Luxora Bắc Giang tổ chức lễ cất nóc, tiến gần mốc hoàn thiện dự án

Bước đi quan trọng trên hành trình kiến tạo

Ngày 29/07/2026, dự án Luxora Bắc Giang đã tổ chức lễ cất nóc với sự tham gia của Đại diện Chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án, tổng thầu thi công cùng các đối tác đồng hành. Việc hoàn tất kết cấu thân tòa tháp là bước tiến quan trọng trên hành trình hiện thực hóa tổ hợp căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố Bắc Giang, đưa dự án bước sang giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt hệ thống kỹ thuật.

Tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư có phát biểu: "Lễ cất nóc là một cột mốc về tiến độ xây dựng đánh dấu bước chuyển quan trọng trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn mà chúng tôi dành cho Luxora Bắc Giang. Ngay từ những ngày đầu, dự án được định hướng là một không gian sống có chiều sâu trải nghiệm, nơi cư dân được tận hưởng sự cân bằng giữa thiên nhiên, sức khỏe và các giá trị gắn kết cộng đồng. Chúng tôi tập trung vào kiến trúc và hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe được đầu tư bài bản, mỗi chi tiết đều được nghiên cứu nhằm tạo nên một chuẩn sống khác biệt tại Bắc Giang. Chúng tôi kỳ vọng Luxora sẽ góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, đồng thời mang đến một điểm nhấn mới, thắp sáng diện mạo thành phố bằng những giá trị bền vững và rực rỡ ánh hào quang của một Bắc Giang đang vươn mình mạnh mẽ."

Khẳng định năng lực triển khai và cam kết tiến độ

Việc hoàn thành kết cấu công trình là kết quả của quá trình triển khai bài bản, tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kiểm soát chất lượng và an toàn lao động. Toàn bộ công tác thi công, giám sát và nghiệm thu được thực hiện theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình. Trong suốt quá trình triển khai, các đơn vị thi công đã tập trung nguồn lực, duy trì tiến độ ổn định nhằm bảo đảm chất lượng công trình ở từng giai đoạn.

Ảnh công trường dự án Luxora Bắc Giang

Hiện nay, dự án đang tiếp tục triển khai các hạng mục hoàn thiện mặt ngoài, mặt trong, hệ thống cơ điện, nội thất khu vực công cộng và cảnh quan. Song song đó, chuỗi tiện ích nội khu cũng đang được thi công đồng bộ, từng bước hoàn thiện diện mạo tổng thể, đưa dự án tiến gần hơn tới cột mốc bàn giao dự kiến vào năm 2027.

Biểu tượng sống mới đang dần hiện hữu

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Bắc Giang, Luxora là tổ hợp căn hộ, thương mại và dịch vụ gồm hai tòa tháp cao 28 tầng cùng 1 tầng hầm. Lấy cảm hứng từ hình tượng lưỡi gươm Yên Thế và dòng sông Thương, dự án cung cấp 688 sản phẩm, bao gồm 640 căn hộ và 48 căn duplex, đồng thời tích hợp hệ tiện ích đa dạng với điểm nhấn là khu Onsen, bể bơi bốn mùa, Sky Garden, Cloud Forest, sân pickleball trong nhà và trung tâm thương mại.

Ảnh 3D phối cảnh dự án Luxora Bắc Giang

Sau lễ cất nóc, Luxora Bắc Giang sẽ tập trung nguồn lực cho các hạng mục hoàn thiện nhằm từng bước hiện thực hóa không gian sống đã được giới thiệu tới khách hàng. Trước đó, dự án đã được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện mở bán, tạo nền tảng thuận lợi cho quá trình triển khai kinh doanh và xây dựng.

Việc hoàn thành kết cấu tòa nhà dự án không chỉ phản ánh tiến độ thi công tích cực mà còn cho thấy diện mạo của một công trình biểu tượng mới đang dần hiện diện tại trung tâm Bắc Giang. Với quy hoạch đồng bộ, kiến trúc mang dấu ấn địa phương cùng hệ tiện nghi đa tầng, Luxora được kỳ vọng sẽ góp phần thiết lập chuẩn sống mới và trở thành điểm nhấn nổi bật trên thị trường bất động sản khu vực.

Thông tin liên hệ & tư vấn chi tiết dự án Luxora Bắc Giang:

Địa chỉ: Quảng trường phố đi bộ, Khu số 6, 7, Khu đô thị phía Nam, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 1800 3395

Website: https://luxorabacgiang.vn/

VR360: https://vr360.ai.vn/vr360-luxora-bac-giang/