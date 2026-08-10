Tập đoàn Hòa Phát muốn rót thêm 20.000 tỷ đồng vào tỉnh được mệnh danh là “quê mía, xứ đường”

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi, ngày 8/8, Đoàn công tác của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm dẫn đầu đi kiểm tra thực tế và làm việc với Tập đoàn Hòa Phát về tình hình hoạt động, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Tập đoàn tại Khu kinh tế Dung Quất.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, Khu dân cư Tân Hy, Khu tái định cư Vạn Tường, Khu Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất và Khu vực Đảm bảo an toàn hàng hải Trung Bộ (khu vực cảng Dung Quất).

Theo lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát, hiện doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đã và đang triển khai 7 dự án trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 194.000 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 710 ha. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là sản xuất sắt thép, với công suất sản xuất sắt thép các loại khoảng 12,8 triệu tấn/năm, gồm thép xây dựng, HRC và ray đường sắt. Các dự án đã giải quyết việc làm cho khoảng hơn 16.000 lao động, trong đó lao động địa phương chiếm khoảng 80%.

Năm 2026, Hòa Phát ước đạt doanh thu 140.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 1,384 tỷ USD, nộp ngân sách 11.700 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch nộp ngân sách tại Quảng Ngãi khoảng 900 tỷ đồng.

Thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện chiến lược đầu tư dài hạn, Hòa Phát đề xuất mở rộng Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt thêm hơn 76,9 ha, nâng công suất thêm 2 triệu tấn thép/năm, với vốn đầu tư tăng thêm khoảng 20.000 tỷ đồng.

Hòa Phát cũng dự kiến đầu tư mới các dự án gồm: Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Bình Hòa – Bình Phước (436 ha); Dự án kinh doanh khai thác Cảng tổng hợp – Container Bến 4 và 5 Dung Quất (21 ha); Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Ferro (179 ha), với tổng diện tích quỹ đất cần khoảng 636 ha.

Bên cạnh đó, một số dự án của Hòa Phát còn gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư. Hòa Phát kiến nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục cho thuê đất đối với các dự án như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2; Dự án Bến cảng tổng hợp – Container Hòa Phát Dung Quất và các dự án vệ tinh khác, tạo mặt bằng để triển khai hoàn thiện đầu tư xây dựng, đưa các dự án vào vận hành đồng bộ.

Đối với Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, Hòa Phát kiến nghị tỉnh sớm điều chỉnh quy hoạch phân khu khu công nghiệp phía Đông Dung Quất để bổ sung tuyến ống khí than phục vụ sản xuất; hoàn thành thủ tục cho thuê tạm 5,3 ha đất sạch tại xã Vạn Tường để tập kết vật tư, thiết bị. Qua đó, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục, đáp ứng tiến độ đưa dự án vào vận hành từ đầu quý I/2027.

Hòa Phát cũng kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đất đai và quy hoạch; hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đối với các dự án mới, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại khu kinh tế Dung Quất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm của Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất (Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm khẳng định, tỉnh Quảng Ngãi xem Hòa Phát là nhà đầu tư chiến lược, chính vì vậy tỉnh luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát từng nội dung khó khăn, vướng mắc mà Hòa Phát kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và khẩn trương xử lý theo quy định; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, các dự án của Hòa Phát tại khu kinh tế Dung Quất có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển công nghiệp, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, quy hoạch và thủ tục đầu tư để triển khai các dự án bảo đảm tiến độ. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ Hòa Phát hoàn thiện các thủ tục liên quan đến các dự án dự kiến đầu tư mới, trên cơ sở đúng quy định pháp luật, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh.