Hạ tầng vượt sông mở ra hành lang giá trị mới cho bất động sản thủ đô

Từ dòng chảy lịch sử đến hành lang phát triển mới của Thủ đô

Ngày 24/3/2022, Hà Nội chính thức phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với quy mô gần 11.000ha, trải dài 40km, đi qua 16 xã phường. Tháng 5/2026, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo quy hoạch, đây sẽ là một trong 9 trục động lực phát triển của Thủ đô, vừa là trục giao thông, vừa là trục không gian xanh, thương mại, dịch vụ, văn hóa và đô thị dọc hai bên sông Hồng.

Suốt chiều dài lịch sử, sông Hồng là cái nôi cốt lõi, mạch nguồn sinh khí hình thành Thăng Long - Hà Nội. Trong giai đoạn mới, dòng sông tiếp tục mang theo một "trọng trách" lớn: trở thành trục cảnh quan, văn hóa và phát triển kinh tế, kết nối các cực tăng trưởng từ khu vực nội đô, Tây Hồ, Tây Hồ Tây đến Đông Anh và phía Bắc thành phố.

Mô hình "thành phố bên sông" không phải là một ý tưởng mới trên thế giới. Lịch sử phát triển của London gắn liền với sông Thames, Seoul tái sinh khu vực sông Hàn, còn Singapore biến Marina Bay thành trung tâm tài chính mới, địa điểm du lịch hàng đầu Châu Á. Điểm chung của các đô thị này là dòng sông không còn là ranh giới, mà trở thành trung tâm của đời sống đô thị, nơi tập trung hạ tầng, không gian công cộng và các hoạt động kinh tế có giá trị cao.

Với Hà Nội, quy hoạch sông Hồng cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên một hành lang phát triển mới, góp phần mở rộng không gian trung tâm của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Hạ tầng tăng tốc, hành lang Tây Hồ Tây bước vào chu kỳ mới

Để hiện thực hóa tầm nhìn "thành phố bên sông", hạ tầng giao thông được xem là mắt xích quan trọng, từng bước kết nối hai bờ sông thành một chỉnh thể thống nhất.

28 cây cầu bắc qua sông Hồng là con số ấn tượng đến năm 2065, trong đó có 7 cây cầu đang triển khai thực hiện (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Thượng Cát, Mễ Sở, Ngọc Hồi, Vân Phúc). Đáng chú ý, khu vực Phú Thượng - Ciputra nằm trong phạm vi phát triển của trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, vừa hưởng lợi từ giá trị cảnh quan ven sông, vừa trở thành một mắt xích trong mạng lưới kết nối mới giữa trung tâm Hà Nội với Đông Anh và khu vực phía Bắc.

Nổi bật là tuyến Metro số 2 Nội Bài - Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo đã khởi công từ tháng 10/2025, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây với trung tâm lịch sử Hà Nội và trong quy hoạch sẽ kéo dài tới Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Thành phố cũng đang nghiên cứu đầu tư tuyến hầm vượt sông Hồng dọc Vành đai 2,5, kết nối khu vực Ciputra với Thành phố thông minh phía Bắc, hình thành thêm một trục giao thông xuyên suốt trong tương lai.

Theo quy hoạch, đường Nguyễn Văn Huyên sẽ kết nối với hầm vượt sông tới Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: The Windsor Collection

Điểm đầu của tuyến hầm vượt sông kết nối trực tiếp với khu vực Ciputra và trục Nguyễn Văn Huyên - vành đai 2.5 đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những hành lang phát triển quan trọng của phía Tây Bắc Hà Nội. Khi kết hợp với đại lộ Võ Chí Công, cầu Nhật Tân và mạng lưới giao thông kết nối sân bay Nội Bài, khu vực Tây Hồ Tây sẽ trở thành cửa ngõ chiến lược giữa trung tâm hiện hữu với không gian phát triển mới phía Bắc sông Hồng.

Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, các công trình hạ tầng này còn góp phần mở rộng phạm vi trung tâm, thúc đẩy sự dịch chuyển của dân cư, dịch vụ và các hoạt động kinh tế về phía Tây Bắc thành phố. Đây cũng là quy luật đã diễn ra tại nhiều đô thị lớn trên thế giới khi những công trình kết nối vượt sông được đưa vào vận hành: khoảng cách địa lý được thu hẹp, trong khi giá trị đô thị giữa hai bờ dần được gia tăng và cộng hưởng.

The Windsor Collection tọa lạc tại giao điểm của những dòng chảy phát triển

Nằm trong lõi công viên Ciputra Central Park, The Windsor Collection hiện diện đúng tại nơi các động lực phát triển quan trọng của khu vực đang cùng nhau hội tụ.

Một mặt, dự án kế thừa giá trị của cộng đồng quốc tế đã hình thành qua ba thập kỷ cùng hệ sinh thái sống hoàn chỉnh của khu đô thị Ciputra Hà Nội. Mặt khác, dự án đồng thời hưởng lợi từ quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tuyến Metro số 2, mạng lưới giao thông hiện hữu và các công trình kết nối vượt sông trong tương lai.

Sở hữu mô hình Bất động sản đảo hồ hiếm có giữa lòng Đại công viên trung tâm 66ha, mặt nước 26ha, mật độ xây dựng chỉ khoảng 14%, bộ sưu tập này đồng thời kết nối thuận tiện tới đại lộ Nguyễn Văn Huyên, ga metro Nam Thăng Long và trục tăng trưởng Nhật Tân - Nội Bài.

Điểm đầu của tuyến hầm dự kiến kết nối trục Nguyễn Văn Huyên qua khu vực Ciputra và mặt tiền dự án The Windsor Collection. Ảnh: The Windsor Collection

Khi cấu trúc phát triển mới của Hà Nội dần thành hình với sông Hồng giữ vai trò cốt lõi, những dự án hiện diện trên hành lang Tây Hồ Tây, nổi bật như The Windsor Collection sẽ không chỉ thừa hưởng giá trị của hiện tại, mà còn nắm trong tay dư địa tăng trưởng tích cực đến từ một tầm nhìn quy hoạch dài hạn.

The Windsor Collection

Đảo hồ Công viên trung tâm Ciputra Central Park - KĐT Nam Thăng Long

Website: www.thewindsorcollection.vn

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