Sự kiện ra mắt The Fest 2 tại Buôn Ma Thuột quy tụ gần 800 khách mời

Trải nghiệm nghệ thuật bùng nổ trong lần đầu Sun Group "chào sân" Tây Nguyên

Ngay từ sớm, không khí tại khách sạn Mường Thanh Buôn Ma Thuột đã vô cùng sôi động khi đón tiếp gần 800 khách mời, nhà đầu tư cùng đại diện 23 đại lý phân phối chiến lược. Với chủ đề "Chạm tâm điểm lễ hội - Đón thịnh vượng Ban Mê", sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược của Sun Property nhằm kết nối hai vùng đất giàu tiềm năng, mang cơ hội tích sản dài hạn tại "thủ phủ du lịch" Nha Trang đến với nhà đầu tư Tây Nguyên.

Chương trình dẫn dắt trải nghiệm khách mời qua màn trình diễn nghệ thuật đa giác quan được dàn dựng công phu. Sân khấu tái hiện đường nét kiến trúc Nhà dài Tây Nguyên kết hợp cùng hệ thống 3 màn hình LED hiện đại. Qua ánh sáng laser, visual và âm nhạc, hình ảnh cá voi đại dương đã dẫn dắt người xem từ biển xanh Nha Trang, ngược dòng thác chạm tới núi rừng Ban Mê, hòa cùng nhịp cồng chiêng và không gian Carnival sôi động.

Sức nóng sự kiện được đẩy lên cao trào khi ca sĩ Phạm Anh Khoa mang đến chuỗi ca khúc Ra khơi, Ngọn lửa cao nguyên, Dân tôi ca đậm chất biển cả và đại ngàn, mở ra thời khắc công bố chính thức tháp căn hộ The Fest 2.

Ông Nguyễn Cao Cường - Tổng Giám đốc Sun Property phát biểu tại sự kiện.

The Fest 2 – "Trái tim đảo lễ hội" cùng hệ tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp

Tại sự kiện, quy hoạch toàn cảnh của Charmora City – đại đô thị quy mô 227 ha tại Nam Nha Trang với mật độ xây dựng toàn khu chỉ 26.7% đã được công bố chi tiết. Dự án được phát triển theo mô hình "thành phố đảo quốc tế" gồm 3 hòn đảo chức năng: Đảo hành chính Capital Island (68 ha), Đảo an cư Elite Island (43 ha) và Đảo vui chơi lễ hội Festival Island (116 ha) – được định vị trở thành 'Downtown không ngủ' tiên phong tại Nha Trang.

Là trái tim của Festival Island, tháp The Fest 2 sở hữu vị trí đắt giá khi bốn mặt giáp sông Quán Trường và sông Tắc, ôm trọn mặt hồ sân khấu nước 7.3 ha và hồ pháo hoa 5.68 ha. Lợi thế này giúp các căn hộ sở hữu ban công ngắm trọn pháo hoa và show diễn nghệ thuật nước hằng đêm – vốn là "đặc sản" nâng tầm điểm đến mang thương hiệu Sun Group.

Đại diện chủ đầu tư Sun Property thuyết trình chi tiết về dự án.

Bên cạnh đó, The Fest 2 tích hợp hệ thống tiện ích nội khu hiện đại với đặc quyền khoáng nóng onsen chuẩn Nhật Bản, cụm bể bơi chuẩn quốc tế rộng 1.400 m², khu Clubhouse và sảnh đón sang trọng. Từ đây, cư dân chỉ mất vài bước chân để kết nối tới chợ đêm VUIFest và chuỗi tuyến phố F&B sầm uất hoạt động 24/7.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Cao Cường - Tổng Giám đốc Sun Property khẳng định: "Nha Trang đang bước vào chu kỳ tăng trưởng vàng để vươn tầm thành trung tâm lễ hội sôi động 24/7. Khi tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117 km hoàn thành, Nha Trang sẽ chính thức trở đô thị biển 'bên thềm nhà' của người dân Ban Mê, mang phồn hoa của lễ hội biển cả đến gần hơn với đại ngàn Tây Nguyên."

Bài toán tích sản thông minh và cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư Tây Nguyên

Sức hút của The Fest 2 đối với nhà đầu tư Buôn Ma Thuột còn đến từ bệ phóng hạ tầng siêu kết nối. Tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai khu vực xuống chỉ còn hơn 1 giờ. Cùng với Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Cảng tàu Quốc tế Nha Trang và kế hoạch xây dựng Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa tại Nam Nha Trang vào quý IV/2026, dự án hứa hẹn đón trọn dòng du khách cao cấp suốt 365 ngày.

Festival Island được định vị là "Downtown không ngủ" tiên phong tại Nha Trang.

Đáng chú ý, dự án sở hữu tới 60% cơ cấu là căn Studio. Với giá niêm yết khoảng 2,4 tỷ đồng, khách hàng chọn thanh toán sớm sẽ tối ưu chi phí xuống dưới 2 tỷ đồng. Hoặc với chính sách "Sun Early Key", nhà đầu tư chỉ cần đóng 70% là nhận nhà khai thác ngay, phần còn lại giãn tiến độ lên tới 55 tháng. Công suất phòng kỳ vọng 90% hứa hẹn mang lại tỷ suất lợi nhuận 20 – 40% sau 2 năm.

Trực tiếp tham dự sự kiện, anh Y Krai Niê (nhà đầu tư tại Buôn Ma Thuột) chia sẻ: "Người Ban Mê xuống Nha Trang nghỉ dưỡng hay công tác rất thường xuyên, sắp tới khi cao tốc xây xong thì việc đi lại còn tiện hơn nữa. Dự án nằm ngay trung tâm lễ hội, lại có chính sách cho nhận nhà khai thác trước rồi trả dần sau nên tôi thấy rất hợp lý để đầu tư kinh doanh lưu trú và tích sản dài hạn."

Tháp căn hộ The Fest 2 nằm tại vị trí "trái tim" đảo lễ hội Festival Island.

Sự kiện khép lại trong không khí hân hoan cùng phần bốc thăm may mắn trao tặng các cặp vé máy bay khứ hồi Sun PhuQuoc Airways, khẳng định sức hút của The Fest 2 như một giải pháp đầu tư dòng tiền vượt trội tại miền Trung năm 2026.