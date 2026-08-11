Việt Nam sắp có thêm một công trình lớn nhất thế giới: Công viên thủy cung rộng 24ha, có sức chứa hơn 450 triệu lít nước

Ảnh minh họa.

Theo thông tin Vingroup công bố khi ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long ngày 25/4/2026, VinWonders là một trong những tiện ích thuộc hệ sinh thái văn hóa, sự kiện và lễ hội của dự án.

VinWonders 81ha với Công viên Thủy cung lớn nhất Thế giới được định hướng tái hiện nhiều không gian theo chủ đề, từ các nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Babylon, La Mã đến thành phố Atlantis dưới đáy đại dương, thế giới băng tuyết và rừng nhiệt đới Amazon.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở công viên thủy cung rộng 24 ha. Theo giới thiệu, công trình có sức chứa hơn 450 triệu lít nước, gồm hai phân khu có diện tích tương đương 12 ha.

Trong đó, thủy cung nước mặn mang chủ đề “Hai vạn dặm dưới biển”, trong khi thủy cung nước ngọt được thiết kế theo chủ đề “Rừng rậm Amazon”. Tổ hợp còn có nhà hàng kính dưới nước với hơn 1.000 chỗ ngồi, được giới thiệu là nhà hàng kính dưới nước lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó không gian thủy cung là công viên theme park rộng 36 ha, lấy chủ đề văn minh thế giới cổ đại, tái hiện các giai đoạn phát triển của những nền văn minh như Ai Cập, La Mã, Babylon.

Công viên nước rộng 12 ha mang chủ đề Đế chế Inca Nam Mỹ, trong khi Công viên Xứ sở Tuyết rộng 9 ha được phát triển với các không gian như làng Giáng sinh và không gian thời tiền sử kỷ Băng hà.

Phối cảnh dự án Vinhomes Global Gate. (Ảnh: Vingroup)

VinWonders được đặt trong hệ tiện ích quy mô lớn của Vinhomes Global Gate Hạ Long, đại đô thị có tổng diện tích hơn 6.200 ha. Theo Vingroup, hệ sinh thái của dự án còn bao gồm sân khấu ngoài trời hướng biển với sức chứa hơn 60.000 người, Wonder Theatre 3.000 chỗ, trung tâm sự kiện và hội nghị quốc tế hơn 4.500 chỗ cùng Làng Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam rộng 18,5 ha.

Ở nhóm tiện ích nghỉ dưỡng và giải trí, dự án được quy hoạch hệ thống khách sạn, resort 5 sao, chuỗi casino trong khách sạn, quần thể 12 sân golf khoảng 950 ha, công viên câu cá rừng ngập mặn 800 ha và bến du thuyền Wonder Marina. Cấu trúc này cho thấy định hướng của Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ là một khu đô thị để ở mà còn là một tổ hợp đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn bên Vịnh Di sản.