đỗ”, dở dang trên tuyến Quốc lộ 6, Sở Xây dựng Hà Nội xác định nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất.

Quốc lộ 6 là một trong những dự án giao thông trọng điểm nhằm nâng cao năng lực kết nối trục Hà Đông - Xuân Mai, việc thiếu mặt bằng sạch đồng bộ khiến các nhà thầu không thể tổ chức thi công liên tục trên toàn tuyến.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội, chính quyền các xã, phường Yên Nghĩa, Dương Nội, Chương Mỹ, Phú Nghĩa và Xuân Mai đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Việc bàn giao mặt bằng sạch được xác định là yếu tố then chốt để các nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ thay vì triển khai ngắt quãng. Ngay khi tiếp nhận mặt bằng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ huy động thêm nhân lực, máy móc để thi công trên các đoạn tuyến đủ điều kiện.