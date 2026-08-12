The Emerald River Park – Kiến tạo chuẩn sống mới từ bản sắc Lái Thiêu

Những giá trị ấy trở thành nền tảng để Tập đoàn Lê Phong định hình The Emerald River Park, thay vì áp đặt một mô hình xa lạ lên cảnh quan địa phương.

Thấu hiểu vùng đất để định hình bản sắc

Ngay tại khu vực sảnh đón, di sản gốm Lái Thiêu được chuyển hóa thành tác phẩm điêu khắc đương đại, lấy cảm hứng từ đôi bàn tay người thợ nhào nặn gốm – biểu tượng của sự khéo léo và sáng tạo. Các khối gốm xếp chồng, kết hợp đường nét mềm mại, màu sắc và hoa văn cách điệu từ gốm truyền thống, tạo nên sự giao thoa giữa giá trị thủ công và ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Qua đó, dấu ấn làng nghề được đưa vào kiến trúc như một điểm nhấn thẩm mỹ ngay từ lối vào dự án.

Bản sắc văn hóa bản địa tiếp tục được mở rộng sang thiên nhiên tại Mangrove Playground – "khu vui chơi rừng". Lấy cảm hứng từ hệ sinh thái rừng và sông nước, khu vui chơi tái hiện hình ảnh các sinh vật bản địa qua những thiết kế tương tác, mở ra không gian vui chơi và khám phá thiên nhiên cho trẻ nhỏ.

Nổi bật là Snake Sculptor Playground, cấu trúc uốn lượn mô phỏng loài rắn, tích hợp chuông để trẻ tương tác và tạo âm thanh; cùng Alligator Playground, khối trò chơi mô phỏng cá sấu, tạo không gian cho trẻ leo trèo và khám phá. Từ đó, hệ sinh thái rừng sông được chuyển hóa thành trải nghiệm trực quan, thú vị, giúp trẻ vừa vui chơi, vừa khám phá và kết nối với thiên nhiên.

Không gian vui chơi sáng tạo tái hiện hệ sinh thái đặc trưng của vùng rừng và sông nước

Đánh thức giá trị từ chính vùng đất

Bên cạnh tọa lạc tại vùng đất Lái Thiêu giàu bản sắc, The Emerald River Park còn sở hữu lợi thế mặt tiền sông Sài Gòn – giá trị độc tôn được Tập đoàn Lê Phong khai thác để định hình một không gian sống khác biệt. Tại đây, không gian được tổ chức sáu lớp như một hành trình liền mạch, đưa cư dân từ nhịp sống đô thị sôi động đến không gian thư thái bên sông.

Hành trình bắt đầu tại Arrival Terminal, nơi đóng vai trò như một ngưỡng chuyển tiếp, giúp cư dân tạm gác nhịp sống bên ngoài để bước vào không gian trải nghiệm đa tầng của dự án. Từ điểm khởi đầu này, khu vực F&B Promenade mở ra không gian ẩm thực, giao lưu và gặp gỡ, hòa cùng cảnh quan sông nước khoáng đạt, tạo nên nhịp sống đa sắc cho khu đô thị. Tiếp nối hành trình, River Walk dẫn lối đến các tuyến dạo bộ ven sông, nơi bước chân, gió và mặt nước hòa quyện, tạo nên nhịp điệu thư thái cho mỗi cư dân.

Khi hành trình tiến gần mặt nước, Sunset Deck mở ra các khoảng dừng, trạm nghỉ để cư dân thưởng ngoạn khoảnh khắc hoàng hôn bên sông Sài Gòn. Khu vực Marina Dock tiếp nối trải nghiệm bằng các tiện ích tương tác trực tiếp với mặt nước. Đến khi màn đêm buông xuống, không gian Nightscape mang đến diện mạo giàu sức sống về đêm, nơi kiến trúc, cây xanh và ánh sáng hòa quyện, tạo nên những lớp phản chiếu rực rỡ trên không gian mặt nước.

Các lớp ánh sáng và kiến trúc hòa cùng cảnh quan mặt nước, tạo nên không gian ven sông đầy sức sống

Sáu lớp không gian vì thế không chỉ tạo nên một tuyến di chuyển, mà hình thành một hành trình cảm xúc có chủ đích – nơi mỗi bước chân đều có một điểm đến, mỗi thời khắc trong ngày đều có một trải nghiệm riêng. Đây cũng là cách Tập đoàn Lê Phong cụ thể hóa tư duy lấy con người làm trung tâm: thiết kế không chỉ để cư dân sử dụng không gian, mà để họ thực sự cảm nhận và tận hưởng nơi mình sống.

Với cách tiếp cận bắt đầu từ thấu hiểu vùng đất và lấy trải nghiệm cư dân làm trọng tâm, The Emerald River Park mang đến một không gian sống năng động bên sông Sài Gòn, nơi những giá trị bản địa và lợi thế tự nhiên được chuyển hóa thành trải nghiệm sống đặc sắc. Xa hơn, dự án được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại của Lái Thiêu, trở thành điểm đến mới thu hút cư dân và tạo thêm sức sống cho khu vực Đông Bắc TPHCM.