Việt Nam đón thêm một "ông lớn" tư vấn bất động sản hạng sang toàn cầu, tổng giao dịch năm 2025 đạt hơn 182 tỷ USD

Theo thông báo từ Sotheby's International Realty, Vietnam Sotheby's International Realty đặt trụ sở tại TP.HCM và sẽ đại diện cho các bất động sản nhà ở hạng sang cùng các dự án được tuyển chọn trên phạm vi cả nước.

Đây là đối tác nhượng quyền độc quyền của Sotheby's International Realty tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đại diện giao dịch bất động sản hạng sang theo tiêu chuẩn của mạng lưới toàn cầu.

Sotheby's International Realty được thành lập năm 1976, kế thừa di sản của Sotheby's, nhà đấu giá nghệ thuật và hàng xa xỉ có lịch sử từ năm 1744. Hiện doanh nghiệp sở hữu mạng lưới hơn 26.100 chuyên viên tư vấn liên kết tại trên 1.100 văn phòng ở 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, cung cấp dịch vụ đối với nhiều loại hình bất động sản hạng sang và siêu sang như biệt thự, căn hộ, nhà phố, bất động sản nghỉ dưỡng và đất ở.

Với sự hiện diện của Vietnam Sotheby's International Realty, Việt Nam chính thức trở thành thị trường thứ 18 của Sotheby's International Realty tại châu Á, tiếp tục mở rộng mạng lưới của thương hiệu tại khu vực trong bối cảnh phân khúc bất động sản hạng sang Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư quốc tế.

Theo công bố của doanh nghiệp, tổng giá trị giao dịch toàn cầu năm 2025 của Sotheby’s International Realty đạt 182,4 tỷ USD, tăng gần 16% so với mức 157 tỷ USD của năm 2024. Website của hệ thống ghi nhận khoảng 42 triệu lượt truy cập trong năm, trong khi các nền tảng mạng xã hội đạt tổng cộng 1,38 triệu người theo dõi và được ghi nhận là thương hiệu bất động sản hạng sang được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội năm 2025.

Bà Chloe Đặng, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Vietnam Sotheby’s International Realty cho biết, đối với các chủ đầu tư và chủ sở hữu bất động sản tại Việt Nam, sự hiện diện của Vietnam Sotheby’s International Realty mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng quốc tế thông qua hệ sinh thái tiếp thị và giới thiệu khách hàng đã được xây dựng trên quy mô toàn cầu — từ website toàn cầu, media toàn cầu, các chương trình tiếp thị quốc tế đến hệ thống chuyên viên tư vấn của mạng lưới tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ở chiều ngược lại, công ty hỗ trợ khách hàng Việt Nam tiếp cận các cơ hội bất động sản tại những thị trường quốc tế thông qua mạng lưới giới thiệu xuyên biên giới của Sotheby’s International Realty - phục vụ các nhu cầu đa dạng hóa tài sản, giáo dục và phong cách sống.

Theo bà Chloe Đặng, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự gia tăng rõ nét của nhu cầu theo cả hai chiều, khi ngày càng nhiều khách hàng Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư quốc tế, trong khi khách hàng quốc tế cũng dành sự quan tâm ngày càng lớn cho bất động sản nhà ở hạng sang tại Việt Nam.

Dẫn báo cáo Branded Residences 2025-2026 của Savills, Việt Nam hiện đứng thứ 4 toàn cầu về số lượng dự án bất động sản hàng hiệu, chỉ sau Mỹ, Saudi Arabia và Mexico. Thị trường ghi nhận hơn 50 dự án gắn với 34 thương hiệu quốc tế, phân bố tại nhiều địa phương.

Nhận định về thị trường Việt Nam, ông Philip White, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sotheby’s International Realty cho biết, bất động sản nhà ở hạng sang tại Việt Nam đã có bước chuyển mình rõ rệt, từ một thị trường mới nổi trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh trên trường quốc tế. Sự phát triển này được thúc đẩy bởi sự gia tăng tài sản trong nước, đầu tư hạ tầng đáng kể và mức độ nhận diện quốc tế ngày càng cao. Việt Nam sở hữu sự kết hợp hấp dẫn giữa những đô thị năng động, các trung tâm di sản giàu bản sắc văn hóa và những điểm đến ven biển đẳng cấp thế giới.

Ông Sơn Hoàng, Phó giám đốc Bộ phận Định giá và Tư vấn, Knight Frank Việt Nam cũng cho rằng, sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung - thượng lưu đang thúc đẩy nhu cầu chuyển từ “sở hữu nhà” sang “sở hữu phong cách sống”. Xu hướng này giúp nhu cầu hàng hiệu tại Việt Nam dần tiệm cận các thị trường phát triển như Singapore, Bangkok hay Dubai.