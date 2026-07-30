Cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Chỗ là “khu nhà giàu”, nơi thành đại công trường, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm

Dọc theo sông Sài Gòn, hiếm có nơi nào hội tụ đồng thời ba bán đảo lớn như Thủ Thiêm, Thảo Điền và Bình Quới – Thanh Đa. Đây đều được xem là những khu “đất vàng” khi vừa có lợi thế cận trung tâm, vừa có quỹ đất ven sông quy mô lớn.