Savills Việt Nam sẽ quản lý - vận hành dự án Khải Hoàn Imperial

Chuẩn vận hành quốc tế từ thương hiệu 170 năm kinh nghiệm

Theo thỏa thuận hợp tác, Savills Việt Nam sẽ cùng Chủ đầu tư Khải Hoàn Land thiết lập và triển khai hệ tiêu chuẩn vận hành cho Khải Hoàn Imperial ngay từ giai đoạn đầu, đưa kinh nghiệm quản lý quốc tế vào quá trình xây dựng nền tảng dịch vụ đồng bộ, nhất quán và tương xứng với định vị hạng sang của dự án.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Văn Đường – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Khải Hoàn Land - nhấn mạnh: "Định hướng phát triển của Khải Hoàn Imperial không dừng lại ở chất lượng sản phẩm mà còn hướng đến xây dựng một hệ sinh thái sống được vận hành chuyên nghiệp, bền vững. Việc hợp tác cùng Savills Việt Nam là bước đi cụ thể hóa cam kết đó, nhằm mang đến cho cư dân một môi trường sống được chăm sóc và quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế".

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, trực diện ga metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn và AEON Mall Canary, Khải Hoàn Imperial định hình chuẩn sống sang ngay từ khâu lựa chọn vị trí, thiết kế, lựa chọn vật liệu, xây dựng cho đến quản lý – vận hành. Dự án không chỉ đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu khắt khe về sự tiện nghi, riêng tư mà còn mang đến sự tự hào và khẳng định vị thế của cộng đồng cư dân thành đạt.

Ngay từ giai đoạn đầu phát triển dự án, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land đã đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất cho từng lớp giá trị. Tiêu chuẩn vận hành cũng không phải ngoại lệ mà được tính toán ngay từ đầu với việc cân nhắc kỹ lưỡng về một đối tác có năng lực, kinh nghiệm tương xứng, đảm nhận duy trì những chuẩn mực hạng sang xuyên suốt vòng đời dự án.

Savills Việt Nam sẽ cùng Khải Hoàn Land thiết lập và triển khai hệ tiêu chuẩn vận hành cho Khải Hoàn Imperial

Với hơn 170 năm kinh nghiệm quốc tế và mạng lưới hơn 700 văn phòng toàn cầu, Savills sở hữu nền tảng quản lý bất động sản vô cùng chuyên nghiệp. Tại Việt Nam, sau hơn 30 năm hiện diện, Savills hiện quản lý hơn 22 triệu m² bất động sản thuộc nhiều loại hình, từ nhà ở cao cấp, khu đô thị đến văn phòng, thương mại và công nghiệp. Kinh nghiệm thực tiễn này là nền tảng để Savills triển khai các tiêu chuẩn vận hành phù hợp với đặc thù từng dự án, duy trì chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cư dân trong dài hạn.

Trong khuôn khổ sự kiện, bà Trần Minh Ái – National Head, Savills Property Management – cho biết kinh nghiệm quản lý đa dạng loại hình bất động sản tại Việt Nam là lợi thế để Savills xây dựng giải pháp vận hành phù hợp với đặc thù Khải Hoàn Imperial. Theo bà, giá trị của quản lý vận hành nằm ở khả năng chuyển hóa những tiêu chuẩn được đặt ra trong quá trình phát triển dự án thành trải nghiệm sống thực tế, đồng thời duy trì chất lượng ấy bền vững theo thời gian.

Khải Hoàn Imperial khẳng định chuẩn sống hạng sang

Bên cạnh chuẩn quản lý vận hành quốc tế từ Savills, Khải Hoàn Imperial còn tạo dấu ấn sâu đậm trên thị trường khi mang đến chuẩn sống hạng sang toàn diện tại đô thị Thuận An – cực tăng trưởng mới của Đông Bắc TP.HCM.

Nằm ngay lõi TOD, Khải Hoàn Imperial đón trọn nhịp phát triển của một đô thị năng động, kết nối nhanh đến ga metro Thủ Dầu Một – Tao Đàn chỉ trong vài phút, AEON Mall Canary, khu công nghiệp VSIP I, Việt Hương cùng hệ thống dịch vụ y tế, giáo dục, thương mại đa dạng đã hiện hữu. Vị trí này không chỉ mở ra nhịp sống thuận tiện, giàu trải nghiệm cho cư dân, mà còn đón đầu sức bật hạ tầng, đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Sức hút của Khải Hoàn Imperial còn đến từ chất lượng sống được chăm chút trong từng chi tiết. Tầm view panorama đa hướng mở ra những sắc thái cảnh quan khác biệt, từ mảng xanh sân golf Sông Bé 104ha, metro hiện đại, AEON Mall Canary sầm uất đến toàn cảnh thành phố hoa lệ.

Bên trong mỗi căn hộ, layout được tính toán để tối ưu công năng, đề cao sự riêng tư trong từng không gian sinh hoạt. Tiêu chuẩn bàn giao sang trọng tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm với thiết bị nội thất đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Duravit, Grohe, Bosch, Hafele, Panasonic,... Đặc biệt, hơn 80 tiện ích đa điểm chạm đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân, tạo nên chuỗi trải nghiệm liền mạch từ chăm sóc sức khỏe, thư giãn, tận hưởng đến kết nối cộng đồng.

Khải Hoàn Land và Savills Việt Nam đồng hành nâng tầm chuẩn sống hạng sang tại Khải Hoàn Imperial.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản hạng sang ngày càng đề cao chất lượng sản phẩm, việc một dự án được vận hành bởi đơn vị quản lý uy tín quốc tế không chỉ là yếu tố gia tăng niềm tin mà còn là bảo chứng cho khả năng gia tăng giá trị trong dài hạn. Sự hợp tác giữa Khải Hoàn Land và Savills Việt Nam vì vậy không chỉ dừng ở một thỏa thuận quản lý vận hành, mà còn thể hiện cam kết chặt chẽ của hai bên, cùng hướng đến mục tiêu mang lại những giá trị tốt nhất cho cộng đồng cư dân Khải Hoàn Imperial tương lai.

Sales Gallery & Nhà mẫu dự án Khải Hoàn Imperial

Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), phường Thuận Giao, TP HCM

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