Quảng Ngãi lấy ý kiến quy hoạch đô thị nghỉ dưỡng 1.900ha, có cáp treo lên đỉnh núi, mục tiêu đón 4,5 triệu khách/năm

Việc lấy ý kiến được thực hiện sau Công văn số 5761/SXD-QHKT ngày 28/7/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 29/7, UBND xã Đông Trà Bồng ban hành Công văn số 573/UBND-QH để tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Theo quy định được UBND xã viện dẫn, thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư tối thiểu 20 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày công khai. Trong khi đó, Sở Xây dựng yêu cầu địa phương tổng hợp ý kiến gửi về trước ngày 15/8/2026.

Vì vậy, UBND xã Đông Trà Bồng đề nghị hướng dẫn cụ thể về thời điểm bắt đầu tính thời gian công khai, thời hạn kết thúc và mốc báo cáo, nhằm vừa bảo đảm đúng quy định vừa đáp ứng tiến độ hoàn thiện hồ sơ.

Do phạm vi nghiên cứu rộng, hồ sơ có nhiều nội dung chuyên môn và hệ thống bản đồ kỹ thuật tương đối phức tạp, địa phương đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp chuẩn bị tài liệu theo hướng ngắn gọn, trực quan và dễ hiểu. Các nội dung cần làm rõ gồm ranh giới, hiện trạng, phương án quy hoạch cũng như tác động dự kiến đến đất ở, đất sản xuất, hạ tầng, môi trường và sinh kế của người dân.

Khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 1.900 ha, thuộc xã Đông Trà Bồng và xã Bình Minh, được chia thành 4 khu vực địa hình chính.

Trong đó, khu vực đỉnh Núi Chúa rộng khoảng 18 ha; khu vực thân núi khoảng 195 ha; chân núi khoảng 1.043 ha và vùng bình nguyên dọc hai bờ sông Trà Bồng khoảng 644 ha.

Địa hình toàn khu có độ chênh lớn, từ khoảng 7,5 m tại vùng sản xuất ven sông lên tới khoảng 1.382 m tại Núi Chúa. Do đó, hồ sơ quy hoạch đặt nguyên tắc giảm dần mật độ, quy mô công trình và mức độ can thiệp khi địa hình lên cao, đồng thời ưu tiên bảo tồn các khu vực núi có độ dốc lớn.

Không gian quy hoạch được tổ chức thành nhiều khu chức năng.

Khu A là trung tâm du lịch, thể thao, dịch vụ và nghỉ dưỡng tổng hợp, đóng vai trò cửa ngõ phía Tây và phía Nam, kết nối với chuỗi đô thị ven sông.

Khu B được định hướng phát triển thành khu đô thị sinh thái, chăm sóc sức khỏe và khoáng nóng, với các chức năng như tắm khoáng, trị liệu, spa, phục hồi sức khỏe, yoga, thiền, nghỉ dưỡng wellness và công viên ven sông.

Khu C là khu đô thị phức hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí ven sông.

Khu D tập trung phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, trekking, dã ngoại, cắm trại và các loại hình nghỉ dưỡng phù hợp với địa hình.

Trong khi đó, khu vực thân và đỉnh núi hình thành Khu E, định hướng phát triển không gian đồi vọng cảnh, nghỉ dưỡng và trải nghiệm gắn với dược liệu.

Nguồn khoáng nóng Thạch Bích được xác định là một trong những lợi thế quan trọng của đồ án. Quy hoạch hướng tới mô hình đô thị xanh, du lịch sinh thái và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, kết hợp nguồn khoáng nhiệt với cảnh quan rừng, sông suối và hệ sinh thái dược liệu.

Đồ án cũng tính đến hệ thống kết nối bằng đường bộ, tuyến cảnh quan, đường đi bộ và cáp treo, hình thành chuỗi trải nghiệm từ sông Trà Bồng lên thân núi và đỉnh Núi Chúa.

Dự kiến giai đoạn 2031-2035, Thạch Bích - Núi Chúa có thể đón khoảng 2,5 triệu lượt khách mỗi năm. Đến năm 2050, con số này dự kiến tăng lên khoảng 4,5 triệu lượt.

Quy mô dân số, bao gồm dân số hiện hữu, dân số thường trú, tạm trú và dân số lưu trú quy đổi từ khách du lịch, được dự báo khoảng 15.000 người vào giai đoạn 2030-2035 và khoảng 60.000 người vào năm 2050. Riêng dân số lưu trú quy đổi từ khách du lịch dự kiến đạt khoảng 50.000 người vào năm 2050.