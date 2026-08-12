Chuyển động mới tại dự án Starview của N.H.O Vĩnh Phú

UBND TP.HCM ban hành Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Tổ chức Nhà Quốc gia Vĩnh Phú (N.H.O Vĩnh Phú) được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu phức hợp căn hộ - thương mại dịch vụ Vườn Sao Vĩnh Phú (Starview) tại phường Bình Hòa.

Cụ thể, N.H.O Vĩnh Phú được chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 12.170,2 m² (gồm 1.761,2 m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 10.076,6 m2 đất trồng cây lâu năm; 332,4 m2 đất trồng cây hằng năm khác) để kết hợp với diện tích 650 m2 đất ở tại đô thị, thực hiện Dự án Starview, với tổng diện tích thực hiện dự án là 12.820,2 m2.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TP.HCM ban hành quyết định này.

Hình thức sử dụng đất, đối với đất ở tại đô thị: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; đối với đất giao thông theo quy hoạch phân khu (đường KV-VP05, đường Đại lộ Bình Dương) và đất hành lang bảo vệ đường thủy: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Công ty có trách nhiệm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bàn giao cho các cơ quan chuyên ngành quản lý theo quy định.

Tổng quan dự án. Ảnh: CĐT

Chủ đầu tư được giao đất đối với diện tích đất ở tại đô thị được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất do dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

UBND TP giao các Sở, ngành liên quan xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất phải nộp; xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;...

UBND phường Bình Hòa thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch; kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn và quản lý việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu N.H.O Vĩnh Phú thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và các khoản thuế khác (nếu có) khi được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch.

Bảo đảm năng lực tài chính và nguồn vốn đầu tư để thực hiện dự án đúng tiến độ; trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì bị xử lý theo quy định của pháp luật; Sử dụng đất phải thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt…

Về N.H.O Vĩnh Phú, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 11/2023, trụ sở tại 44B Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, gồm 2 thành viên góp vốn: Công ty TNHH Vĩnh Phú Bình Dương (Vĩnh Phú Bình Dương) 99,5% và Trần Thị Muội 0,5%. Bà Muội (SN 1988) đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đến tháng 5/2024, N.H.O Vĩnh Phú tăng mạnh vốn lên 658 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này gồm: Vĩnh Phú Bình Dương 99,985% và Trần Thị Muội 0,015%. Ông Phạm Tuấn Anh được ủy quyền toàn bộ phần vốn góp của Vĩnh Phú Bình Dương tại N.H.O Vĩnh Phú.

Chỉ sau đó 2 tháng (tháng 7/2024), N.H.O Vĩnh Phú tiếp tục tăng vốn lên 714 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông có sự thay đổi nhẹ, khi Vĩnh Phú Bình Dương tăng lên 99,986% và bà Trần Thị Muội giảm sở hữu về 0,014%.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 10/2025, vốn điều lệ của N.H.O Vĩnh Phú vẫn duy trì ở mức 714 tỷ đồng. Tuy nhiên, lúc này, bà Phạm Thị Huyền Trân thay bà Trần Thị Muội nắm 0,014% vốn doanh nghiệp; tỷ lệ sở hữu của Vĩnh Phú Bình Dương giữ nguyên. Đồng thời, ông Noh Daeyoon (SN 1983, quốc tịch Hàn Quốc) cũng thay bà Muội đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh ngiệp.

Nói thêm về cổ đông nắm cổ phần chi phối tại N.H.O Vĩnh Phú, Vĩnh Phú Bình Dương cũng được thành lập vào tháng 11/2023 và có cùng địa chỉ trụ sở chính với N.H.O Vĩnh Phú.

Ban đầu Vĩnh Phú Bình Dương có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, sau đó tăng lên 658 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 714 tỷ đồng (tính đến tháng 7/2024). Hiện, ông Phạm Tuấn Anh là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Tuấn Anh cũng đang đứng tên tại Công ty TNHH Nho C C Phú Quốc (Nho C C Phú Quốc)- một doanh nghiệp được thành lập vào tháng 8/2015 và có cùng trụ sở với Vĩnh Phú Bình Dương. Đáng chú ý, trên công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Nho C C Phú Quốc từng thể hiện chủ doanh nghiệp

này là Công ty CP Tổ chức Nhà quốc gia (N.H.O). Tại đăng ký gần đây nhất (tháng 1/2026), phần chủ doanh nghiệp để trống, người được ủy quyền là ông Kim Kyoo Chul (SN 1979, quốc tịch Hàn Quốc).

Ông Kim Kyoo Chul hiện đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của N.H.O. N.H.O được biết đến là nhà phát triển bất động sản có "tên tuổi" tại Việt Nam, triển khai thành công nhiều dự án tại một số tỉnh thành lớn trên cả nước. Một số dự án tiêu biểu của N.H.O có thể kể đến như: Gem Park (Hải Phòng); The Dragon Castle (Quảng Ninh); Imperial Place (TP.HCM);....