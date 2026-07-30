Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Chỗ là “khu nhà giàu”, nơi thành đại công trường, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm

| | Bất động sản

Khi hạ tầng hoàn thiện và dòng vốn từ các ‘ông lớn’ đổ vào, bán đảo Thủ Thiêm, Thảo Điền và Bình Quới – Thanh Đa sẽ cùng bước vào cuộc đua trở thành những tọa độ bất động sản ven sông đắt giá hàng đầu TP.HCM.

Toàn cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Nơi thành đại công trường, chỗ là “khu nhà giàu”, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm - Ảnh 1.

Dọc theo sông Sài Gòn, hiếm có nơi nào hội tụ đồng thời ba bán đảo lớn như Thủ Thiêm, Thảo Điền và Bình Quới – Thanh Đa. Đây đều được xem là những khu “đất vàng” khi vừa có lợi thế cận trung tâm, vừa có quỹ đất ven sông quy mô lớn.

Toàn cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Nơi thành đại công trường, chỗ là “khu nhà giàu”, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trái với sự tương đồng, ba khu vực này lại phát triển theo các quỹ đạo khác biệt. Trong khi Thủ Thiêm và Thảo Điền dần xác lập vị thế trên bản đồ đô thị cao cấp, Bình Quới – Thanh Đa đang chờ tái sinh sau bài toán quy hoạch sau hơn 30 năm.

Toàn cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Nơi thành đại công trường, chỗ là “khu nhà giàu”, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm - Ảnh 3.

Nằm đối diện trung tâm quận Một cũ, bán đảo Thủ Thiêm rộng khoảng 7,3 km², nay được quy hoạch thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc phường An Khánh (TP.HCM). Đây được định vị là trung tâm tài chính – thương mại – dịch vụ tầm quốc tế, đồng thời là điểm đến của loạt dự án quy mô lớn với dòng vốn đầu tư hàng tỷ USD.

Toàn cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Nơi thành đại công trường, chỗ là “khu nhà giàu”, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm - Ảnh 4.

Sau hơn ba thập kỷ, khu vực này đã hình thành loạt công trình cao tầng và khu đô thị quy mô như Sala, The Metropole Thủ Thiêm, Eco Smart City, The Impire City,.. Các dự án tập trung dọc đại lộ Mai Chí Thọ, đường Nguyễn Cơ Thạch và ven sông Sài Gòn, chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang.

Toàn cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Nơi thành đại công trường, chỗ là “khu nhà giàu”, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm - Ảnh 5.

Ngoài ra, mạng lưới hạ tầng tiếp tục là “bệ phóng” của bán đảo Thủ Thiêm. Sau hầm vượt sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm 1 và cầu Ba Son, thì cầu đi bộ, các tuyến đường xương sống, cầu Thủ Thiêm 4 và các tuyến metro đang và sắp triển khai sẽ mở thêm kết nối từ bán đảo đến trung tâm, khu Nam, khu Đông và sân bay Long Thành.

Toàn cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Nơi thành đại công trường, chỗ là “khu nhà giàu”, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm - Ảnh 6.

Đặc biệt, ‘mảnh ghép’ gần 30.000 tỷ đồng đang đưa Thủ Thiêm trở thành tâm điểm trong thời gian qua chính là tổ hợp Trung tâm chính trị – hành chính và Quảng trường trung tâm. Đại công trường rộng gần 47 ha (rộng gấp gần 4 lần Hồ Gươm), sẽ tiếp tục biến nơi đây thành trung tâm mới sôi động của TP.HCM.

Toàn cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Nơi thành đại công trường, chỗ là “khu nhà giàu”, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm - Ảnh 7.

Cách Thủ Thiêm khoảng 7km, khu Thảo Điền cũ (nay là phường An Khánh, TP.HCM) rộng 3,76 km² lại mang diện mạo của một khu dân cư đã phát triển ổn định. Từ vùng ngoại ô thưa thớt, nơi đây dần trở thành “khu nhà giàu Thảo Điền” nổi tiếng của TP.HCM, quy tụ biệt thự ven sông, chung cư cao cấp và cộng đồng người nước ngoài đông đảo.

Toàn cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Nơi thành đại công trường, chỗ là “khu nhà giàu”, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm - Ảnh 8.

Khác với Thủ Thiêm, Thảo Điền thành hình từ hàng loạt dự án riêng lẻ. Dọc các trục Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương, Xuân Thủy và Thảo Điền là những dãy biệt thự, căn hộ cao cấp, trường quốc tế, nhà hàng cùng loạt thương hiệu bán lẻ, ẩm thực.

Toàn cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Nơi thành đại công trường, chỗ là “khu nhà giàu”, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm - Ảnh 9.

Nơi đây gần như vắng bóng những đại công trường quy mô lớn, thay vào đó là hệ sinh thái “all-in-one” dành cho giới nhà giàu và cộng đồng chuyên gia quốc tế.

Toàn cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Nơi thành đại công trường, chỗ là “khu nhà giàu”, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm - Ảnh 10.

Đặc biệt, sau khi tuyến metro số 1 đi vào vận hành, mặt bằng giá căn hộ quanh ga Thảo Điền tiếp tục có sự biến động. Đơn cử như cuối năm 2025, căn hộ tại The Nassim được chào bán khoảng 120 triệu đồng/m², cao hơn mức 95–110 triệu đồng/m² vào đầu năm 2024.

Toàn cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Nơi thành đại công trường, chỗ là “khu nhà giàu”, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm - Ảnh 11.

Trái ngược với Thủ Thiêm và Thảo Điền, bán đảo Bình Quới – Thanh Đa vẫn mang dáng dấp vùng ngoại ô dù cách trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 7km. Quy hoạch “treo” từ năm 1992 khiến nhiều ngôi nhà xuống cấp, xen giữa là ao cá, vườn cây và những bãi đất bỏ hoang.

Toàn cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Nơi thành đại công trường, chỗ là “khu nhà giàu”, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm - Ảnh 12.

Khả năng kết nối yếu cũng là “điểm nghẽn” khiến bán đảo khó thu hút dòng vốn đầu tư. Đường Bình Quới và cầu Kinh gần như là lối bộ duy nhất vào khu vực, trong khi nhiều khu dân cư ven sông vẫn ngập mỗi khi triều cường dâng.

Toàn cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Nơi thành đại công trường, chỗ là “khu nhà giàu”, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm - Ảnh 13.

Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến vào đầu năm 2026, khi TP.HCM chấp thuận liên danh do Sun Group đứng đầu đầu tư siêu đô thị bán đảo Bình Quới – Thanh Đa, quy mô hơn 420ha với vốn gần 100.000 tỷ đồng. Cùng với đó, 4 cây cầu, hầm chui gần 1,4 km và các tuyến đường sắt đô thị được quy hoạch sẽ phá thế “ốc đảo” tồn tại nhiều thập kỷ.

Toàn cảnh trái ngược của 3 bán đảo giữa lòng TP.HCM: Nơi thành đại công trường, chỗ là “khu nhà giàu”, nơi chờ hồi sinh sau 30 năm - Ảnh 14.

Hiện dự án mới bước vào giai đoạn thu hồi đất, bồi thường và tái định cư. Khoảng 403 ha với 4.866 thửa đất tại 9 khu phố sẽ được thu hồi, mục tiêu cơ bản bàn giao mặt bằng trước ngày 31/10/2026.

Toàn cảnh 4 tuyến đường trị giá gần 8.300 tỷ ở bán đảo Thủ Thiêm: Dang dở 12 năm, phấn đấu hoàn thành trong vài tháng nữa 

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

Nhịp Sống Thị Trường

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loạt “ông lớn” Masterise Homes, MIK Group… trong cuộc đua “bung hàng”

Loạt “ông lớn” Masterise Homes, MIK Group… trong cuộc đua “bung hàng” Nổi bật

Thứ trưởng Bộ NN&MT Hoàng Trung bị bắt với cáo buộc trục lợi số tiền đặc biệt lớn

Thứ trưởng Bộ NN&MT Hoàng Trung bị bắt với cáo buộc trục lợi số tiền đặc biệt lớn Nổi bật

Hơn 11.000 tỷ đồng mở rộng nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng

Hơn 11.000 tỷ đồng mở rộng nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng

07:09 , 30/07/2026
Cận cảnh cao tốc Dầu Giây - Tân Phú qua TP Đồng Nai sau gần 1 năm thi công

Cận cảnh cao tốc Dầu Giây - Tân Phú qua TP Đồng Nai sau gần 1 năm thi công

20:23 , 29/07/2026
Căn hộ chung cư xây mới có thời hạn sử dụng theo niên hạn xây dựng công trình

Căn hộ chung cư xây mới có thời hạn sử dụng theo niên hạn xây dựng công trình

19:36 , 29/07/2026
Công viên sôi động, căn hộ Beacon đắt khách, thị trường chờ đợi "quân bài" tiếp theo của Blanca City

Công viên sôi động, căn hộ Beacon đắt khách, thị trường chờ đợi "quân bài" tiếp theo của Blanca City

17:30 , 29/07/2026

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên