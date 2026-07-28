Phát hiện 7 km bờ sông Sài Gòn sẽ có 8 cầu, hầm: Mật độ dày đặc như Manhattan, có cầu đi bộ dài nhất, metro sâu nhất, hầm vượt sông đầu tiên ở Việt Nam

Đến nay, 2 cầu và một hầm đã được đưa vào khai thác. Trong đó cầu Thủ Thiêm (còn gọi cầu Thủ Thiêm 1) hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2008. Đây là công trình đường bộ đầu tiên kết nối trực tiếp bán đảo với trung tâm thành phố. Cầu dài khoảng 1,2 km, quy mô 6 làn xe, tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng, nối trục Ngô Tất Tố – Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh cũ) với đường Nguyễn Cơ Thạch, góp phần giảm áp lực cho cầu Sài Gòn và thu hút đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

