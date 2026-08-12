Công an cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới liên quan thủ tục đất đai

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng, hiện nay, trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Phòng) xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo mới, đối tượng tự chế tạo và gửi "Giấy mời" giả mạo của UBND hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp đến nhà người dân, hoặc phát tán qua tin nhắn mạng xã hội (Zalo, Facebook). Nội dung giấy mời yêu cầu công dân đi làm thủ tục kê khai đất đai hoặc cấp mã định danh tài sản.

Kịch bản chiếm đoạt tài sản của các đối tượng gồm 4 bước: Dùng giấy mời giả để tạo lòng tin; yêu cầu mang điện thoại và SIM chính chủ; dẫn dụ cài ứng dụng độc hại qua link lạ; sau đó chiếm quyền điều khiển thiết bị, đọc mã OTP và rút tiền trong tài khoản ngân hàng.

(Ảnh: Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng)

Công an phường khuyến cáo người dân tuân thủ quy tắc “4 KHÔNG”: Không bấm vào link lạ; không cài ứng dụng ngoài CH Play/App Store; không cấp quyền cho ứng dụng lạ; không tin yêu cầu chuyển tiền từ người tự xưng cán bộ.

Nếu nhận giấy mời nghi vấn, cần liên hệ ngay UBND hoặc Công an nơi cư trú để xác minh. Trường hợp lỡ cài ứng dụng độc hại, phải lập tức ngắt kết nối mạng, mang thiết bị đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ khóa tài khoản.