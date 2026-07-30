Cầu 2.300 tỷ đồng do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, xác lập kỷ lục chưa từng có về tốc độ xây dựng công trình bắc qua sông Cấm

Cầu Hoàng Gia (cầu Máy Chai) được khởi công vào tháng 9/2023, đến ngày 15/7/2025, công trình chính thức thông xe, kết nối trực tiếp dự án Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên với trung tâm TP Hải Phòng. Đây là cây cầu đầu tiên kết nối trực tiếp khu vực trung tâm hiện hữu của Hải Phòng với đảo Vũ Yên.

Sau khoảng 22 tháng thi công, cầu Hoàng Gia trở thành cây cầu vượt sông Cấm có thời gian xây dựng nhanh nhất từ trước đến nay, vượt các công trình như cầu Kiền (khoảng 28 tháng), cầu Bính (khoảng 32 tháng) và cầu Hoàng Văn Thụ (khoảng 33 tháng).

Công trình có tổng chiều dài gần 2,2 km, mặt cầu rộng 21 m với 4 làn xe, cầu dẫn hai đầu rộng 17,5 m. Điểm đầu nằm trên đảo Vũ Yên, kết nối trực tiếp với tuyến phố đi bộ công viên Vũ Yên; điểm cuối giao với đường Lê Thánh Tông, thuộc phường Gia Viên, TP Hải Phòng.

Cầu Hoàng Gia bắc qua sông Cấm, kết nối hai không gian phát triển của Hải Phòng. Một bên là khu vực đô thị lõi với các bến cảng truyền thống mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa; bên còn lại là khu đô thị mới Vũ Yên đang từng bước hình thành, phát triển.

Trước khi cầu được đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ trung tâm Hải Phòng đến đảo Vũ Yên mất khoảng 30 phút. Hiện nay, quãng đường này chỉ còn khoảng 5 phút.

Dự án do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng,

Cầu Hoàng Gia được thi công chỉ trong 22 tháng.

Về kiến trúc, cầu Hoàng Gia được thiết kế theo ý tưởng "Cửa Thế Giới", nổi bật với hai tháp cầu nghiêng về phía sông, tạo hình vòm cong như cánh cửa mở ra, thể hiện hình ảnh chào đón bạn bè quốc tế và những chuyến tàu vươn ra biển lớn. Thiết kế tháp lấy cảm hứng từ cánh chim vươn cao, biểu trưng cho khát vọng phát triển của thành phố cảng.

Mỗi tháp cầu cao 89 m, khổ thông thuyền đạt 110 x 25 m, đáp ứng yêu cầu lưu thông an toàn cho tàu thuyền trên sông Cấm. Hai tháp được neo giữ bằng tổng cộng 48 dây cáp, mỗi tháp gồm 24 dây bố trí đối xứng theo hình đàn hạc, vừa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, vừa tạo điểm nhấn kiến trúc.

Nhịp chính của cầu sử dụng kết cấu dầm thép dài 200 m, gồm 17 đốt, trong đó có 16 đốt dài 10 m và một đốt hợp long dài 5,8 m. Chiều cao trung bình từ mặt nước đến đáy dầm cầu khoảng 25 m.