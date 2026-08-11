Lộ diện gần 300 sản phẩm “phiên bản giới hạn” tại các tổ hợp căn hộ Sun Group Nam trung tâm Đà Nẵng

Shophouse khối đế: "Tâm điểm" thương mại đón dòng thịnh vượng

Hạ tầng giao thông hiện đại, tiện ích đồng bộ đang định hình Nam trung tâm Đà Nẵng như một trong những tâm điểm phát triển nhanh nhất của thành phố. Tọa lạc tại các "giao lộ thịnh vượng" kết nối trung tâm Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ), với đặc trưng là những tuyến phố không hẻm thông thoáng, bộ 3 tổ hợp căn hộ Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower gần như "chiếm lĩnh" các vị trí mặt tiền kinh doanh đắt giá bậc nhất khu vực.

Chỉ chiếm khoảng 5% tổng số sản phẩm của mỗi dự án, shophouse khối đế được ví như "tâm điểm" trong lòng các tổ hợp căn hộ. Cả ba dự án chỉ sở hữu vỏn vẹn 150 căn shophouse khối đế, dành riêng cho nhà đầu tư nhạy bén.

Sự lột xác về hạ tầng và dịch vụ tại Nam trung tâm Đà Nẵng đang biến shophouse khối đế thành kênh đầu tư đầy triển vọng. Ảnh: Ánh Dương.

Không chỉ giới hạn về số lượng, shophouse khối đế còn sở hữu lợi thế khai thác vượt trội, khi trực tiếp đón dòng người qua lại và trở thành "điểm chạm" thương mại. Nếu như Spana Tower đón dòng giao thương liên vùng ngay nút giao cầu Hòa Xuân sắp được mở rộng, Cora Tower nằm giữa lõi đô thị Sun NeO City với cộng đồng cư dân đông đúc, thì S-Light Tower lại đón đầu quy hoạch cầu Bùi Tá Hán kết nối nhanh chóng ra biển Mỹ Khê.

Với chiều cao trần lên tới 7m, mặt kính lớn tối đa hóa khả năng nhận diện thương hiệu cùng hệ thống kỹ thuật đạt chuẩn thương mại, shophouse khối đế dễ dàng vận hành các mô hình kinh doanh từ F&B, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đến văn phòng dịch vụ... Đây là dòng tài sản đáp ứng trọn vẹn nhu cầu vừa khai thác kinh doanh, vừa tích lũy giá trị lâu dài trong bối cảnh mặt bằng thương mại chất lượng đang khan hiếm.

Sản phẩm shophouse khối đế với thiết kế trần cao 7m, mở ra không gian lý tưởng cho đa dạng các mô hình kinh doanh. Ảnh: Sun Property.

Penthouse: Đặc quyền sống giữa bầu trời

Bộ sưu tập phiên bản giới hạn của Sun Property còn là những căn penthouse ở vị trí cao nhất mỗi tòa căn hộ. Dòng sản phẩm tinh tuyển này luôn khiến giới thượng lưu thế giới sẵn sàng rót hàng tỷ USD để sở hữu. Năm 2019, tỷ phú quỹ đầu tư Citadel - Ken Griffin gây chấn động thị trường khi chi 238 triệu USD để sở hữu siêu penthouse tại 220 Central Park South, thương vụ lập kỷ lục là căn nhà đắt nhất từng được bán tại Mỹ. Cũng tại tòa tháp này, tỷ phú Joe Tsai mua căn penthouse tầng 73 với giá 188 triệu USD vào năm 2022.

Điều hấp dẫn của các căn hộ đặc biệt này tất nhiên không chỉ phụ thuộc vào thiết kế tuyệt đẹp hay nội thất xa xỉ, mà còn nằm ở sự khan hiếm cùng tầm view không giới hạn ngay giữa lòng thành phố. Theo nghiên cứu từ Apartment Therapy và các báo cáo uy tín, giá trị một căn penthouse có thể tăng 9-12% nhờ tầm nhìn thoáng đãng từ trên cao, và vọt lên 15-80% nếu sở hữu tầm nhìn hướng ra mặt nước tự nhiên như sông, biển hay công viên lớn.

Tại Nam trung tâm Đà Nẵng, bộ sưu tập penthouse do Sun Property phát triển cũng được kiến tạo để mang đến đặc quyền sống giữa bầu trời cho giới tinh hoa. Chỉ 132 căn hiện diện tại ba tổ hợp Spana Tower, Cora Tower và S-Light Tower, mỗi căn được ví như "dinh thự trên không" xa xỉ với tầm nhìn panorama rộng mở, ngắm trọn sông - núi - biển và các màn pháo hoa rực rỡ của Đà thành từ độ cao vượt trội.

Tầm nhìn panorama ôm trọn sông - núi - biển - pháo hoa từ những căn "biệt thự trên không". Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Sun Property.

Sở hữu chiều cao lên tới 7m, bàn giao thô, bộ sưu tập penthouse đề cao tính cá nhân của gia chủ: linh hoạt tận dụng khoảng tường để thiết kế thành căn loft/ duplex, tự do sáng tạo từng chi tiết, biến nơi ở thành tuyên ngôn về gu thẩm mỹ và phong cách riêng.

Lần lượt ra mắt thị trường từ giai đoạn cuối năm 2025 đến nay, các tổ hợp Spana Tower, S-Light Tower hay Cora Tower đều thiết lập những kỷ lục booking ấn tượng. Nguồn cung giới hạn được tung ra đúng thời điểm bất động sản Nam trung tâm Đà Nẵng đang gia tăng sức hút với cả giới đầu tư lẫn người ở thực.

Chị Nguyễn Thị Thái (nhà đầu tư Hà Nội), chia sẻ: "Xét cả về tỷ suất đầu tư, khả năng kinh doanh lưu trú thì các căn hộ tại Nam trung tâm Đà Nẵng sẽ rất tiềm năng. Mặt khác, đối với những cặp vợ chồng có tuổi như chúng tôi, tôi thấy đây là một nơi nghỉ dưỡng rất hợp lý."

Đà Nẵng đang đón những cú hích mạnh mẽ từ việc thành lập Khu Thương mại tự do (FTA) và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, tạo lực hút mạnh mẽ đối với dòng vốn, doanh nghiệp và nhân lực chất lượng cao. Khi các tập đoàn quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp công nghệ và logistics đồng loạt đặt "đại bản doanh" tại Đà Nẵng, một tầng lớp cư dân mới gồm doanh nhân, chuyên gia, nhà quản lý cấp cao sẽ hình thành, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về không gian sống xứng tầm. Chưa kể tổ hợp Sun Galaxy Complex tại phường Ngũ Hành Sơn vừa được Sun Group khởi công cũng sẽ hút thêm khách du lịch và gia tăng sức nóng cho khu vực phía Nam.

Nam trung tâm Đà Nẵng đang trở thành điểm đến ưu tiên của cả tệp khách du lịch và giới trí thức. Ảnh: Ánh Dương.

Trong bối cảnh đó, bộ sưu tập sản phẩm giới hạn của Sun Property sẽ là "của để dành" gia tăng giá trị bền vững khi khu vực Nam trung tâm Đà Nẵng vươn mình thành cực tăng trưởng mới.