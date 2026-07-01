Bất ngờ với tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ: Hệ thống tuabin gió ngoài khơi dần thành hình, bàn giao nhà thấp tầng sau một tháng nữa
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Quốc Hoàng - Huy Nguyễn 24-07-2026 - 00:00 AM |
Bất động sản
Sau 14 tháng khởi công, siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ đang bước ra khỏi “trí tưởng tượng”. Đặc biệt, lô thấp tầng đầu tiên đã cất nóc và có thể hoàn thành xây dựng vào ngày 20/8.
Từng là đại công trường ngổn ngang bùn đất, KĐT Vinhomes Green Paradise (gần 2.900 ha, vốn 10 tỷ USD) do Vingroup phát triển tại Cần Giờ đang bước vào giai đoạn “lột xác”, hé lộ diện mạo của siêu đô thị biển bậc nhất phía Nam TP.HCM.
Sau khoảng 13 tháng thi công rầm rộ, dự án vẫn duy trì tiến độ thần tốc với hàng nghìn phương tiện và nhân lực làm việc ngày đêm. Nhiều tuyến nội khu, hồ, bãi biển và hạ tầng kỹ thuật đã hiện rõ hình hài.
Đáng chú ý, tại phân khu A -
Vịnh Tiên, hơn 750 căn nhà phố thương mại đã đồng loạt thành hình, nhiều căn chỉ còn chờ những lớp sơn cuối cùng. Từ trên cao, các dãy nhà vươn lên như những “khối Rubik”, xếp theo trục mở hình chữ V hướng ra mặt nước, tạo dấu ấn thị giác nổi bật giữa lõi siêu đô thị biển.
Dự kiến 15/08, nhà mẫu sẽ được hoàn thiện nội, ngoại thất để chuẩn bị khai trương đón khách. Và đến ngày 20/8, các lô thấp tầng đầu tiên sẽ được xây dựng xong và chuẩn bị bàn giao.
Phân khu A -
Vịnh Tiên là nơi gần nhà hát, sân golf, biển hồ và các trục cảnh quan lớn. Các sản phẩm shophouse tại đây có diện tích phổ biến khoảng 75-100 m².
Công nhân được trang bị bảo hộ đầy đủ khi làm việc và hạ tầng tiện ích, cảnh quan được thi công song song.
Đường Thời Đại rộng 120m, dài 8 km lớn nhất Cần Giờ đã cơ bản hoàn thành. Nhiều đoạn đã trồng xong cây xanh, thảm cỏ giúp việc kết nối dọc dự án gần 2.900 ha trở nên thuận lợi.
Bên cạnh phân khu thương mại hiện đại, hạ tầng văn hóa – tâm linh của KĐT Vinhomes Green Paradise cũng được đẩy mạnh. Chùa Nam Hải Quan Âm bắt đầu lộ diện tầm vóc kiến trúc ven biển.
Hơn 76% khối lượng san lấp toàn dự án đã hoàn thành. Khu vực toà
tháp 108 tầng, cao nhất Việt Nam cách bờ vài km cũng đã lộ diện.
Đảo Mặt trời, đảo nhân tạo được bao bọc bởi biển và hồ cũng đã thành hình. Không những thế, 29/77 km đường giao thông trên hòn đảo này đã được trải nhựa.
Hàng chục tuabin gió ngoài khơi đã được dựng lên cách bờ 20 km để giảm thiểu tiếng ồn. Đây chính là trụ cột năng lượng giúp Vinhomes Green Paradise trở thành một hệ sinh thái năng lượng tự chủ, không phát thải, vận hành theo tiêu chuẩn
ESG++.
Cùng lúc, loạt hạ tầng kết nối như đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, mở rộng đường Rừng Sác và cầu vượt biển Cần Giờ–Vũng Tàu đang được chuẩn bị triển khai, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến đại đô thị, mở đường cho cực du lịch–nghỉ dưỡng–giải trí mới phía Nam thành phố.
Quốc Hoàng - Huy Nguyễn
Nhịp sống thị trường
Theo
Nhịp sống thị trường
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