5 lý do vì sao nên trồng một cây ổi trong nhà

Dưới đây là 5 lý do cho thấy việc trồng một cây ổi trong nhà là lựa chọn đáng để nhiều gia đình cân nhắc.

Quả ổi cung cấp nguồn vitamin C dồi dào

Một trong những điểm nổi bật về dinh dưỡng của quả ổi là hàm lượng vitamin C cao. Đây là vitamin thiết yếu, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, đồng thời tham gia vào quá trình hình thành collagen và giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa.

So với nhiều loại trái cây quen thuộc, ổi có hàm lượng vitamin C khá ấn tượng. Vì vậy, thay vì thường xuyên lựa chọn bánh kẹo hoặc các món ăn vặt nhiều đường, một phần ổi tươi có thể trở thành lựa chọn lành mạnh hơn.

Tất nhiên, ăn ổi không đồng nghĩa có thể thay thế thuốc hoặc giúp phòng, chữa bệnh. Giá trị lớn nhất của loại quả này nằm ở việc bổ sung dinh dưỡng trong một chế độ ăn đa dạng.

Trồng ổi trên sân thượng (Ảnh minh họa).

Quả ổi giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa

Ổi cũng là nguồn cung cấp chất xơ đáng kể. Đây là thành phần quan trọng đối với sức khỏe đường ruột, giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và góp phần duy trì hoạt động tiêu hóa bình thường.

Một chế độ ăn có đủ chất xơ còn được khuyến nghị để hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa và tim mạch.

Đáng chú ý, khi ăn ổi, nhiều người có thói quen gọt bỏ hoàn toàn phần vỏ. Nếu quả được rửa sạch và đảm bảo an toàn, có thể ăn cả phần vỏ để tận dụng thêm chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi.

Quả ổi cung cấp nhiều hợp chất chống oxy hóa

Bên cạnh vitamin C, quả ổi còn chứa nhiều hợp chất thực vật như carotenoid và polyphenol. Đây là những chất có hoạt tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Cơ thể luôn tạo ra các gốc tự do trong quá trình chuyển hóa. Khi mất cân bằng giữa các gốc tự do và hệ thống chống oxy hóa, tình trạng stress oxy hóa có thể gia tăng.

Do đó, bổ sung nhiều loại rau củ và trái cây khác nhau trong khẩu phần là một cách đơn giản để tăng lượng hợp chất chống oxy hóa từ thực phẩm tự nhiên.

Quả ổi phù hợp với chế độ ăn kiểm soát đường huyết

Ổi chứa chất xơ và có vị ngọt tự nhiên, vì vậy có thể được lựa chọn làm một phần trong chế độ ăn cân đối, thay cho nhiều món ăn vặt chứa đường tinh luyện.

Chất xơ có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, từ đó góp phần hạn chế tốc độ gia tăng đường huyết sau ăn.

Tuy nhiên, người mắc đái tháo đường không nên hiểu rằng ăn nhiều ổi có thể kiểm soát hoặc điều trị bệnh. Lượng ăn vẫn cần phù hợp với tổng khẩu phần carbohydrate trong ngày và kế hoạch dinh dưỡng được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng tư vấn.

Cung cấp trái cây tươi, khuyến khích ăn uống lành mạnh

Một cây ổi được trồng trong nhà còn mang lại lợi ích rất thực tế: gia đình có thể chủ động nguồn trái cây tươi.

Khi trái cây sẵn có, việc lựa chọn một quả ổi thay cho bánh ngọt, kẹo hoặc đồ uống nhiều đường cũng trở nên dễ dàng hơn. Với trẻ nhỏ, việc tự hái và thưởng thức trái cây từ cây trồng trong nhà cũng có thể giúp hình thành thói quen ăn rau quả từ sớm.