Không gian sống xanh và thông minh: Lời giải từ Khu đô thị Yên Mỹ

Xu hướng không thể đảo ngược của thời đại

Trải qua những biến động của đời sống kinh tế và xã hội, định nghĩa về một ngôi nhà lý tưởng của người mua nhà thế hệ mới đã thay đổi hoàn toàn. Họ không còn mặn mà với những khối bê tông thô cứng, thiếu sức sống hay những khu dân cư dù sầm uất nhưng lại thiếu vắng sự an toàn và tiện nghi công nghệ. Đòi hỏi của thị trường hiện nay hướng đến một hệ sinh thái sống toàn diện: Nơi sức khỏe thể chất được nuôi dưỡng bởi thiên nhiên, sức khỏe tinh thần được cân bằng và mọi nhu cầu sinh hoạt đều được tối ưu hóa bởi công nghệ hiện đại.

Tại Hưng Yên, nơi đang có tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, việc kiến tạo các khu đô thị bắt kịp xu hướng này là một bài toán khó, đòi hỏi chủ đầu tư phải có tiềm lực tài chính khổng lồ và tầm nhìn phát triển bền vững. Thấu hiểu khát khao đó, ngày 09 tháng 8 năm 2026, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Hưng Yên – thành viên của Tập đoàn PSD Group đã tổ chức thành công Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở thông minh Yên Mỹ tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Với tổng mức đầu tư khoảng 1.570 tỷ đồng, dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu nhà ở thấp tầng hiện đại, kết hợp hài hòa giữa nhà ở, cảnh quan xanh, hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích cộng đồng. Dự án đánh dấu bước triển khai chính thức của chuỗi nhà ở thấp tầng được quy hoạch đồng bộ, hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài và góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị tại địa phương.

Bản giao hưởng giữa Thiên nhiên và Công nghệ

Yếu tố "Xanh" tại dự án không chỉ nằm ở những lời quảng cáo, mà được hiện thực hóa qua tỷ lệ phân bổ không gian vô cùng khắt khe. Trên tổng diện tích quy hoạch 72.262 m² (hơn 7,2 ha), dự án được tổ chức không gian khoa học, phân bổ diện tích hợp lý giữa khu vực nhà ở thương mại, mạng lưới giao thông nội khu và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Không gian xanh được bố trí xuyên suốt toàn dự án, bao gồm: công viên trung tâm, đường dạo bộ, quảng trường và sân thể thao ngoài trời nhằm kiến tạo môi trường sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Mọi góc nhìn từ 272 căn nhà thấp tầng (gồm 240 căn nhà liền kề và 32 căn biệt thự) đều được phủ xanh, biến mỗi ngày sinh sống tại đây như một kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời cho khoảng 1.120 cư dân tương lai.

Song song với yếu tố sinh thái, sức mạnh tạo nên sự khác biệt mang tính chiến lược của dự án chính là yếu tố "Thông minh". Theo đại diện chủ đầu tư, hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại dự án được triển khai đồng bộ ngay từ giai đoạn đầu, tạo nền tảng vững chắc cho một khu đô thị thông minh, hướng tới việc xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết và phát triển bền vững. Toàn bộ 272 công trình được thiết kế đồng bộ về chiều cao, màu sắc và hình thức theo phong cách hiện đại kết hợp tân cổ điển, tích hợp cùng hệ thống điện, nước, viễn thông được ngầm hóa 100%, đảm bảo sự an toàn và tính mỹ quan đô thị bậc nhất.

Cam kết từ một nhà phát triển bất động sản tâm huyết

Sự thành bại của một khu đô thị thông minh phụ thuộc rất lớn vào chữ "Tâm" và chữ "Tầm" của đơn vị phát triển. Công ty CP Phát triển đô thị Hưng Yên là Đơn vị thành viên của Tập đoàn PSD – một Tập đoàn đầu tư và kinh doanh đa ngành lớn mạnh. Nền tảng vững chắc này là bảo chứng vàng cho chất lượng công trình và tiến độ bàn giao của dự án.

Ngay tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Tuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn PSD đã chia sẻ đầy tâm huyết: "Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở thông minh Yên Mỹ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa cam kết của Tập đoàn PSD và Cổ phần Phát triển đô thị Hưng Yên đối với thị trường Hưng Yên. Chúng tôi tập trung mọi nguồn lực tài chính, máy móc và nhân sự chất lượng cao để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn về an toàn xây dựng và chất lượng công trình, góp phần mang lại giá trị sử dụng lâu dài cho cư dân."

Lời cam kết này ngay lập tức được cụ thể hóa bằng hành động. Ngay sau nghi thức khởi công, các nhà thầu thi công chính thức bắt tay vào công tác triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cơ bản của dự án. Với sự quyết liệt và tiềm lực mạnh mẽ từ PSD Group, Khu nhà ở thông minh Yên Mỹ chắc chắn sẽ trở thành một biểu tượng sống mới, một khu đô thị đáng sống bậc nhất khu vực trong tương lai gần.