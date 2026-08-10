Thông tin mới về đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm

UBND TPHCM vừa có quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 11/3/2026 của UBND TPHCM về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5 tại phường An Khánh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, UBND TPHCM giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan lập, hoàn thiện hồ sơ và phương án bán đấu giá tài sản theo quy định. Đồng thời, tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5 tại phường An Khánh theo đúng quy định.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo quyết định 1407/QĐUBND ngày 11/3/2026 và quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của UBND TPHCM.

Trước đó, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại phường An Khánh. Theo kế hoạch, các căn hộ tại 5 block nhà từ R1 đến R5. Trong đó, 3 block R1 - R3 có 2.220 căn, còn 2 block R4 - R5 gồm 1.570 căn.

TPHCM sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm.

TPHCM sẽ tổ chức đấu giá theo hai nhóm block nhà và sau khi hoàn tất thủ tục, các căn hộ sẽ được đưa vào sử dụng với mục đích nhà ở thương mại.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi tiến độ, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đấu giá, thu tiền trúng đấu giá và hoàn tất các thủ tục pháp lý cho người mua. Việc đấu giá phải đảm bảo đúng quy định và tránh thất thoát tài sản công.

Việc đưa 3.790 căn hộ ra đấu giá, theo UBND TPHCM nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà hình thành từ vốn ngân sách, tránh lãng phí và bổ sung nguồn thu, đồng thời góp phần tăng nguồn cung cho thị trường.

3.790 căn hộ chung cư của các lô R1, R2, R3, R4, R5 thuộc Khu tái định cư Bình Khánh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khu tái định cư Bình Khánh rộng 38,4 ha, nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm, đã hoàn thành từ năm 2015.

Sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TPHCM giữ lại 2.924 căn cho tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong tổng số 5.626 căn còn lại để thu hồi vốn Nhà nước. Tuy TPHCM đã tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng vẫn thất bại do quy mô lớn, đấu giá trọn lô.

Cụ thể, 3.790 căn hộ tái định cư này được TPHCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng. Tháng 2/2018, TPHCM đưa ra bán đấu giá lần 2, do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM (thuộc Sở Tư pháp) thực hiện, với mức giá khởi điểm hơn 9.100 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, phiên đấu giá thất bại vì không có ai mua.

Đến tháng 6/2021, TPHCM tiếp tục bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư này với giá 9.900 tỷ đồng. Khi đó, các căn hộ nói trên được chia làm 2 gói để bán đấu giá. Gói thứ nhất gồm 1.570 căn hộ thuộc lô R4 và lô R5, gói thứ hai gồm 2.220 căn thuộc các lô R1, R2 và R3. Do các gói đều có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng nên đối tượng nhắm đến là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Lần thứ 4, TPHCM tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ này vào năm 2023 nhưng cũng không thành công. Như vậy, cuộc đấu giá sắp tới sẽ là lần thứ 5 TPHCM tổ chức đối với 3.790 căn hộ tái định cư này.