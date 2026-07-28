Phát hiện 7 km bờ sông Sài Gòn sẽ có 8 cầu, hầm: Mật độ dày đặc như Manhattan, có cầu đi bộ dài nhất, metro sâu nhất, hầm vượt sông đầu tiên ở Việt Nam
Từ hầm dìm vượt sông đầu tiên đến tuyến metro thi công ở độ sâu 41m, bán đảo Thủ Thiêm đang chứng kiến sự bứt phá hạ tầng toàn diện. Loạt dự án cầu, hầm ngầm nghìn tỷ hứa hẹn tái định hình toàn bộ thị trường bất động sản khu Đông.
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