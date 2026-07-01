Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất ngờ với tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ: Hệ thống tuabin gió ngoài khơi dần thành hình, bàn giao nhà thấp tầng sau một tháng nữa

| | Bất động sản

Sau 14 tháng khởi công, siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ đang bước ra khỏi “trí tưởng tượng”. Đặc biệt, lô thấp tầng đầu tiên đã cất nóc và có thể hoàn thành xây dựng vào ngày 20/8.

Bất ngờ với tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ: Hệ thống tuabin gió ngoài khơi dần thành hình, bàn giao nhà thấp tầng sau một tháng nữa - Ảnh 1.

Từng là đại công trường ngổn ngang bùn đất, KĐT Vinhomes Green Paradise (gần 2.900 ha, vốn 10 tỷ USD) do Vingroup phát triển tại Cần Giờ đang bước vào giai đoạn “lột xác”, hé lộ diện mạo của siêu đô thị biển bậc nhất phía Nam TP.HCM.

Bất ngờ với tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ: Hệ thống tuabin gió ngoài khơi dần thành hình, bàn giao nhà thấp tầng sau một tháng nữa - Ảnh 2.

Sau khoảng 13 tháng thi công rầm rộ, dự án vẫn duy trì tiến độ thần tốc với hàng nghìn phương tiện và nhân lực làm việc ngày đêm. Nhiều tuyến nội khu, hồ, bãi biển và hạ tầng kỹ thuật đã hiện rõ hình hài.

Bất ngờ với tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ: Hệ thống tuabin gió ngoài khơi dần thành hình, bàn giao nhà thấp tầng sau một tháng nữa - Ảnh 3.

Đáng chú ý, tại phân khu A - Vịnh Tiên, hơn 750 căn nhà phố thương mại đã đồng loạt thành hình, nhiều căn chỉ còn chờ những lớp sơn cuối cùng. Từ trên cao, các dãy nhà vươn lên như những “khối Rubik”, xếp theo trục mở hình chữ V hướng ra mặt nước, tạo dấu ấn thị giác nổi bật giữa lõi siêu đô thị biển.

Bất ngờ với tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ: Hệ thống tuabin gió ngoài khơi dần thành hình, bàn giao nhà thấp tầng sau một tháng nữa - Ảnh 4.

Dự kiến 15/08, nhà mẫu sẽ được hoàn thiện nội, ngoại thất để chuẩn bị khai trương đón khách. Và đến ngày 20/8, các lô thấp tầng đầu tiên sẽ được xây dựng xong và chuẩn bị bàn giao.

Bất ngờ với tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ: Hệ thống tuabin gió ngoài khơi dần thành hình, bàn giao nhà thấp tầng sau một tháng nữa - Ảnh 5.

Phân khu A - Vịnh Tiên là nơi gần nhà hát, sân golf, biển hồ và các trục cảnh quan lớn. Các sản phẩm shophouse tại đây có diện tích phổ biến khoảng 75-100 m².

Bất ngờ với tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ: Hệ thống tuabin gió ngoài khơi dần thành hình, bàn giao nhà thấp tầng sau một tháng nữa - Ảnh 6.

Công nhân được trang bị bảo hộ đầy đủ khi làm việc và hạ tầng tiện ích, cảnh quan được thi công song song.

Bất ngờ với tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ: Hệ thống tuabin gió ngoài khơi dần thành hình, bàn giao nhà thấp tầng sau một tháng nữa - Ảnh 7.

Đường Thời Đại rộng 120m, dài 8 km lớn nhất Cần Giờ đã cơ bản hoàn thành. Nhiều đoạn đã trồng xong cây xanh, thảm cỏ giúp việc kết nối dọc dự án gần 2.900 ha trở nên thuận lợi.

Bất ngờ với tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ: Hệ thống tuabin gió ngoài khơi dần thành hình, bàn giao nhà thấp tầng sau một tháng nữa - Ảnh 8.

Bên cạnh phân khu thương mại hiện đại, hạ tầng văn hóa – tâm linh của KĐT Vinhomes Green Paradise cũng được đẩy mạnh. Chùa Nam Hải Quan Âm bắt đầu lộ diện tầm vóc kiến trúc ven biển.

Bất ngờ với tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ: Hệ thống tuabin gió ngoài khơi dần thành hình, bàn giao nhà thấp tầng sau một tháng nữa - Ảnh 9.

Hơn 76% khối lượng san lấp toàn dự án đã hoàn thành. Khu vực toà tháp 108 tầng, cao nhất Việt Nam cách bờ vài km cũng đã lộ diện.

Bất ngờ với tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ: Hệ thống tuabin gió ngoài khơi dần thành hình, bàn giao nhà thấp tầng sau một tháng nữa - Ảnh 10.

Đảo Mặt trời, đảo nhân tạo được bao bọc bởi biển và hồ cũng đã thành hình. Không những thế, 29/77 km đường giao thông trên hòn đảo này đã được trải nhựa.

Bất ngờ với tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ: Hệ thống tuabin gió ngoài khơi dần thành hình, bàn giao nhà thấp tầng sau một tháng nữa - Ảnh 11.

Hàng chục tuabin gió ngoài khơi đã được dựng lên cách bờ 20 km để giảm thiểu tiếng ồn. Đây chính là trụ cột năng lượng giúp Vinhomes Green Paradise trở thành một hệ sinh thái năng lượng tự chủ, không phát thải, vận hành theo tiêu chuẩn ESG++.

Bất ngờ với tiến độ siêu dự án 10 tỷ USD tại Cần Giờ: Hệ thống tuabin gió ngoài khơi dần thành hình, bàn giao nhà thấp tầng sau một tháng nữa - Ảnh 12.

Cùng lúc, loạt hạ tầng kết nối như đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, mở rộng đường Rừng Sác và cầu vượt biển Cần Giờ–Vũng Tàu đang được chuẩn bị triển khai, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến đại đô thị, mở đường cho cực du lịch–nghỉ dưỡng–giải trí mới phía Nam thành phố.

 Cận cảnh nút giao 4 tầng đầu tiên ở TP.HCM: Trị giá hơn 3.600 tỷ, là “lối vào” của cảng container lớn nhất cả nước

Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM

Ngắm rừng cần cẩu phủ kín chân trời ở tổ hợp trung tâm hành chính gần 30.000 tỷ của TP.HCM Nổi bật

81% người mua nhà sẵn sàng vay ngân hàng nhưng lãi suất phải đáp ứng điều kiện đặc biệt

81% người mua nhà sẵn sàng vay ngân hàng nhưng lãi suất phải đáp ứng điều kiện đặc biệt Nổi bật

Hàng xóm rầm rộ đi hoàn thiện dữ liệu đất đai, nhà mình không được thông báo có lo ngại?

Hàng xóm rầm rộ đi hoàn thiện dữ liệu đất đai, nhà mình không được thông báo có lo ngại?

23:20 , 23/07/2026
Lãnh đạo Hà Nội: 'Nộp thuế chậm thì các anh phạt, thuế chậm hoàn thì chẳng ai phạt'

Lãnh đạo Hà Nội: 'Nộp thuế chậm thì các anh phạt, thuế chậm hoàn thì chẳng ai phạt'

21:17 , 23/07/2026
Vlasta Premier - Phú Thuận: Nơi không gian sống trở thành nền tảng phát triển cho thế hệ tương lai

Vlasta Premier - Phú Thuận: Nơi không gian sống trở thành nền tảng phát triển cho thế hệ tương lai

20:30 , 23/07/2026
Vì sao Phúc Thịnh được Hà Nội chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"?

Vì sao Phúc Thịnh được Hà Nội chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"?

20:26 , 23/07/2026

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên