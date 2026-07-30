Cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Chỗ là “khu nhà giàu”, nơi thành đại công trường, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm
Khi hạ tầng hoàn thiện và dòng vốn từ các ‘ông lớn’ đổ vào, bán đảo Thủ Thiêm, Thảo Điền và Bình Quới – Thanh Đa sẽ cùng bước vào cuộc đua trở thành những tọa độ bất động sản ven sông đắt giá hàng đầu TP.HCM.
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