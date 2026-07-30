An Gia (AGG): Từ tái cấu trúc đến hiện thực hóa giá trị

Kết quả kinh doanh tăng trưởng, dòng tiền kinh doanh đảo chiều tích cực cùng việc hợp nhất The Gió Riverside không chỉ tạo dấu ấn trong báo cáo tài chính quý II/2026 mà còn mở ra nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp.

Từ kết quả một quý đến thành quả của một chiến lược

Có những kết quả đến từ một quý kinh doanh thuận lợi. Nhưng cũng có những kết quả là thành quả của nhiều năm kiên trì theo đuổi một chiến lược.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) mang nhiều dấu ấn của vế thứ hai. Không chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 282 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp còn hoàn tất một bước đi chiến lược khi đưa nhóm công ty Lộc Phát – Đông Nam vào phạm vi hợp nhất, tạo tiền đề để trực tiếp ghi nhận kết quả kinh doanh từ dự án The Gió Riverside trong các kỳ tiếp theo.

Đằng sau những con số tăng trưởng là sự chuyển biến về chất trong mô hình phát triển, năng lực tài chính và chiến lược dài hạn của An Gia. Một thương vụ không chỉ tạo ra lợi nhuận, mà còn thay đổi mô hình tăng trưởng.

Điểm đáng chú ý nhất trong quý II không nằm ở việc lợi nhuận tăng mạnh, mà ở sự thay đổi trong cách An Gia tạo ra giá trị.

Việc hoàn tất gia tăng tỷ lệ sở hữu và đạt quyền kiểm soát nhóm công ty Lộc Phát – Đông Nam đã đưa The Gió Riverside – một trong những dự án trọng điểm của doanh nghiệp – chính thức vào phạm vi hợp nhất.

Điều này đồng nghĩa với việc An Gia không còn ghi nhận hiệu quả dự án thông qua các khoản đầu tư hay hợp tác kinh doanh như trước, mà sẽ trực tiếp hợp nhất doanh thu, giá vốn và lợi nhuận khi các sản phẩm đáp ứng điều kiện bàn giao theo quy định kế toán.

Đó không chỉ là thay đổi về phương pháp ghi nhận trên báo cáo tài chính, mà còn đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư, tích lũy sang giai đoạn hiện thực hóa giá trị.

The Gió Riverside – động lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

Sau hợp nhất, tổng tài sản của An Gia đạt gần 11.469 tỷ đồng, tăng hơn 109% so với đầu năm.

Trong đó, giá trị bất động sản dở dang tại The Gió Riverside đạt hơn 3.172 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng hàng tồn kho gần 3.451 tỷ đồng của Tập đoàn.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside

Đồng thời, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng từ khoảng 108 tỷ đồng đầu năm lên gần 3.418 tỷ đồng vào cuối quý II.

Đối với doanh nghiệp bất động sản, đây là hai chỉ số có ý nghĩa đặc biệt. Một mặt phản ánh quy mô tài sản đang được phát triển, mặt khác cho thấy lượng sản phẩm đã được thị trường đón nhận và khách hàng thanh toán trước.

Điều đó cũng đồng nghĩa, phần doanh thu đã ghi nhận trong quý II mới chỉ phản ánh một phần giá trị của dự án. Khi The Gió Riverside bước vào giai đoạn bàn giao, doanh thu và lợi nhuận sẽ tiếp tục được ghi nhận theo tiến độ thực hiện.

Dòng tiền đảo chiều – dấu hiệu của sức khỏe tài chính được cải thiện

Nếu lợi nhuận phản ánh kết quả kinh doanh, thì dòng tiền mới là chỉ báo cho thấy chất lượng của kết quả đó.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của An Gia đạt 867,7 tỷ đồng, cải thiện gần 990 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Đây không đơn thuần là sự thay đổi về số liệu, mà phản ánh tiến độ triển khai dự án, khả năng thu tiền từ khách hàng và hiệu quả quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp đang được cải thiện rõ rệt.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong quá trình phục hồi, việc tạo ra dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh là yếu tố được nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn cả lợi nhuận kế toán của một kỳ.

Nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

Sau khi cân đối dòng tiền đầu tư và tài chính, lượng tiền thuần của An Gia trong kỳ tăng thêm hơn 620 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, tiền và tương đương tiền đạt hơn 708 tỷ đồng. Cùng với khoảng 2.534 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, tổng quy mô tiền và tài sản tài chính ngắn hạn đạt khoảng 3.242 tỷ đồng. Đáng chú ý, quy mô này hiện cao hơn tổng dư nợ vay khoảng 1.500 tỷ đồng.

An Gia kiên định theo đuổi phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Ảnh: The Gió Riverside

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn chịu áp lực về nguồn vốn, việc duy trì trạng thái tiền mặt tích cực và cơ cấu tài chính lành mạnh giúp An Gia có thêm dư địa để triển khai các dự án trọng điểm, chủ động trước biến động của thị trường cũng như nắm bắt các cơ hội đầu tư trong giai đoạn mới.

Giá trị của một chiến lược dài hạn đang dần được hiện thực hóa

Báo cáo tài chính quý II/2026 không chỉ phản ánh một quý kinh doanh tích cực. Quan trọng hơn, đây là thời điểm những quyết định chiến lược được An Gia theo đuổi trong nhiều năm bắt đầu chuyển hóa thành những kết quả cụ thể: nền tảng tài sản được mở rộng, dòng tiền kinh doanh cải thiện, năng lực tài chính được củng cố và dự án trọng điểm chính thức bước vào giai đoạn hiện thực hóa giá trị.

Trong đầu tư, thị trường thường không chỉ nhìn vào kết quả của hiện tại mà còn đánh giá khả năng tạo ra giá trị trong tương lai.

Việc hợp nhất The Gió Riverside, cùng với nền tảng tài chính được củng cố và dòng tiền tích cực, cho thấy An Gia đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi những khoản đầu tư và chiến lược được tích lũy trong nhiều năm bắt đầu tạo ra giá trị thực chất.

Đó cũng là lý do kết quả quý II không chỉ là câu chuyện của một kỳ báo cáo, mà có thể được xem là dấu mốc cho quá trình hiện thực hóa chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.