Bất ngờ với tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ: Hệ thống tuabin gió ngoài khơi dần thành hình, bàn giao nhà thấp tầng sau một tháng nữa

Đáng chú ý, tại phân khu A - Vịnh Tiên, hơn 750 căn nhà phố thương mại đã đồng loạt thành hình, nhiều căn chỉ còn chờ những lớp sơn cuối cùng. Từ trên cao, các dãy nhà vươn lên như những “khối Rubik”, xếp theo trục mở hình chữ V hướng ra mặt nước, tạo dấu ấn thị giác nổi bật giữa lõi siêu đô thị biển.