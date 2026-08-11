Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức đổi logo

Mới đây, Tập đoàn Vingroup chính thức sử dụng logo mới, thay thế biểu tượng đã đồng hành cùng tập đoàn trong nhiều năm qua.

Logo mới của Vingroup thay đổi cách bố trí biểu tượng nhận diện khi 5 ngôi sao màu vàng được chuyển từ phía dưới lên phía trên hình chim. Biểu tượng chim vàng, nền tròn đỏ và dòng chữ “VINGROUP” vẫn được giữ nguyên.

Thay đổi này được công bố trong dịp Vingroup kỷ niệm 33 năm hình thành và phát triển.

Sau hơn 3 thập kỷ, tập đoàn đã xây dựng hệ sinh thái đa ngành, hoạt động từ bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, bán lẻ đến công nghiệp, công nghệ, ô tô điện và hạ tầng.

Trong lĩnh vực bất động sản, thông qua Vinhomes, Vingroup đã phát triển hàng loạt đại đô thị tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương.

Các dự án như Vinhomes Royal City, Vinhomes Times City, Vinhomes Central Park, Vinhomes Riverside, sau đó là các đại đô thị Ocean Park, Grand Park... từng bước đưa mô hình đại đô thị tích hợp trở thành một phân khúc quan trọng trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Đáng chú ý, Vingroup đang triển khai Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội với quy mô đầu tư 925.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 35 tỷ USD.

Trong đó, Sân vận động VinFast được xác định là công trình trung tâm của khu đô thị. Công trình có diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi và được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA. Sau khi hoàn thành, sân vận động này dự kiến trở thành sân vận động có mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Một trong những dấu ấn nổi bật khác là việc VinSpace ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX, công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk vào ngày 11/8/2026.

Theo thỏa thuận, các vệ tinh của VinSpace sẽ được đưa lên quỹ đạo thông qua chương trình phóng chia sẻ Transporter Rideshare của SpaceX trong quý II/2027. Đây là hình thức nhiều khách hàng cùng sử dụng một chuyến phóng của SpaceX để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo.

Trong chương trình này, VinSpace đảm nhiệm nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành vệ tinh sau khi được đưa lên quỹ đạo. Doanh nghiệp sẽ thử nghiệm các mô-đun vệ tinh do mình phát triển, qua đó từng bước nâng cao năng lực làm chủ hệ thống vệ tinh và hướng tới triển khai các ứng dụng thương mại trong tương lai.

VinSpace đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp vũ trụ tư nhân toàn trình, tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị gồm thiết kế, phát triển vệ tinh, lắp ráp - tích hợp - thử nghiệm (AIT), quản lý nhiệm vụ phóng, vận hành vệ tinh, phát triển sản phẩm viễn thám và các dịch vụ dữ liệu không gian dưới mặt đất.

Cùng thời điểm Vingroup kỷ niệm 33 năm, lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng của tập đoàn cũng ghi nhận một dấu mốc đáng chú ý.

Brand Finance vừa công bố bảng xếp hạng Thương hiệu khách sạn mạnh nhất thế giới năm 2026, trong đó Vinpearl đứng số 1 về sức mạnh thương hiệu khách sạn toàn cầu, với 95,4/100 điểm Brand Strength Index (BSI) và xếp hạng AAA+.

Theo kết quả này, Vinpearl vượt qua nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế như TAJ, Scandic, Hilton và Marriott để đứng đầu về sức mạnh thương hiệu trong ngành khách sạn toàn cầu.

Đây cũng là lần đầu tiên một thương hiệu Việt Nam vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng sức mạnh thương hiệu khách sạn toàn cầu.

Theo Vingroup, cùng với vị trí dẫn đầu, giá trị thương hiệu Vinpearl tăng 86% so với năm trước, đạt 381 triệu USD. Đây cũng là lần đầu Vinpearl góp mặt trong Top 50 thương hiệu khách sạn có giá trị lớn nhất thế giới.