Kick-off phân khu River: Dragon Eden tạo sức nóng ngay ngày đầu ra mắt

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản khu vực cửa ngõ Tây Nam TP.HCM đang ghi nhận những chuyển động tích cực theo bước nhảy hạ tầng. Dữ liệu từ Batdongsan ghi nhận mức độ quan tâm khu vực Bến Lức tăng 40% trong vòng một năm, trong khi giá sản phẩm thấp tầng khu đô thị đạt khoảng 48 triệu đồng/m² trong quý I/2026, vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng nội đô TP.HCM, cho thấy dư địa tăng trưởng còn rộng.

Ở cục diện rộng hơn, báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 của PropertyGuru Việt Nam ghi nhận thị trường thứ cấp đang điều chỉnh, phản ánh quá trình tái cân bằng. Dòng tiền đang dịch chuyển rõ rệt sang các sản phẩm có nhu cầu ở thực, pháp lý minh bạch và hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng. Theo CBRE (báo cáo quý II/2026), giá sơ cấp nhà liền thổ tại TP.HCM đạt bình quân khoảng 216 triệu đồng/m², trong khi các dự án vùng ven được quy hoạch bài bản vẫn đang ở mức cạnh tranh hơn nhiều.

Đón đầu xu hướng đó, Dragon Eden với phân khu River được kỳ vọng trở thành một trong những điểm sáng của khu vực, nơi hội tụ đủ ba yếu tố mà thị trường đang ưu tiên: vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và hướng đến nhu cầu ở thực, lẫn tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty CP Tandoland – chủ đầu tư dự án khẳng định, phát triển bền vững là mục tiêu mà doanh nghiệp kiên định theo đuổi trong gần 30 năm xây dựng KCN và đô thị. Theo ông, Dragon Eden và phân khu River được kiến tạo trên những nền tảng hướng đến giá trị lâu dài cho cư dân và nhà đầu tư.

"Một vùng đất chỉ thật sự cất cánh khi được dựng xây trên nền móng vững chắc: một nền kinh tế thực, hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch và tầm nhìn dài hạn, thay vì những xu hướng nhất thời. Chỉ khi đó, giá trị bền vững mới hình thành và tiếp nối." Ông Bình nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thái Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Dragon Eden).

Phân khu River – Dòng chảy mới của đô thị tích hợp phía Tây TP.HCM

Trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh bức tranh tổng quan về đại đô thị Dragon Eden trải dài 146,8 ha với 5.338 sản phẩm, phân khu River được xác định là trọng tâm của đợt triển khai kinh doanh lần này.

Với quy mô khoảng 30 ha, 1.291 sản phẩm, bao gồm nhà phố, shophouse, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập, River được quy hoạch theo bản đồ 1/500, sổ riêng từng nền, hỗ trợ sang tên trực tiếp. Tọa lạc tại xã Lương Hòa (Tây Ninh), ngay mặt đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh rộng 60m đã thông xe kỹ thuật, phân khu sở hữu kết nối thuận tiện với TP.HCM và các cực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Về hệ sinh thái sống, phân khu River được quy hoạch đồng bộ với công viên kênh Thầy Mười (1,1 ha), trường học (2,2 ha) và trung tâm y tế (1 ha) ngay trong nội khu. Cư dân đồng thời thừa hưởng không gian xanh từ công viên Eden Park (2,1 ha) thuộc phân khu Park đã khánh thành đưa vào hoạt động, tổng hòa tạo nên môi trường sống trong lành, nuôi dưỡng "Blue Mind – Tâm thanh trí lành" và nhịp sống thư thái mỗi ngày.

Điểm nhấn cảnh quan của phân khu River còn đến từ hành lang sinh thái dọc kênh Thầy Mười rộng 40m – trục mặt nước đặc trưng kiến tạo không gian sống gần gũi thiên nhiên và tạo nên bản sắc riêng cho toàn phân khu. Về tiềm năng khai thác, vị trí đối diện Cụm KCN sinh thái 650 ha mở ra lợi thế kép: vừa đáp ứng nhu cầu an cư bền vững, vừa phục vụ thương mại và đón đầu làn sóng chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao đang hình thành trong khu vực.

Công viên Eden Park 2,1 ha đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động. (Ảnh: Dragon Eden).

Kế thừa kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và đô thị của chủ đầu tư Tandoland, cùng triết lý "Tiềm lực thật - Dự án thật - Kiến tạo di sản thật" của Mai Bá Hương - Đơn vị phát triển dự án, Dragon Eden được định hướng trở thành khu đô thị kiểu mẫu tại cửa ngõ Tây Nam TP.HCM, góp phần hoàn thiện diện mạo khu vực Lương Hoà - Tây Ninh và đón đầu động lực tăng trưởng từ hạ tầng, công nghiệp và quá trình đô thị hóa của vùng.

Lan toả năng lượng và kỳ vọng tích cực đến hệ thống phân phối

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Tăng Nái Hiệp - Tổng Giám đốc Công ty CP Mai Bá Hương, cũng bày tỏ niềm tin vào tiềm năng của phân khu River cũng như vai trò then chốt của hệ thống phân phối trong giai đoạn triển khai kinh doanh. "Các bạn đã chọn đúng dòng chảy, đúng vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ; đúng thời khắc vận hội đang mở ra và đúng dự án được kiến tạo trên những giá trị thật." ông Hiệp khẳng định.

Ông Tăng Nái Hiệp phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Dragon Eden).

Đồng hành cùng chiến lược đó là chính sách tài chính được thiết kế theo hướng tối ưu khả năng tiếp cận của khách hàng. Theo đó, khách hàng chỉ cần từ 260 triệu đồng là sở hữu ngay sản phẩm nền 90 m² đã có sổ đỏ sẵn sàng sang tên ngay, và có cơ hội hưởng mức ưu đãi từ các chương trình lên đến 19% trên tổng giá trị hợp đồng.

Không chỉ mang đến những thông tin về dự án, chương trình còn khơi dậy tinh thần quyết tâm của hàng trăm chuyên viên kinh doanh đến từ các đơn vị phân phối. Không khí sôi động cùng sự hưởng ứng tích cực của các đối tác đã tạo nên dấu ấn cho lễ ra quân phân khu River.

Đại diện các đơn vị phân phối đánh giá, phân khu River sở hữu nhiều lợi thế lớn về vị trí, quy hoạch, pháp lý và chính sách tài chính, đồng thời bày tỏ sự lạc quan vào sức hút của dự án trong giai đoạn tới.

Sự kiện ra quân đánh dấu bước khởi động chính thức cho chiến dịch kinh doanh phân khu River, đồng thời là minh chứng cho sự gắn kết chặt chẽ giữa chủ đầu tư Tandoland, đơn vị phát triển Mai Bá Hương và hệ thống đối tác phân phối, cùng hướng đến một mục tiêu: đưa sản phẩm chất lượng đến đúng người, đúng thời điểm.

Từ nền tảng thành công mà phân khu Park đã kiến tạo, chủ đầu tư lẫn đơn vị phát triển kỳ vọng, phân khu River tiếp tục mở ra chương phát triển mới, nơi vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ và không gian sinh thái kênh Thầy Mười cùng hội tụ, định hình tâm thế đô thị đáng sống tại cửa ngõ Tây Nam TP.HCM.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Sales Gallery Dragon Eden 2012 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, TP. HCM.

Email: info@mbh.com.vn

Hotline: 0833 089 089

Website: https://dragoneden.vn/