Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới liên quan thủ tục đất đai

| | Bất động sản

Hiện nay, xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo mới, đối tượng tự chế tạo và gửi "Giấy mời" giả mạo của UBND hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp đến nhà người dân, hoặc phát tán qua tin nhắn mạng xã hội (Zalo, Facebook).

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng, hiện nay, trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Phòng) xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo mới, đối tượng tự chế tạo và gửi "Giấy mời" giả mạo của UBND hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp đến nhà người dân, hoặc phát tán qua tin nhắn mạng xã hội (Zalo, Facebook). Nội dung giấy mời yêu cầu công dân đi làm thủ tục kê khai đất đai hoặc cấp mã định danh tài sản.

Kịch bản chiếm đoạt tài sản của các đối tượng gồm 4 bước: Dùng giấy mời giả để tạo lòng tin; yêu cầu mang điện thoại và SIM chính chủ; dẫn dụ cài ứng dụng độc hại qua link lạ; sau đó chiếm quyền điều khiển thiết bị, đọc mã OTP và rút tiền trong tài khoản ngân hàng.

(Ảnh: Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng)

Công an phường khuyến cáo người dân tuân thủ quy tắc “4 KHÔNG”: Không bấm vào link lạ; không cài ứng dụng ngoài CH Play/App Store; không cấp quyền cho ứng dụng lạ; không tin yêu cầu chuyển tiền từ người tự xưng cán bộ.

Nếu nhận giấy mời nghi vấn, cần liên hệ ngay UBND hoặc Công an nơi cư trú để xác minh. Trường hợp lỡ cài ứng dụng độc hại, phải lập tức ngắt kết nối mạng, mang thiết bị đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ khóa tài khoản.

Tâm Nguyên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Hơn 97% người Việt vẫn ở nhà đất thổ cư, nhưng cục diện có thể đảo chiều trong 10-15 năm tới"

"Hơn 97% người Việt vẫn ở nhà đất thổ cư, nhưng cục diện có thể đảo chiều trong 10-15 năm tới" Nổi bật

Sổ đỏ trên VNeID không phải 'bảo hiểm pháp lý'

Sổ đỏ trên VNeID không phải 'bảo hiểm pháp lý' Nổi bật

Tập đoàn Tương lai Sông Hồng mới thành lập chưa đầy một năm đã tăng vốn từ 1.500 tỷ lên 39.450 tỷ đồng, đang triển khai những dự án khủng cỡ nào?

Tập đoàn Tương lai Sông Hồng mới thành lập chưa đầy một năm đã tăng vốn từ 1.500 tỷ lên 39.450 tỷ đồng, đang triển khai những dự án khủng cỡ nào?

15:34 , 12/08/2026
Kick-off phân khu River: Dragon Eden tạo sức nóng ngay ngày đầu ra mắt

Kick-off phân khu River: Dragon Eden tạo sức nóng ngay ngày đầu ra mắt

15:30 , 12/08/2026
76% nguồn cung hạng A tương lai dồn về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, thị trường văn phòng TP.HCM sắp đổi cuộc chơi

76% nguồn cung hạng A tương lai dồn về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, thị trường văn phòng TP.HCM sắp đổi cuộc chơi

13:49 , 12/08/2026
Bộ trưởng nêu lý do đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tăng hơn 86.000 tỷ

Bộ trưởng nêu lý do đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tăng hơn 86.000 tỷ

13:43 , 12/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên