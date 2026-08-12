Vì sao Vingroup bất ngờ thay đổi vị trí 5 ngôi sao trong logo mới đúng dịp sinh nhật tuổi 33 năm

Mới đây, Tập đoàn Vingroup chính thức sử dụng logo mới, thay thế biểu tượng đã đồng hành cùng tập đoàn trong nhiều năm qua.

Logo mới vẫn giữ nguyên biểu tượng cánh chim Việt quen thuộc. 5 ngôi sao được dịch chuyển lên phía trên của cánh chim với ý nghĩa bên cạnh mục tiêu giữ vững chuẩn mực chất lượng 5 sao, 5 ngôi sao sẽ đại diện cho lý tưởng Vingroup luôn hướng tới những đỉnh cao mới.

Ngôi sao lớn nhất, ở vị trí cao nhất tượng trưng cho những mục tiêu cao nhất, luôn soi chiếu và dẫn đường cho Vingroup trong hành trình chinh phục những thị trường, phân khúc mới.

Với ý nghĩa đó, việc Vingroup cho biết việc thay đổi Logo không đơn thuần là sự thay đổi về nhận diện, mà còn khẳng định cho khát vọng bứt phá của Tập đoàn, không ngừng vươn tới những đỉnh cao mới và ngày càng vươn xa trên trường quốc tế.

Theo bản cáo bạch niêm yết, biểu tượng Vingroup được phát triển với hình ảnh cánh chim bay về phía mặt trời, thể hiện khát vọng bay cao và vươn tới những thành công rực rỡ.

Hình cánh chim sải cánh, tạo thành chữ “V” biểu trưng biểu trưng cho tên gọi Việt Nam và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đây cũng là biểu tượng của chiến thắng (Victory). Năm ngôi sao thể hiện “đẳng cấp năm sao” – tiêu chí và tôn chỉ đẳng cấp của Vingroup. Hai màu đỏ – vàng thể hiện niềm tự hào về bản sắc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, là hai màu biểu tượng của Việt Nam (màu Quốc kỳ).﻿

Sự thay đổi này được công bố trong dịp Vingroup kỷ niệm 33 năm hình thành và phát triển.

Sau hơn 3 thập kỷ, tập đoàn đã xây dựng hệ sinh thái đa ngành với 6 nhóm hoạt động trọng tâm gồm Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Văn hóa và Thiện nguyện Xã hội.

Trong lĩnh vực bất động sản, thông qua Vinhomes, Vingroup đã phát triển hàng loạt đại đô thị tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương.

Các dự án như Vinhomes Royal City, Vinhomes Times City, Vinhomes Central Park, Vinhomes Riverside, sau đó là các đại đô thị Ocean Park, Grand Park... từng bước đưa mô hình đại đô thị tích hợp trở thành một phân khúc quan trọng trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Đáng chú ý, Vingroup đang triển khai Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội với quy mô đầu tư 925.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 35 tỷ USD.

Trong đó, Sân vận động VinFast được xác định là công trình trung tâm của khu đô thị. Công trình có diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi và được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA.

Sau khi hoàn thành, sân vận động này dự kiến trở thành sân vận động có mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Cùng thời điểm Vingroup kỷ niệm 33 năm, mảng du lịch nghỉ dưỡng của tập đoàn cũng ghi nhận một dấu mốc đáng chú ý.

Brand Finance vừa công bố bảng xếp hạng Thương hiệu khách sạn mạnh nhất thế giới năm 2026, trong đó Vinpearl đứng vị trí số 1 về sức mạnh thương hiệu khách sạn toàn cầu, với 95,4/100 điểm Brand Strength Index (BSI) và xếp hạng AAA+.

Theo kết quả này, Vinpearl vượt qua nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế như TAJ, Scandic, Hilton và Marriott để dẫn đầu về sức mạnh thương hiệu trong ngành khách sạn toàn cầu.

Đây cũng là lần đầu tiên một thương hiệu Việt Nam vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng sức mạnh thương hiệu khách sạn toàn cầu.

Theo Vingroup, cùng với vị trí dẫn đầu, giá trị thương hiệu Vinpearl tăng 86% so với năm trước, đạt 381 triệu USD. Đây cũng là lần đầu Vinpearl góp mặt trong Top 50 thương hiệu khách sạn có giá trị lớn nhất thế giới.